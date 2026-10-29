Komerční banka půjčuje stále víc, na zisku to ale není znát. Marže nás brzdí, říká Juchelka
. Za prvních devět měsíců letošního roku vydělala 13,2 miliardy korun, meziročně o 2,8 procenta méně. Objem nově poskytnutých úvěrů na bydlení přitom vzrostl o více než polovinu a bance přibylo 81 tisíc klientů. Podle jejího šéfa Jana Juchelky brzdí růst výnosů nízké marže a silná konkurence. Banka zároveň snižuje počet zaměstnanců a zavírá pobočky.
Komerční banka vykázala za prvních devět měsíců letošního roku čistý zisk 13,2 miliardy korun, což představuje meziroční pokles o 2,8 procenta. Provozní zisk naopak vzrostl o 5,2 procenta na 15,5 miliardy korun a celkové výnosy se zvýšily o 1,8 procenta na téměř 28 miliard. Vyplývá to z hospodářských výsledků, které banka zveřejnila ve čtvrtek.
Skupina Komerční banky, jejímž většinovým vlastníkem je francouzská Société Générale, měla na konci září více než 2,33 milionu zákazníků. Meziročně jí přibylo 81 tisíc klientů. Výrazně rostl také objem úvěrů a vkladů, přestože se tento obchodní vývoj zatím výrazněji nepromítá do výnosů banky.
Ještě nedávno platilo, že čím víc si realitní investor půjčí, tím víc vydělá. Rok 2026 tuhle logiku zlomil. Česká národní banka zpřísnila doporučení pro investiční hypotéky, banky víc řeší kvalitu zástav a ani firemní úvěry už nejsou tak snadné jako dřív. Kdo chce portfolio dál rozšiřovat, potřebuje plán dřív, než mu banka poprvé řekne ne. Proč už nestačí skládat jednu hypotéku za druhou a jak se připravit na firemní financování, vysvětluje ve svém komentáři Dalibor Klíč, CEO společnosti MECH, která pomáhá realitním investorům s výběrem, financováním a správou nemovitostí.
Dalibor Klíč: Konec skládání hypoték. Kdo chce dál růst, musí se naučit řídit eseróčko
Názory
Ještě nedávno platilo, že čím víc si realitní investor půjčí, tím víc vydělá. Rok 2026 tuhle logiku zlomil. Česká národní banka zpřísnila doporučení pro investiční hypotéky, banky víc řeší kvalitu zástav a ani firemní úvěry už nejsou tak snadné jako dřív. Kdo chce portfolio dál rozšiřovat, potřebuje plán dřív, než mu banka poprvé řekne ne. Proč už nestačí skládat jednu hypotéku za druhou a jak se připravit na firemní financování, vysvětluje ve svém komentáři Dalibor Klíč, CEO společnosti MECH, která pomáhá realitním investorům s výběrem, financováním a správou nemovitostí.
Hypotéky táhnou růst. Nové úvěry na bydlení vyskočily o 54 procent
Celkový objem úvěrů poskytnutých skupinou KB meziročně vzrostl o 11,1 procenta na 964,6 miliardy korun. Nejvýraznější dynamiku vykázalo financování bydlení. Objem nově poskytnutých úvěrů na bydlení se za prvních devět měsíců zvýšil o 54,4 procenta na 82,9 miliardy korun.
Rostlo také financování firem a spotřebitelů. Celkový objem úvěrů podnikům a ostatních půjček stoupl o 14,8 procenta na 493,5 miliardy korun. Objem spotřebitelských úvěrů se zvýšil o 7,8 procenta na 42,9 miliardy korun.
Bance se dařilo také získávat vklady. Jejich celkový objem meziročně vzrostl o 6,7 procenta na 1,13 bilionu korun. Vklady individuálních klientů se zvýšily o 11,5 procenta na 382,5 miliardy korun, zatímco firmy a podnikatelé měli u banky uloženo 696,1 miliardy korun, meziročně o 5,3 procenta více.
Máte deset milionů korun a chcete je investovat do nemovitostí? Koupě bytu v Praze už nemusí být nejlepší volbou. Výnosy z nájmů často nepokryjí ani úroky z hypotéky a vyšší sazby komplikují život také developerům. Jiří Vančura, ředitel nemovitostního a korporátního financování Trinity Bank, v rozhovoru pro Newstream vysvětluje, kde dnes vidí investiční příležitosti, proč jsou banky opatrné u některých developerských projektů a jaká rizika číhají na drobné investory do realitních dluhopisů.
Jiří Vančura: Investiční byty se nemusí vyplatit
Reality
Máte deset milionů korun a chcete je investovat do nemovitostí? Koupě bytu v Praze už nemusí být nejlepší volbou. Výnosy z nájmů často nepokryjí ani úroky z hypotéky a vyšší sazby komplikují život také developerům. Jiří Vančura, ředitel nemovitostního a korporátního financování Trinity Bank, v rozhovoru pro Newstream vysvětluje, kde dnes vidí investiční příležitosti, proč jsou banky opatrné u některých developerských projektů a jaká rizika číhají na drobné investory do realitních dluhopisů.
