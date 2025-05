Švýcaři se vzpamatovávají z rozpadu hory. Panují obavy ze záplav

Masa ledu a půdy pohřbila část vesnice Blatten ve švýcarském údolí Lötschental v Bernských Alpách. Podle informací představitelů kantonu Valais se utrhly tři miliony kubíků sutě.

Údolí, jež se nachází na jihu země, hrozí záplavy. Řeka Lonza, která je po obrovském sesuvu přehrazena, již zaplavila několik domů, napsala agentura DPA. Obyvatele v oblasti úřady evakuovaly. Později však uvedly, že nepředpokládají protržení suťové hráze a zatím neplánují ani evakuaci dalších obyvatel po proudu řeky.

Geolog Flavio Anselmetti z Bernské univerzity nynější vývoj událostí označil za řetězovou reakci. Ta začala rozsáhlým sesuvem, který zahradil tok řeky. „Nejhorší by bylo, pokud by se voda nahromadila až ke koruně hráze ze suti,“ řekl. Proud řeky by nyní mohl hráz z kamení a ledu narušit a její část odplavit, což by vedlo ke zhroucení hráze. Uvolněná povodňová voda by následně s unášenou sutí ohrozila obce dále po proudu.

Švýcarské úřady již proto z preventivních důvodů evakuovaly obyvatele obcí Wiler a Kippel, kteří žijí v blízkosti řeky. Podle DPA se to týká zatím 16 lidí.

Nestabilita hory a miliony krychlových metrů horniny a ledu sice brání zásahu ke snížení rizika záplav v údolí, ale místní úřady vyloučily nejhorší možný scénář a prozatím neplánují evakuaci obyvatelstva po proudu, uvedla AFP. Šéf bezpečnostního odboru kantonu Valais Stéphane Ganzer uvedl, že podle informací od geologů a specialistů je náhlé protržení přírodní suťové hráze málo pravděpodobné.

Umělá hráz ve Ferdenu, níže položené obci, navíc byla preventivně vypuštěna, což by podle Ganzera „umožnilo vytvořit ochrannou zónu, která by zabránila přílivu vody na planinu“.

