Z restaurace až na Hrad. Prezident Pavel ocenil zakladatele Ambiente Tomáše Karpíška
Kdysi Čechům ukázal, že do restaurace se nechodí jen zahnat hlad. Vrátil lesk českým hospodám, povýšil obyčejná jídla na gastronomický zážitek a vybudoval jednu z nejvýraznějších restauračních skupin v zemi. Zakladatel Ambiente Tomáš Karpíšek získal státní vyznamenání od prezidenta Petra Pavla.
Když Tomáš Karpíšek v roce 1995 otevíral svou první restauraci, česká gastronomie teprve objevovala, co všechno může nabídnout. Na jídelních lístcích se střídaly pizzy, mexické speciality a všudypřítomný smažený sýr. O kvalitě surovin nebo původu masa se příliš nemluvilo. Důležité bylo hlavně to, aby se host dobře a pokud možno levně najedl.
O třicet let později je všechno jinak. Češi řeší, odkud pochází maso na jejich talíři, jak se čepuje pivo nebo z jaké mouky se peče chleba. A právě Karpíšek patří k lidem, kteří na této proměně mají zásadní podíl. Za svou práci nyní získal státní vyznamenání, které mu při slavnostním ceremoniálu na Pražském hradě udělil prezident Petr Pavel.
Ambiente už nechce čekat na hotové absolventy. Chystá vlastní střední školu pro gastronomii a reaguje tím na problém celého oboru. Restauracím chybějí lidé, kteří zvládnou tempo, tlak a realitu provozu.
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Ambiente už nechce čekat na hotové absolventy. Chystá vlastní střední školu pro gastronomii a reaguje tím na problém celého oboru. Restauracím chybějí lidé, kteří zvládnou tempo, tlak a realitu provozu.
Vrátil Čechy do českých hospod
Příběh Ambiente začal v pražské Mánesově ulici, kde Karpíšek otevřel restauraci The Living Restaurant. Tehdy sázel na mexickou kuchyni. Postupem času se ale jeho pozornost obrátila k domácím tradicím, které se v devadesátých letech spíše přehlížely.
V roce 2005 přišlo Café Savoy, o čtyři roky později první Lokál. Právě ten se stal symbolem návratu k české hospodě. Poctivě ošetřené pivo, tradiční recepty, kvalitní suroviny a prostředí, ve kterém se hosté chtějí zdržet. Zdánlivě jednoduchý koncept začal postupně měnit očekávání zákazníků i celé gastronomické branže.
Ambiente mezitím vyrostlo ve skupinu, která stojí za desítkami podniků a zaměstnává přibližně 1600 lidí. Její součástí jsou například řeznictví Naše maso, pekárna Eska, restaurace U Kalendů nebo michelinská La Degustation Bohême Bourgeoise.
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Gastronomie jako řemeslo, nejen byznys
Karpíškův vliv přitom zdaleka nekončí u restauračních stolů. Ambiente dlouhodobě investuje do vzdělávání kuchařů, číšníků i dalších gastronomických profesí. Prostřednictvím vzdělávacího centra UM propojuje tradiční řemeslo s moderními postupy a letos oznámilo také přípravu vlastní střední gastronomické školy.
Její vznik má být odpovědí na problém, který české restaurace řeší dlouhodobě. Nedostatek kvalifikovaných lidí. Gastronomie se totiž za poslední roky proměnila rychleji než způsob, jakým se budoucí kuchaři a číšníci vzdělávají.
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VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
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Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.