Ovládne Křetínský Atos? Ukáže se v létě. V cestě mu stojí silný rival

Konsorcium kolem českého podnikatele Daniela Křetínského předložilo upravený návrh na záchranu zadlužené francouzské technologické společnosti Atos. Upravenou nabídku podle sdělení Atosu předložila rovněž společnost Onepoint, která je největším akcionářem Atosu. Podle agentury Reuters hodlá Atos do středy rozhodnout o těchto dvou návrzích.

Reklama

Společnost Atos uvedla, že oba návrhy splňují stanovené finanční požadavky. Dodala, že bude jednat s věřiteli ve snaze zajistit, aby jednomu z těchto návrhů do středy zajistila „maximální podporu“. Cílem podle ní zůstává dosažení konečné dohody o finanční restrukturalizaci podniku do července.

Společnost Atos již začátkem května oznámila, že obdržela od investorů čtyři různé nabídky na restrukturalizaci dluhu a vklad hotovosti do podniku. Křetínský podal nabídku spolu s investičním fondem Attestor. Nabídky přišly také firmy Onepoint a od konsorcia bank Atosu, které vlastní zhruba polovinu dluhu společnosti. Čtvrtou nabídku předložila investiční společnost Bain Capital, tu však představenstvo Atosu již dříve zamítlo.

Společnost Atos zajišťuje komunikaci pro francouzskou armádu a má řídit kybernetickou bezpečnost letošních letních olympijských her v Paříži. Dříve se řadila mezi čtyři desítky firem z indexu pařížské burzy CAC 40, cena jejích akcií ale za poslední dva roky výrazně klesla. Přispělo k tomu několik neúspěchů, například nepříznivě přijímaný plán na převzetí amerického konkurenta DXC v roce 2021 nebo účetní problémy v amerických divizích.

Atos opět na scéně. Křetínský dal nabídku na převzetí celé francouzské technologické firmy Zprávy z firem Miliardář Daniel Křetínský předložil nabídku na převzetí francouzské technologické společnosti Atos. Firma celkem obdržela od investorů čtyři různé nabídky na restrukturalizaci dluhu a vložení hotovosti do podniku. Do konce měsíce by se měla rozhodnout, kterou nabídku přijme. ČTK Přečíst článek

Od Jindřicha VIII. ke Křetínskému. Jak vypadalo půltisíciletí Royal Mail, kterou chce český podnikatel koupit Zprávy z firem Daniel Křetínský se chystá převzít Royal Mail, která má více než půl tisíciletí trvající historii. V jaké formě kultovní pošta je? A může Křetínskému v nákupu britského „rodinného stříbra“ někdo zabránit? Karel Pučelík Přečíst článek