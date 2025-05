Kvalitní podnikatelské pojištění se dá ušít na míru každé firmě

Nečekané živelní události mohou způsobit ve firmách i v životě byznysmenů ze středních a větších podniků velké potíže. Zvláště, pokud jejich firmy nemají dostatečně velké finanční rezervy nebo pokud nemají rizika ošetřená pojištěním. Stačí totiž, aby v provozovně prasklo potrubí, onemocněl větší počet zákazníků restaurace salmonelou nebo došlo ke vloupání a celé další podnikání to může velmi zkomplikovat ne-li ukončit. Shrňme si proto, co vše musí obsahovat kvalitní pojištění pro podnikatele, aby jeho firmu ochránilo před různými riziky.

Každé podnikání s sebou pochopitelně nese řadu rizik, která chod firmy mohou z mnoha příčin ohrožovat. Kvalitní pojištění pro podnikatele proto musí pokrývat co nejširší škálu těchto rizik od majetkových škod a škod na zdraví svých zaměstnanců až po odpovědnostní rizika za škody, které firma či její zaměstnanci způsobí někomu dalšímu. Musí tedy krýt podnikatelům záda v jakékoliv situaci a podle aktuálních potřeb firmy. Je proto nutné, aby taková pojistka byla nastavena přesně podle potřeb firem, tedy aby jim byla de facto „ušita na míru“.

Jak se nastavuje pojištění na míru

Nástrojů na to mají pojišťovny přitom hned několik. Podle pojistných expertů z České podnikatelské pojišťovny (ČPP) to jsou například kombinace různých druhů připojištění nebo zvláštní smluvní ujednání, která cílí na specifické potřeby klientů. A s tím má právě ČPP zkušenosti. Je na trhu totiž už 30 let, a od svého začátku se věnuje i pojištění pro střední a větší podniky. Vyvinula pro ně i specializované pojištění Komplex s velkým rozsahem krytí.

Na životko je čas. Generace Z víc řeší pojištění domácích mazlíčků či elektroniky Money Nejstarším z nich je letos 29 let a k pojištění přistupují jinak než jejich rodiče či prarodiče. To ale neznamená, že by generace Z byla méně zodpovědná než ty předchozí, jak dokazuje nejnovější průzkum společnosti Deloitte. Klasická pojištění (života, zdraví, bydlení aj.) zoomeři, jak se lidem narozeným po roce 1996 také přezdívá, vnímají v životě jako klíčové, ale zatím jsou bez závazků, takže ve svém věku si často pořizují primárně cestovní pojištění nebo „niche“ pojištění – například domácích mazlíčků či elektroniky. nst Přečíst článek

Pojištění na míru pak v praxi může vypadat třeba tak, že u autosalónů, autoservisů či autobazarů kryje ČPP jejich odpovědnost za újmu nejen na převzatých věcech, ale i a na věcech převzatých přepravovaných včetně automobilů jejich zákazníků. „Pamatujeme třeba i na přepravu či převoz z místa převzetí do místa určení a z místa určení do místa předání. A zahrnuje to i manipulaci a nakládku nebo vykládku zboží či jiných věcí převzatých k přepravě,“ popisuje Kamil Šolc z Úseku podnikatelských rizik v ČPP a dodává, že kvalitní pojištění ovšem musí krýt vozidla zákazníků firem i v okamžiku, kdy mají zkušební nebo předváděcí jízdu.

Poradce i technik na telefonu

Výhodou pojištění je, že při havárce nebo řadění živlů navíc podnikatel nemusí být na krizovou situaci sám. Další službou, kterou plnohodnotná pojistka pro podnikatele musí totiž obsahovat, jsou také specializované asistenční služby pro podnikatele. Ty v případě pojištění Komplex zahrnují třeba zprostředkování a příjezd technika, který uvede provozovnu do původního stavu, například po vloupání nebo havárii vody. A tato služba podle Kamila Šolce z ČPP pamatuje i na méně obvyklé druhy pomoci jako jsou právní konzultace po telefonu v případech reklamace nebo daňové problematiky související se správním řízením finančního úřadu. ČPP podle Šolce ale dokáže zajistit nejen konzultace třeba s IT technikem, ale i opravy či úpravy softwaru počítače prováděné IT technikem cestou vzdáleného připojení.

Případy, kdy se pojištění firmě vyplatilo

Škody, které firmám vznikají při řádění živlů, nemusí být někdy na první pohled zřejmé. Svědčí o tom i příběh jedné restaurace, kde v minulosti došlo k požáru fritézy. „Požár byl naštěstí rychle uhašen a nikomu se nic nestalo. Následně se však ukázalo, že kuchyně bude potřebovat rozsáhlé opravy. Riziko poškození vybavení i ztráty tržeb po dobu oprav, které trvaly více než dva měsíce, měl však naštěstí majitel restaurace zahrnuty ve smlouvě. Celková škoda nakonec přesáhla 400 tisíc korun a klient ocenil pomoc od pojišťovny, která mu částku vyplatila,“ upřesňuje Šolc.

