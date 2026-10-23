Silný rok Monety. Zisk roste, banka čeká 7,1 miliardy za celý rok
Moneta Money Bank za první tři čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o 12,7 procenta na 5,5 miliardy korun. Bance rostly úrokové výnosy, poplatky i úvěrové portfolio, zatímco provozní náklady zůstaly stabilní. Celoroční výhled čistého zisku proto zvýšila o půl miliardy na 7,1 miliardy korun.
Provozní výnosy Monety za první tři čtvrtletí vzrostly meziročně o 8,2 procenta na 11,2 miliardy korun. K lepším výsledkům podle banky přispěl především vyšší čistý úrokový výnos, růst úvěrů, vyšší příjmy z poplatků a provizí a stabilní provozní náklady.
Čistý úrokový výnos se zvýšil o 9,7 procenta na osm miliard korun a čistá úroková marže stoupla na 2,1 procenta. Výnos z poplatků a provizí vzrostl o 6,1 procenta na 2,7 miliardy korun. Samotné provize od třetích stran se zvýšily o 16,6 procenta na 1,8 miliardy korun, především díky distribuci investičních produktů.
Celoroční míra inflace by se letos podle odhadů měla dostat do blízkosti dvou procent. A co příští rok? „Na začátku příštího roku se inflace přechodně zvýší nad tři procenta kvůli tomu, že vypadnou faktory, které nám nyní inflaci snižují, a současně se projeví negativní vlivy. Ale očekáváme, že se v průběhu roku bude inflace velmi pomalu a pozvolna snižovat zpátky směrem ke dvojce,“ říká v rozhovoru pro Newstream vrchní ředitel sekce měnové České národní banky Petr Sklenář.
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Money
Celoroční míra inflace by se letos podle odhadů měla dostat do blízkosti dvou procent. A co příští rok? „Na začátku příštího roku se inflace přechodně zvýší nad tři procenta kvůli tomu, že vypadnou faktory, které nám nyní inflaci snižují, a současně se projeví negativní vlivy. Ale očekáváme, že se v průběhu roku bude inflace velmi pomalu a pozvolna snižovat zpátky směrem ke dvojce,“ říká v rozhovoru pro Newstream vrchní ředitel sekce měnové České národní banky Petr Sklenář.
„Moneta představila velmi solidní čísla za třetí čtvrtletí,“ řekl analytik XTB Tomáš Maxa. Pozitivně hodnotí také potvrzení, že se na výplatu dividendy vyčlení 90 procent čistého zisku. Dividenda by tak měla dosáhnout zhruba 12,5 koruny na akcii, což vůči aktuální tržní ceně představuje atraktivní výnos 6,5 procenta, dodal.
Akcie Monety na pražské burze po 9:30 rostly o více než procento na 242,60 korun na akcii. Pro další výraznější růst ceny samotných akcií už ale Maxa nevidí příliš velký prostor. Bankovní sektor si v posledních letech prošel dynamickým růstem a jeho současné ocenění se z dlouhodobého hlediska pohybuje na vyšších úrovních. To do značné míry odráží i letošní výkonnost akcií Monety, která od začátku roku stagnuje, podotkl.
Úvěry rostly dvouciferným tempem
Celkové úvěrové portfolio banky se meziročně zvýšilo o 10,4 procenta na téměř 318 miliard korun. Objem nově poskytnutých úvěrů vzrostl dokonce o 39,2 procenta. Klientské vklady stouply o 4,5 procenta na 452 miliard korun.
Konsolidovaná bilanční suma skupiny Moneta se ke konci září zvýšila o pět procent na 524 miliard korun. Banka růst přičítá vyššímu objemu úvěrů i vkladů.
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Náklady zůstaly stabilní
Celkové provozní náklady zůstaly na 4,2 miliardy korun. Náklady na zaměstnance vzrostly o 5,7 procenta na dvě miliardy a regulatorní poplatky o 8,7 procenta na 212 milionů korun. Vyšší výdaje ale kompenzoval pokles odpisů a správních nákladů.
Moneta zároveň zvýšila celoroční výhled čistého zisku o 500 milionů korun na 7,1 miliardy. Na dividendy nadále plánuje vyčlenit 90 procent letošního čistého zisku. Ke konci září to odpovídalo přibližně pěti miliardám korun.
Moneta Money Bank patří mezi největší společnosti obchodované na pražské burze. Jejím největším akcionářem je skupina PPF, která v minulosti usilovala o spojení Monety se skupinou Air Bank. Plán však nakonec nevyšel. Banka měla ke konci září přibližně 1,6 milionu klientů.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
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Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.