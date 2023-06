Mladí sní o předčasném důchodě. Realita ale bude jinde

Téměř polovina lidí mladších 40 let tvrdí, že by chtěli odejít do důchodu dříve, než jim bude šedesát. To je překvapivá zpráva, která se velmi pravděpodobně zcela mine s realitou. Světové ekonomické fórum si nechalo zpracovat průzkum, podle kterého mladší generace nepočítají s prodlužováním věku odchodu do důchodu. Přitom v řadě zemí se vede veřejná debata o opaku, počítá s tím například i „reforma“ penzí v Česku. Ve Francii i přes pouliční protesty už k němu došlo.

Navzdory tomu, že mnozí z těch, kteří se blíží k důchodu, zjistili, že musejí pracovat déle, aby se uživili, Světové ekonomické fórum uvádí, že 44 procent lidí mladších 40 let stále tvrdí, že by rádi přestali pracovat nejpozději v šedesáti.

„V praxi ukončení práce v tak raném věku prohloubí propast v úsporách a výši důchodu. Mohlo by to být také škodlivé na makroekonomické úrovni kvůli snižování míry participace práce,“ vysvětluje WEF ve zprávě, kterou zveřejnila CNBC.

Dalibor Martínek: Důchodci, přestaňte vydírat stát. Buďte solidární se svými vnoučaty Názory Lidí, kteří v Česku pobírají nějakou státní důchodovou dávku, je 3,4 milionu. A to včetně víc než 400 tisíc invalidních důchodců. Lidí, kteří pracují a přispívají na důchody, je 5,3 milionu. To jsou statistická data. Průměrný důchod nyní činí 20 216 korun. Což je zhruba na úrovni 48 procent průměrné mzdy v Česku. Pro lidi, kteří nepracují. A kteří by měli mít po svém produktivním věku na účtu úspory, měli by podle očekávání vlastnit dům. Někteří i jachtu. Dalibor Martínek Přečíst článek

Přitom trendem je posouvání hranice odchodu do důchodu, protože například v Česku jinak hrozí zhroucení důchodového systému. Výsledek průzkumu se výrazně posouvá při pohledu na úplná data včetně všech věkových skupin. Celkově 40 procent lidí uvedlo, že by rádi pokračovali v práci i po dosažení 65 let. Zpráva, kterou Světové ekonomické fŕum zveřejnilo ve čtvrtek a nese název „Žít déle, lépe: Porozumění gramotnosti dlouhověkosti“, zahrnuje zjištění z celosvětového průzkumu více než 350 lidí o postojích k důchodu.

Stanislav Šulc: Schyluje se k bitvě o důchody. Přitom zatím o nic nejde Názory Již za pár hodin vypukne ve sněmovně boj o novou podobu důchodů. Vláda se snaží protlačit zejména pomalejší růst valorizací. Argumentuje udržitelností průběžného systému pro další dekády. Opozice se chce za seniory (obrazně řečeno) prát a chce schválení zamezit všemi dostupnými prostředky. Výživné to jistě bude. Přitom tato bitva nemá vůbec smysl. Nevěříte? Tady jsou hlavní argumenty, proč aktuální vláda jen protahuje agónii systému, který by se měl raději zhroutit. Stanislav Šulc Přečíst článek

Pokud jde o finanční nastavení do budoucna, 55 procent dotázaných uvedlo, že nemají naspořeno dost peněz na důchod. Zhruba 37 procent lidí mladších 40 let také nepřemýšlelo o tom, kolik peněz budou potřebovat, až přestanou pracovat, zjistil průzkum.

Velká propast

„Respondenti ve věku nad 40 let se zdají být spokojenější s nižší úrovní příjmu v důchodu: 39 procent uvádí, že chtějí třetinu nebo polovinu současné výplaty. S tím souhlasí pouze 25 procent lidí mladších 40 let,“ uvádí zpráva. Podle Světového ekonomického fóra existuje velká propast mezi tím, jak vysoký příjem by případní důchodci chtěli mít, a tím, co skutečně budou mít. Tomu lze pomoci tím, že budou déle pracovat, více spořit a investovat s vyšším rizikem.

Lukáš Kovanda: Česko krvácí na důchodech jako nikdy. A může být ještě hůř Názory Důchodový účet Česka padá letos do rekordního deficitu, který oproti loňsku narostl trojnásobně. Pokud Ústavní soud letos neposvětí snížení mimořádné valorizace penzí, bude deficit penzí ještě o dvacet miliard vyšší. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Opatrnost je však klíčová, říká Světové ekonomické fórum. „S každou z těchto pák nebo s jejich kombinací jsou spojeny významné ekonomické, sociální a politické důsledky,“ vysvětluje se ve zprávě.

Dvě třetiny respondentů průzkumu také uvedly, že očekávají, že budou finančně pomáhat starším členům rodiny – což může mít zase dopad na jejich vlastní finanční stabilitu, poznamenala zpráva.

Mojmír Hampl: Náš penzijní systém je absurdní. Každý třetí senior odchází do penze předčasně Leaders Mojmír Hampl dodal z pozice šéfa Národní rozpočtové rady vládě na konci loňského roku dvacet stran podkladů s návrhy na škrty ve výdajích a navýšení příjmů, aby se veřejné finance přestaly potápět do stamiliardových dluhů. A pak nechal vládu půl roku koupat se ve vlastní šťávě. Kabinet minulý týden představil úsporný balíček, který do velké míry kopíruje návrhy Hamplova úřadu. Jak je hodnotí sám Hampl? „Jsem rád, že politici vůbec našli nějaký kompromis,“ říká v rozhovoru pro Newstream. Prostor pro další škrty vidí a nejvíc ho děsí přemýšlení politiků o garantovaném důchodu. Dalibor Martínek Přečíst článek