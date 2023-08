Francouzští politici zpochybňují prodej firmy Atos Křetínskému. Ohrožuje naše jaderné odstrašovací schopnosti, tvrdí

Francouzští poslanci a senátoři zpochybňují prodej částí francouzské technologické společnosti Atos českému miliardáři Danielu Křetínskému. Obchod by podle nich mohl ohrozit jaderné odstrašovací schopnosti Francie. Skupina francouzských zákonodárců své obavy zveřejnila v textu na webu deníku Le Figaro.

Atos tento týden uvedl, že jedná o prodeji svých ztrátových aktivit Křetínskému zhruba za dvě miliardy eur (48 miliard korun). Firma, která se potýká s finančními problémy, by se tak zároveň měla přeorientovat na kybernetickou bezpečnost a cloudová aktiva a zároveň snížit zadlužení. Dohoda by Křetínskému také umožnila získat podíl 7,5 procenta ve zbývající části podniku, který by se přejmenoval na Eviden.

Titulek článku skupiny zákonodárců z pravicové konzervativní strany Les Républicains zní: „Přestaňme prodávat naše nejstrategičtější klenoty cizím mocnostem". Francouzské superpočítače, které Atos vyrábí a které se používají pro virtuální jaderné testy, by takto padly do cizích rukou, píší.

„Vidět tak mocného zahraničního hráče, jak se přibližuje našim ultracitlivým vojenským kapacitám, si zaslouží naši pozornost," uvedla skupina zákonodárců vedená senátorem Cédrikem Perrinem z obranného výboru Senátu. Zároveň připomněla, že Křetínský už se ve Francii angažuje v energetice, médiích a maloobchodě, ale s oblastí IT služeb zatím nemá zkušenosti.

„Existuje historický precedens, který ukazuje, že jeden den jste menšinovým akcionářem a druhý den většinovým akcionářem. Existuje skutečné riziko pro naši suverenitu," řekl Perrin agentuře Reuters. Zákonodárci se zároveň ptají, proč se více nezvažovala nabídka od francouzských kupců, když zájem o Atos podle francouzských médií projevilo i konsorcium francouzských firem Astek a ChapsVision.

Francie je jedinou západoevropskou zemí, která má absolutní autonomii v používání jaderných zbraní. Zákonodárci nemohou zablokovat prodej francouzské společnosti, to může pouze vláda, pokud se domnívá, že k tomu existuje strategický důvod.