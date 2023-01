Příroda loni řádila na českém majetku častěji, zničila ho však méně

V roce 2022 mírně přibylo škod způsobených přírodními živly. Jejich objem proti roku 2021, kdy řádilo tornádo na jižní Moravě, klesl. Celkem jich pojišťovny řešily přes 100 tisíc za několik miliard korun. Nejvíce škod podle nich loni způsobily vichřice a krupobití, stejně jako předloni bylo méně povodní a záplav. Nejpostiženějšími regiony byly Středočeský, Jihomoravský a Moravskoslezský kraj.

Generali Česká pojišťovna jednala loni s klienty o téměř 43 tisíc živelních škodách za 2,9 miliardy korun. Počet škod podle ní dosáhl podobných hodnot jako v roce 2021, kdy Česko zasáhlo tornádo. "Loni jsme opět byli svědky masivního množství živelních událostí, které měli mnohdy velmi lokální charakter," řekl mluvčí pojišťovny Jan Marek. Dominantními živly, které působily škody nejčastěji, byla vichřice. Týkalo se jí 17 tisíc událostí za více než 430 milionů. Krupobitím se pojišťovna zabývala ve zhruba 7300 případech za 914 milionů korun a škod způsobených záplavou bylo přibližně 3100 za 109 milionů , uvedl.

Kooperativě se zvýšil počet škod

U klientů Kooperativy způsobily loni přírodní živly 33 166 pojistných událostí za celkem 1,9 miliardy. Proti roku 2021, který ovlivnilo tornádo na jižní Moravě doprovázeným bouřkami po celém území Česka, byly celkové škody u Kooperativy nižší, ale počet nahlášených škod narostl. V roce 2021 likvidátoři Kooperativy řešili 31 416 škod a celkové škody přesáhly 2,41 miliardy, uvedl mluvčí pojišťovny Milan Káňa.

Allianz v roce 2022 evidovala téměř 17 tisíc škod způsobených živly, o osm procent méně ve srovnání s předchozím rokem. Z hlediska objemu pokles činil 37 procent, což souviselo s tornádem z roku 2021. Nejčastějšími z živelních škod byly ty způsobené vichřicí, v součtu jich bylo loni o 37 procent víc než v roce 2021. Objem těchto škod byl v roce 2022 ve srovnání s rokem předchozím nižší o 45 procent. Průměrná škoda způsobená tornádem v roce 2021 byla více než dvojnásobná proti běžné škodě způsobené vichřicí v roce 2022, vysvětlila mluvčí Marie Petrovová.

Česká podnikatelská pojišťovna se zabývala loni 8000 pojistnými událostmi způsobenými živly, vyplatila přes 450 milionů korun. Objem klesl na 72 procent roku 2021. Důvodem byla podle mluvčí Renaty Čapkové mimořádná kalamita, kdy předchozí rok zatížily škody z tornáda. Ve statistikách za loňský rok živelním škodám dominovala poškození z vichřice a krupobití. "Naopak škod z povodní evidujeme řádově desítky, srovnatelně s předchozím rokem," podotkla.

ČSOB Pojišťovna v roce 2022 v souvislosti s živly zaznamenala 8210 škod, což je o 16 procent více než v roce 2021. "Loňský jsme řešili zejména škody z vichřic, v únoru a pak v červenci a srpnu, a naopak krupobití bylo méně. Počet škod ze záplavy poslední dva roky klesá," řekl mluvčí pojišťovny Petr Milata.

