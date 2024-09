Asociace pojišťoven: Pojištěné škody z povodní dosáhnou asi 17 miliard korun

Pojišťovny vyřizují desítky tisíc hlášení povodňových škod v hodnotě zatím asi pět miliard korun. Uvedla to Česká asociace pojišťoven.

Pojišťovny měly do čtvrtečního večera nahlášeno z rozsáhlých povodní, které zasáhly Česko minulý víkend, 35 tisíc pojistných událostí za pět miliard korun. Uvedla to Česká asociace pojišťoven. Nahlášené případy postupně přibývají s tím, jak se lidé vrací do svých domovů a zjišťují rozsah škod. Škodám dominují poškozené domy a vytopené domácnosti.

Pojišťovny zrychlily dočasně proces likvidace povodňových škod. U méně závažných případů nyní není nutná fyzická účast likvidátora či technika. Po poškozených klientech chtějí především dostatečnou fotodokumentaci škody a pečlivý soupis poškozených věcí. Klientům vyplatily první desítky milionů korun.

Pojištěné škody, které způsobily v minulých dnech katastrofální záplavy, dosáhnou podle prvních odhadů České asociace pojišťoven 17 miliard korun. Půjde tak zřejmě pro pojišťovny o druhou největší katastrofu. Pro pojišťovny byly největší katastrofou v historii ČR, tedy od roku 1993, rozsáhlé povodně, které zasáhly Česko v srpnu 2002.

