Konec chudnutí už je na dohled. Příští rok už růst mezd nepožere inflace

Konec chudnutí Čechů už je za rohem. V příštím roce mzdy reálně porostou. A inflace se dostane k horní hranici tolerančního pásma, tedy ke třem procentům. To je prognóza Newstreamem oslovených ekonomů.

Česká národní banka dnes letos naposledy rozhodne o nastavení základní úrokové sazby. I pokud by se sazby nezměnily dnes, zcela určitě se tak stane v příštím roce. Alespoň taková jsou tržní očekávání. Centrální bankéře k tomu bude tlačit klesající inflace a také stagnující ekonomika.

Jak s inflací zamává očekávané lednové přecenění zboží a služeb se můžeme jen dohadovat, analytici oslovení v anketě Newstreamu ale optimismem nešetří. „V lednu se můžeme dočkat skokového snížení meziroční inflace,“ říká Petr Kymlička, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic.

I centrální banka předpokládá, že inflace se v lednu bude pohybovat kolem tříprocentní hranice a v příštím roce dosáhne v průměru 2,6 procenta. „Poslední konsensuální odhad ekonomů v šetření Focus Economics očekává inflaci v příštím roce ve výši 2,8 procenta, což by měla být nejnižší hodnota v regionu,“ podotýká Jakub Seidler, hlavní ekonom České bankovní asociace.

„V roce 2024 se inflace vrátí do blízkosti svého cíle, který je stanoven na dvou procentech. Spíše se však budeme pohybovat na horní hranici tolerančního pásma okolo úrovně tří procent,“ říká Štěpán Křeček, hlavní ekonom společnosti BHS.

Sazby dusí růst

Česká republika je silně navázaná na německou ekonomiku, která je od čtvrtého čtvrtletí 2019 druhou nejpomaleji rostoucí ekonomikou v rámci Evropské unie. „Špatné výsledky Německa se pochopitelně přenáší do české ekonomiky. Je to podpořeno dvěma fakty. ČR je nejprůmyslovější a zároveň druhou energeticky nejnáročnější zemí EU.

Podle oslovených ekonomů tak v příštím roce už musí přijít pokles sazeb, aby se tuzemská ekonomika pohnula dopředu. „Klesající úrokové sazby v příštím roce budou akcelerovat hospodářský růst v roce 2025, kdy by se naše ekonomika měla bezpečně dostat nad předcovidovou úroveň,“ dodává Křeček.

Oživení ekonomiky povede k pokračujícímu pnutí na trhu práce, což zaměstnanci ocení na výplatní pásce. Růst mezd a platů nebude vymazán inflací. Poprvé po dvou letech by jim mohli růst reálné mzdy, ty loni klesly o 8,5 procenta, letos klesají mírnějším tempem kolem 2,5 procenta.

„Růst reálných mezd z mezičtvrtletního pohledu nastane již v posledním čtvrtletí letošního roku, meziroční růst se ale vrátí až v příštím roce, kdy by měl dosáhnout téměř čtyř procent,“ dodává Seidler.

Zvýšit mzdy chce v příštím roce asi polovina zaměstnavatelů. Ve srovnání s letošním rokem ale pravděpodobně půjde o nižší růst. V polovině firem, kde už si jsou mírou růstu jistí, to bude o pět až deset procent, ve druhé o dvě až pět procent. Vyplývá to z prosincového průzkumu mezi 200 podniky, který provedla poradenská firma RSM.

Letos vyšší mzdy dostali lidé u 66 procent zaměstnavatelů, a to i v případech, které podnik nedokázal pokrýt ze svých tržeb. S příchodem nového roku podle průzkumu firmy znovu nechtějí a nemohou sahat do svých úspor. Pravidla konsolidačního balíčku jim navíc znesnadňují i dříve oblíbené varianty nefinančních bonusů, jako jsou příspěvky na kulturu nebo rekreaci, které budou od ledna podléhat přísnějšímu zdanění.