Za zkaženou dovolenou i špatné počasí můžete dostat peníze z pojistky Money Pojišťovny se u cestovního pojištění letos hodně zaměřují na vylepšování parametrů u pojištění storna, o které je v postcovidové době stále velký zájem a klienti se po něm prý ptají i přímo sami. Cestovní pojištění ale vylepšují i další novinky, které vám mohou pomoci, když se před dovolenou či během ní něco pokazí. Přečtěte si, které novinky u cestovního pojištění se vám mohou hodit na letošní letní cestování. Věra Tůmová Přečíst článek

Mezi časté škody, které firmy také řeší, patří vedle přírodních živlů ovšem i obyčejné vandalství a zloději. V rámci své smlouvy tak může podnikatel ochránit jak hotelovou kolárnu, tak i skladové haly, fasádu před sprejery nebo výlohu před rozbitím či střechu, kterou by mohl poškodit pád stromu. Předmětem pojištění Komplex tedy může být vše, co klient vlastní nebo využívá k podnikání. A ČPP k tomu dokáže pojistit i strojní a elektrotechnická nebezpečí nebo situaci, kdy se jeden ze zákazníků ve vašem bistru zraní.

„Stačí prasklé potrubí v penzionu a majitel pak musí opravovat nejen poškozené stropy, podlahy a nábytek, ale musí navíc nahradit zničené věci také hotelovým hostům a současně se musí vyrovnat i se ztrátou zisku. Škodné částky se pak často vyšplhají do milionových čísel,“ uvádí expert a připomíná, že prvním krokem ke kvalitnímu pojištění je vždy i správně nastavená pojistná částka. „Ta by navíc vždy měla být stanovena v nových cenách, aby si podnikatel z vyplaceného plnění za zničenou provozovnu mohl pořídit novou,“ připomíná Šolc.

Příroda loni řádila na českém majetku častěji, zničila ho však méně Money V roce 2022 mírně přibylo škod způsobených přírodními živly. Jejich objem proti roku 2021, kdy řádilo tornádo na jižní Moravě, klesl. Celkem jich pojišťovny řešily přes 100 tisíc za několik miliard korun. Nejvíce škod podle nich loni způsobily vichřice a krupobití, stejně jako předloni bylo méně povodní a záplav. Nejpostiženějšími regiony byly Středočeský, Jihomoravský a Moravskoslezský kraj. ČTK Přečíst článek

Pro jaké firmy a rizika má tedy pojištení smysl

Tento typ podnikatelského pojištění mohou díky jeho variabilitě využívat firmy z různých oborů i segmentů trhu. Umí se totiž na míru přizpůsobit jak třeba majitelům restaurací a hotelů, tak i průmyslovým a výrobním firmám nebo velkoprostorovým skladům. „V rámci produktu Komplex umíme pojistit majetek až do výše 100 milionů, ať už se jedná o událost v důsledku živelní škody, odcizení nebo poškození nákladu. Pojistíme však podniky i proti povinnosti nahradit škody, které mohou vzniknout jejich podnikáním, výrobky nebo službami,“ vysvětluje Šolc a dodává, že v současnosti má pojištění Komplex sjednáno přes 16 tisíc podnikatelů z celé České republiky. Jen za rok 2024 tak ČPP klientům s tímto typem podnikatelského pojištění vyplatila za pojištěné škody více jak 100 milionů korun.

Základem kvalitního podnikatelského pojištění je krytí celé škály majetkových i nemajetkových rizik. „Pojištění Komplex pro střední i větší podnikatele se dokáže postarat o majetek podnikatele i o jeho pojištění odpovědnosti nebo přerušení provozu. Samozřejmostí jsou pak pochopitelně i kvalitní asistenční služby,“ shrnuje Šolc. A vzhledem k tomu, že ČPP letos slaví 30 let výročí na českém trhu, mohou letos zákazníci z řad podnikatelů získat na své pojištění i speciální 30% slevu.

PŘEHLEDNĚ. Co potřebujete doložit při nahlášení škody z povodní Money Povodňové stavy v Česku ještě nekončí, na mnoha místech už však voda opadla a přichází na řadu likvidace nemalých škod. Jejich výše sice ještě není známa, ale je zřejmé, že se do statistik pojišťoven zapíší extrémními čísly. Počty škod, které nyní sčítají tuzemské pojišťovny, se už pohybují v desítkách tisíc a jejich výše už překročila hranici jedné miliardy korun. Přečtěte si, jak postupovat při nahlášení škody a co vše k tomu potřebujete. Kontakty pro hlášení škod u jednotlivých pojišťoven najdete na konci článku. Věra Tůmová Přečíst článek