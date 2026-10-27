Hypoteční boom nekončí. Banky však mění pravidla hry
Hypoteční trh má za sebou téměř rekordní rok a silný by měl zůstat i v roce 2027. Banky ale chtějí od zprostředkovatelů víc než jen vysoké objemy nových úvěrů. Stále důležitější bude kvalita portfolia, schopnost udržet klienty a dlouhodobá péče, zaznělo na Hypotečním dni Gepard.
Hypoteční trh letos výrazně překonal očekávání. Podle dat České bankovní asociace poskytly banky a stavební spořitelny od ledna do září nové hypotéky bez refinancování za 301,4 miliardy korun, meziročně zhruba o 66 miliard více. Silný by měl trh zůstat i v roce 2027, banky ale zároveň zpřísňují pohled na hypoteční zprostředkovatele.
Právě změna požadavků na poradce byla jedním z hlavních témat Hypotečního dne Gepard. Zástupci České spořitelny, ČSOB a Komerční banky se shodli, že stále větší roli nebude hrát jen počet sjednaných hypoték, ale také kvalita klientského portfolia, jeho růst a to, zda klienti u banky zůstávají.
„Pro poradce to není hrozba, ale potvrzení směru. Obstojí ti, kdo se specializují, rozumí svému segmentu a starají se o klienty po celou dobu splácení, nejen při podpisu smlouvy,“ říká generální ředitel Gepard Finance Tomáš Rusňák.
Brumlovku pomalu dokončujeme, chystáme se na rozvoj Roztyl, říká Eduard Forejt, ředitel developmentu ve společnosti Passerinvest Group. Na Brumlovce začala firma Radima Passera stavět kombinované domy, kanceláře a byty. Dříve se specializovala na kancelářské budovy. V Roztylech chce postavit 650 bytů, čtyři sta prodá, ostatní si ponechá na pronájem.
Naše domy stojí víc peněz. Ale kvalita je investicí do budoucna, říká Forejt z Passerinvestu
Reality
Brumlovku pomalu dokončujeme, chystáme se na rozvoj Roztyl, říká Eduard Forejt, ředitel developmentu ve společnosti Passerinvest Group. Na Brumlovce začala firma Radima Passera stavět kombinované domy, kanceláře a byty. Dříve se specializovala na kancelářské budovy. V Roztylech chce postavit 650 bytů, čtyři sta prodá, ostatní si ponechá na pronájem.
Hypotéky zdražily
Letošní trh měl podle účastníků debaty mimořádně silný začátek a rekordní březen, následoval ale postupný útlum. Do vývoje zasáhl také konflikt kolem Hormuzského průlivu, který od března zdražil peníze na trzích a následně i hypotéky.
Průměrná hypoteční sazba vzrostla z březnových 4,43 procenta na zářijových 5,1 procenta. U cen nemovitostí se pro další měsíce očekává spíše stagnace.
Banky mezitím pokračují v digitalizaci. Standardizované procesy už dokážou klientovi nabídnout první reakci během několika minut a další rozvoj má přijít v roce 2027. Velké banky spouštějí AI asistenty a v debatě zazněly také plány na širší nabídku hypoték bez zástavy nemovitosti, online oceňování nemovitostí nebo podpis úvěrové smlouvy přímo v mobilní aplikaci.
Mírný růst sazeb u hypoték, které nyní na trhu dosahují v průměru 4,9 procenta, nijak nesrazil zájem o půjčky na bydlení, tvrdí David Eim, místopředseda představenstva zprostředkovatelské společnosti Gepard Finance. Trh se podle něj naopak zklidnil, když předtím rostl až nezdravě rychle.
Mírné zvýšení sazeb Čechy od půjček neodradilo, říká Eim z Gepard Finance
Reality
Mírný růst sazeb u hypoték, které nyní na trhu dosahují v průměru 4,9 procenta, nijak nesrazil zájem o půjčky na bydlení, tvrdí David Eim, místopředseda představenstva zprostředkovatelské společnosti Gepard Finance. Trh se podle něj naopak zklidnil, když předtím rostl až nezdravě rychle.
Refinanční vlna nepřišla
Obávaná hypoteční turistika, tedy masivní přebíhání klientů mezi bankami za nižší sazbou, se letos nerozjela. Banky navíc podle debaty nechtějí stavět svůj růst na přetahování klientů konkurence. