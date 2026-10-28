Pavel udělil nejvyšší vyznamenání Čáslavské, Formanovi či Janžurové
Prezident Petr Pavel při slavnostním ceremoniálu na Pražském hradě udělil 51 státních vyznamenání. Nejvyšší ocenění, Řád bílého lva, získali herečka Iva Janžurová, vědkyně Helena Illnerová a in memoriam gymnastka Věra Čáslavská a režisér Miloš Forman. Mezi dalšími vyznamenanými jsou například bývalý předseda Senátu Jaroslav Kubera, režisér Jan Hřebejk, spisovatelka Kateřina Tučková či vědec Tomáš Mikolov.
Nejvyšší české státní vyznamenání Řád bílého lva letos získali čtyři lidé, o jednoho méně než loni. Řád Tomáše Garrigua Masaryka prezident propůjčil sedmi osobnostem, medaili Za hrdinství udělil pěti lidem a medaili Za zásluhy 35 oceněným.
Řád bílého lva pro Formana, Čáslavskou i Janžurovou
Nejvyšší státní vyznamenání obdrželi in memoriam sedminásobná olympijská vítězka Věra Čáslavská a oscarový režisér Miloš Forman. Čáslavská byla oceněna za mimořádné sportovní úspěchy, reprezentaci Československa v zahraničí i občanské postoje. Forman, dvojnásobný držitel Oscara za nejlepší režii, získal vyznamenání za zásluhy v oblasti umění a mezinárodní proslavení české kinematografie.
Dalšími držitelkami Řádu bílého lva se staly herečka Iva Janžurová a vědkyně Helena Illnerová, bývalá předsedkyně Akademie věd ČR a zakladatelka české chronobiologie. Všichni čtyři ocenění již v minulosti obdrželi medaili Za zásluhy. Čáslavskou a Formana vyznamenal v roce 1995 Václav Havel, Illnerovou v roce 2005 a Janžurovou o rok později Václav Klaus.
Za Věru Čáslavskou převzala ocenění její dcera Radka Čáslavská, za Miloše Formana jeho manželka Martina Formanová.
Kdysi Čechům ukázal, že do restaurace se nechodí jen zahnat hlad. Vrátil lesk českým hospodám, povýšil obyčejná jídla na gastronomický zážitek a vybudoval jednu z nejvýraznějších restauračních skupin v zemi. Zakladatel Ambiente Tomáš Karpíšek získal státní vyznamenání od prezidenta Petra Pavla.
Z restaurace až na Hrad. Prezident Pavel ocenil zakladatele Ambiente Tomáše Karpíška
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Kdysi Čechům ukázal, že do restaurace se nechodí jen zahnat hlad. Vrátil lesk českým hospodám, povýšil obyčejná jídla na gastronomický zážitek a vybudoval jednu z nejvýraznějších restauračních skupin v zemi. Zakladatel Ambiente Tomáš Karpíšek získal státní vyznamenání od prezidenta Petra Pavla.
Řád TGM získali Kubera, Dienstbier či Wagnerová
Druhé nejvyšší státní vyznamenání, Řád Tomáše Garrigua Masaryka, prezident udělil sedmi osobnostem. In memoriam ocenil bývalého předsedu Senátu Jaroslava Kuberu, disidenta a prvního polistopadového ministra zahraničí Jiřího Dienstbiera, historika a diplomata Jaroslava Šedivého, československého diplomata Vladimíra Vochoče a někdejší předsedkyni Nejvyššího soudu a místopředsedkyni Ústavního soudu Elišku Wagnerovou.
Dienstbier a Šedivý se podle Pražského hradu významně podíleli na obnovení československé státní suverenity, zejména na vyjednání odchodu sovětských vojsk. Vochoč za druhé světové války jako konzul v Marseille pomohl zachránit tisíce lidí před nacistickou perzekucí. Kubera byl oceněn za obhajobu individuálních svobod a Wagnerová za dlouholetou ochranu lidských práv a důstojnosti jednotlivce.
Vyznamenání získaly také sociální pracovnice a lidskoprávní aktivistka Elena Gorolová, která se zasadila o odškodnění žen protiprávně sterilizovaných, a Milena Grenfell-Bainesová, jedna z dětí zachráněných Nicholasem Wintonem. Ta dlouhodobě přibližuje jeho odkaz mladým generacím.
Řád TGM měl Kuberovi původně udělit již v roce 2020 tehdejší prezident Miloš Zeman, vdova Věra Kuberová však ocenění odmítla převzít. Tentokrát vyznamenání z rukou Petra Pavla přijala.
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Medaile Za hrdinství pro vojáky i oběť útoku v Chřibské
Medaili Za hrdinství prezident udělil pěti lidem, z toho čtyřem in memoriam. Ocenil tři české vojáky, kteří zahynuli v souvislosti s nasazením v Afghánistánu. Milan Štěrba zemřel při sebevražedném útoku v roce 2008, Robert Vyroubal při útoku na vojenské vozidlo v roce 2011 a Adrian Werner podlehl následkům střelného poranění rovněž v roce 2011.
