Kryptoscéna se chvěje strachy. Genesis chystá bankrot

Americká společnost Genesis Global Capital, která obchoduje s digitálními aktivy, se chystá tento týden oznámit bankrot. S odvoláním na své zdroje o tom informovala agentura Bloomberg. Firmě, která patří do skupiny Digital Currency Group (DCG), se nedostává peněz a vede důvěrná jednání se skupinami věřitelů.

Genesis už dříve varovala, že pokud se jí nepodaří sehnat hotovost, nevylučuje vyhlášení bankrotu. Mateřská DCG se k věci odmítla vyjádřit. Jednání zatím pokračují a plány se ještě mohou změnit, uvádějí zdroje.

Společnost DCG se ocitla pod finančním tlakem po pádu hedgeového fondu Three Arrows Capital loni v červnu. V listopadu po krachu kryptoměnové burzy FTX, který otřásl celým odvětvím kryptoměn, Genesis pozastavila výběry. To se odrazilo mimo jiné i na situaci kryptoměnové burzy Gemini Trust, která také pozastavila výběry. Gemini ve spolupráci s Genesis nabízela produkt kryptopůjček s názvem Earn a tvrdí, že jí Genesis v souvislosti s tímto produktem dluží 900 milionů dolarů (bezmála 20 miliard korun).

Po krachu FTX vyhlásily bankrot mimo jiné americká půjčovna kryptoměn BlockFi nebo společnost Core Scientific. Ta je jednou z největších veřejně obchodovaných firem zabývajících se těžbou kryptoměn ve Spojených státech, připomíná agentura Reuters.

Věřitelé, Genesis a DCG probírají několik návrhů, ale zatím se jim nepodařilo dospět k dohodě, uvedly zdroje Bloombergu. Genesis mimo jiné připravuje restrukturalizaci. Někteří z věřitelů navrhovali, že by od DCG dostali kombinaci hotovosti a akcií. Společnost DCG ve středu v dopise akcionářům oznámila, že ve snaze ušetřit hotovost pozastavuje vyplácení čtvrtletních dividend.

Americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) minulý týden uvedla, že obvinila firmy Genesis a Gemini z nezákonného prodeje cenných papírů stovkám tisíc investorů prostřednictvím jejich programu kryptopůjček.

