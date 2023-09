Komplikace pro Křetínského? Při prodeji části francouzské firmy Atos mělo dojít ke korupci

Minoritní akcionář francouzské skupiny Atos podal trestní oznámení ohledně korupce při prodeji části této technologické firmy společnosti EP Equity Investment českého miliardáře Daniela Křetínského, uvádí agentura AFP s odkazem na svůj zdroj.

Deník Les Echos napsal, že Národní finanční prokuratura v pátek potvrdila, že oznámení od fondu Alix AM obdržela a jeho obsah prozkoumává.

Podle zdroje agentury AFP fond Alix AM tvrdí, že při domlouvání transakce docházelo k aktivní a pasivní korupci. Z dostupných informací není jasné, zda fond v souvislosti s korupcí označil někoho konkrétního. Podle serveru Mediapart si fond Alix AM, který je minoritním akcionářem, stěžoval vedení skupiny, že prodej doprovází neprůhledné jednání. Fond se také pozastavoval nad tím, zda je vhodné část skupiny skutečně prodat.

Na začátku srpna vedení skupiny Atos oznámilo, že dojednává s firmou EP Equity Investment ze skupiny Křetínského prodej své divize Tech Foundations. Cílem je podle vedení posílit kapitál skupiny a snížit zadlužení zbývající části skupiny, která se přejmenuje na Eviden.

Návrh prodeje divize Tech Foundations však vyvolal nevoli mezi některými menšinovými akcionáři skupiny Atos i mezi francouzskými politiky. Například skupina poslanců a senátorů z opoziční strany Republikáni kritizovala odprodej strategického podniku do zahraničních rukou.

Správní rada skupiny Atos však v pátek kritiky odmítla v tiskovém prohlášení a označily výtky za nepodložené. Tyto kritiky podle vedení Atosu skupinu poškozují. Správní rada také připomněla, že konečný návrh na prodej divize Tech Foundations budou schvalovat akcionáři.