In memoriam byl oceněn také pracovník městského úřadu v Chřibské Libor Cicvárek, který letos v lednu přišel o život při ozbrojeném útoku. Podle Hradu navzdory vlastnímu zranění pomáhal zachraňovat a chránit ostatní.
Pátým oceněným se stal Vladimír Dvořák, jeden z posledních žijících účastníků Pražského povstání. Jako mladý skaut se zapojil do protinacistického odboje a s nasazením života vykonával spojovací službu.
Hřebejk, Topol, Tučková i Karpíšek. Medaile Za zásluhy pro 35 osobností
Nejpočetnější skupinu oceněných tvořili držitelé medaile Za zásluhy. Prezident ji letos udělil 35 osobnostem, o tři více než v předchozím roce. Mezi vyznamenanými jsou režisér Jan Hřebejk, spisovatelé Jáchym Topol a Kateřina Tučková, operní pěvec Adam Plachetka či herec a režisér Arnošt Goldflam.
V oblasti kultury ocenění získali také ilustrátor, hudebník a pokračovatel výtvarného odkazu Rychlých šípů Marko Čermák a dramatik a spoluzakladatel Činoherního klubu Ladislav Smoček. Za přínos médiím a žurnalistice byli vyznamenáni první generální ředitel České televize Ivo Mathé, dramatik a komentátor Karel Steigerwald a popularizátor kritického myšlení Jiří Burýšek.
Mezi oceněnými sportovci jsou šestinásobný paralympijský vítěz v cyklistice Jiří Ježek, olympijská vítězka ve sportovní střelbě Kateřina Emmons a průkopnice ženského fotbalu Jaroslava Rinnerová.
Prezident ocenil rovněž podnikatele a zakladatele gastronomické skupiny Ambiente Tomáše Karpíška. Podle Pražského hradu významně přispěl k rozvoji a kultivaci současné české gastronomie a vybudoval síť osobitých restaurací. Medaili obdržela také Lenka Šťastná, zakladatelka české platformy Business & Professional Women a konference Equal Pay Day.
Ocenění pro lékaře, vědce a odborníky na umělou inteligenci
Významné zastoupení mezi vyznamenanými měli lékaři a vědci. Medaili Za zásluhy získala pediatrička a průkopnice dětské paliativní péče Mahulena Exnerová, transplantační chirurg Jiří Froněk, hrudní chirurg Robert Lischke a odborník na léčbu srdečních arytmií Petr Neužil.
Za přínos vědě prezident ocenil chemika Pavla Hobzu, jehož výzkum mezimolekulárních interakcí přispěl k novým možnostem vývoje léčiv. Vyznamenání obdrželi také odborník na umělou inteligenci Tomáš Mikolov a průkopnice její systematické výuky a využití v biomedicíně Olga Štěpánková.
Mezi oceněnými je rovněž Filip Maleňák, tvůrce a ředitel aplikace Záchranka, která pomáhá lidem přivolat zdravotnickou pomoc.
Prezident ocenil také dobrovolníky a lidi pomáhající druhým
Medaile Za zásluhy zamířily i k osobnostem působícím v sociální a charitativní oblasti. Prezident ocenil manžele Katarínu a Ondřeje Vlčkovy, kteří prostřednictvím Nadace rodiny Vlčkových budují dětský hospic na pražské Cibulce a podporují rozvoj péče o vážně nemocné děti.
Vyznamenání získali také humanitární pracovník Českého červeného kříže Richard Smejkal, průkopník zaměstnávání lidí se zdravotním znevýhodněním Vojtěch Sedláček, ředitelka organizace Nedoklubko Lucie Žáčková a sociální pracovník Kumar Vishwanathan, který se dlouhodobě věnuje podpoře romské komunity.
In memoriam prezident ocenil Petru Wünschovou, zakladatelku centra LOCIKA pomáhajícího dětem ohroženým násilím, a policistu Lukáše Grábla, specialistu na hloubkové potápění, který zahynul při výkonu služby.
Medaile Za zásluhy dále obdrželi signatář a mluvčí Charty 77 Tomáš Hradílek, dlouholetá učitelka Sylva Knedlová, která se vzdělávání věnovala více než 70 let, a in memoriam ekolog Tomáš Rothröckl, první ředitel Národního parku Podyjí. Za přínos mezinárodním vztahům byl posmrtně oceněn také Ivan Hodáč, významný představitel evropského veřejného a hospodářského života.
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Bývalý prezident Václav Klaus využil výročí vzniku Československa k ostré kritice současné české i evropské politiky. Mluvil o „chřadnoucí státnosti“, úpadku demokracie v Evropě a faktické neexistenci skutečných politických stran. Politický vývoj v Česku se podle něj po loňských sněmovních volbách zlepšil, současně ale tvrdí, že poražené strany výsledek voleb nepřijaly a dál vyvolávají střety.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.