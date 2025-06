Letní dopravní peklo v Praze se blíží. Uzavírky ochromí Smíchov, Holešovice i další městské části

Letní měsíce připraví v Praze řadu dopravních komplikací a rozsáhlých omezení. Magistrát hlavního města spolu s Technickou správou komunikací a Dopravním podnikem připravují souběh rekonstrukcí ulic, tramvajových tratí a silničních uzavírek, které výrazně ovlivní automobilovou i hromadnou dopravu. Důvodem je snaha o využití nižšího provozu během prázdnin, nicméně rozsah opatření bude znamenat velké komplikace pro řidiče i cestující v hromadné dopravě.

Pražské uzavírky letos budou výjimečné nejen rozsahem, ale i množstvím souběžně probíhajících staveb. Nejpostiženějšími oblastmi budou Praha 5 a Praha 7, zásadní dopady ale pocítí prakticky celé město. „Přestože jsou opatření plánována s cílem zlepšit infrastrukturu a zvýšit bezpečnost, letošní léto bude pro dopravu v metropoli náročné. Správné načasování, informovanost a trpělivost budou klíčem k tomu, jak ho zvládnout co nejlépe,“ uvádí Technická správa komunikací.

Praha 5 v epicentru

Plzeňská ulice bude bezesporu jedním z hlavních uzlových bodů omezení. Od 26. června bude uzavřena ve směru ke Zličínu mezi budovou Smíchov Gate a Kartouzskou ulicí. V červenci a srpnu pak dojde k úplné uzavírce i pro opačný směr. Tato klíčová radiála, kterou denně projede tisíce aut i linek MHD, bude neprůjezdná pro veškerý provoz v úseku Kartouzská–Erbenova. Objízdné trasy povedou přes Mozartovu, Vrchlického a Erbenovu, což bude znamenat výrazné zatížení i pro běžně méně frekventované ulice. Průběžné informace naleznete na stránkách Opravujeme.to.

Rekonstrukce a uzavírka se nevyhne ani ulici Karlovarská v Řepích. Ta bude kompletně uzavřena od 1. července do konce srpna. Tento tah je důležitý pro příměstskou dopravu a napojuje okolní obce na centrum. Rekonstrukce povrchu a kolejí tak způsobí přesměrování i autobusových linek PID.

„Dopady se netýkají jen automobilové dopravy. V celé oblasti kolem Anděla bude docházet ke změnám tras tramvají – například linka 9 bude jezdit jinudy, jiné budou zkráceny nebo dočasně nahrazeny autobusy. Pro Smíchov, jinak velmi dopravně exponovanou oblast, to bude znamenat výrazné zatížení i zpomalení spojů,“ uvádí Dopravní podnik.

Významné zásahy v dalších částech města

V Praze 7 bude pokračovat obnova tramvajové trati v ulici Dukelských hrdinů mezi Strossmayerovým náměstím a Výstavištěm. Tento úsek bude uzavřen po celé léto, zároveň bude uzavřena i křižovatka s Veletržní. Bubenská ulice, která navazuje, se také stane nedostupnou kvůli výměně vozovky a opravě železničního přejezdu. Tím dojde k přerušení důležité severní spojky, kterou využívají obyvatelé Letné, Holešovic a návštěvníci výstav v areálu Výstaviště.

Velký zásah přináší i probíhající rekonstrukce Libeňského soumostí, která byla zahájena už v květnu. V dalších fázích dojde k uzavírkám mostních konstrukcí a omezením tramvajové i automobilové dopravy mezi Prahou 8 a 9. Tato spojnice přes Vltavu má přitom strategický význam pro spojení mezi Karlínem, Palmovkou a Vysočany.

Dlouhodobé projekty a koordinace

V dlouhodobě rekonstruované Peroutkově ulici v Praze 5 pokračují práce až do konce roku. Zde je doprava řízena kyvadlově, což komplikuje spojení do lokality Malvazinky a Jinonice. Českobrodská v Praze 9 je už od jara rozkopaná kvůli výměně vozovky, obrubníků a sítí.

Celkově lze mluvit o desítkách uzavírek v různých částech Prahy, a to jak silnic, tak tramvajových tratí. Dle dřívějšího vyjádření radního pro dopravu Zdeňka Hřiba bude souběh letních oprav náročný, ale nezbytný. Město chce do budoucna lépe koordinovat výkopy a uzavírky pomocí digitálního mapového systému, který by měl zobrazovat všechny plánované zásahy i změny v reálném čase.

Dopady na cestující a doporučení

Dopravní podnik i pražská radnice doporučují využívat metro jako páteřní síť, neboť zůstává nedotčena většinou výluk. Pro automobilisty je klíčové sledovat aktuální dopravní zpravodajství na stránkách TSK. V mnoha lokalitách se očekávají významná zdržení, zejména ve špičkách. Významná část oprav má být hotova do začátku září, ale některé etapy, například na Peroutkově ulici nebo Libeňském soumostí, budou pokračovat i nadále.