Juchelka: Nižší marže brzdí růst výnosů
Generální ředitel Komerční banky Jan Juchelka upozornil, že navzdory silnému růstu úvěrů a počtu zákazníků zůstává prostředí na bankovním trhu náročné.
„Obzvláště mě těší výrazný růst úvěrování a pokračující rozšiřování naší klientské základny. Nadále rovněž těžíme z vynikající kvality aktiv a nízkých nákladů na riziko. Tržní prostředí, charakterizované nižšími maržemi u klíčových produktů, nám však dosud neumožnilo promítnout tento pozitivní obchodní vývoj do odpovídajícího růstu výnosů,“ uvedl Juchelka.
Čisté úrokové výnosy banky vzrostly o dvě procenta na 19,7 miliardy korun. Výnosy z poplatků a provizí se zvýšily o 3,2 procenta na 5,3 miliardy korun. Naopak čistý zisk z finančních operací klesl o 2,5 procenta na 2,9 miliardy korun. Banka podle svého vyjádření čelí konkurenčnímu tlaku, který snižuje marže z úvěrů i vkladů.
Českým domácnostem hrozí další zdražení úvěrů na bydlení. ČNB zvažuje, že už příští týden zvýší základní sazbu ze 3,75 na čtyři procenta, zatímco průměrná nabídková sazba hypoték už v říjnu vystoupala na 5,79 procenta. Nejcitelnější dopad mohou pocítit lidé, kterým končí fixace starších levných hypoték – u běžného úvěru může jejich roční splátka vzrůst zhruba o 70 tisíc korun, píše hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
Lukáš Kovanda: ČNB zvažuje zvýšení sazeb. Některým Čechům zdraží hypotéka o 70 tisíc ročně
Názory
Českým domácnostem hrozí další zdražení úvěrů na bydlení. ČNB zvažuje, že už příští týden zvýší základní sazbu ze 3,75 na čtyři procenta, zatímco průměrná nabídková sazba hypoték už v říjnu vystoupala na 5,79 procenta. Nejcitelnější dopad mohou pocítit lidé, kterým končí fixace starších levných hypoték – u běžného úvěru může jejich roční splátka vzrůst zhruba o 70 tisíc korun, píše hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
Komerční banka propouští a zavírá pobočky
Banka pokračuje ve snižování provozních nákladů, které meziročně klesly o 2,1 procenta na 12,5 miliardy korun. Personální náklady se snížily o 4,4 procenta na přibližně šest miliard korun. Průměrný počet zaměstnanců meziročně poklesl o 8,8 procenta na 6440. Banka to vysvětluje pokračující digitalizací a optimalizací provozních procesů.
Proměňuje se také její pobočková síť. Počet poboček v Česku se meziročně snížil o 16 na 171, počet bankomatů klesl o 14 na 745. Naopak uživatelů digitálního bankovnictví KB+ přibylo 329 tisíc a jejich celkový počet dosáhl 1,79 milionu.
Objem klientských investic v podílových fondech se snížil o 2,8 procenta na 163,7 miliardy korun. Aktiva spravovaná KB Penzijní společností naopak vzrostla o 4,4 procenta na 79 miliard korun.
Komerční banka má stále více akcionářů. Ke konci září jich evidovala přibližně 95 tisíc, meziročně o více než 15 tisíc více. Naprostou většinu tvoří čeští individuální investoři. Francouzská Société Générale si nadále drží kontrolní podíl 60,4 procenta, minoritním akcionářům patří 39 procent a zbývajících 0,6 procenta tvoří vlastní akcie banky.
Výsledky za prvních devět měsíců zveřejnila také konkurenční Moneta Money Bank. Ta na rozdíl od Komerční banky vykázala růst čistého zisku, a to o 12,7 procenta na 5,5 miliardy korun. Provozní výnosy Monety se zvýšily o 8,2 procenta na 11,2 miliardy korun. Na konci září měla banka přibližně 1,6 milionu klientů.
Válka, rostoucí ceny energií, nestabilita. To vše ovlivňuje světové trhy a centrální banky to musejí započítávat do svých modelů budoucího vývoje. Ukazuje se, že inflační tlaky sílí. Když se k tomu připočte rostoucí zadlužování států a nárůst potřeby investic do AI infrastruktury, výsledek je podle Tomáše Kudely ze SAB Finance jasný: Náklady na dluh se budou těžko vracet na hodnoty, na které jsme byli zvyklí před covidem.
Tomáš Kudela: Půjčovat si bylo až příliš snadné. Tahle doba se nemusí vrátit
Money
Válka, rostoucí ceny energií, nestabilita. To vše ovlivňuje světové trhy a centrální banky to musejí započítávat do svých modelů budoucího vývoje. Ukazuje se, že inflační tlaky sílí. Když se k tomu připočte rostoucí zadlužování států a nárůst potřeby investic do AI infrastruktury, výsledek je podle Tomáše Kudely ze SAB Finance jasný: Náklady na dluh se budou těžko vracet na hodnoty, na které jsme byli zvyklí před covidem.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.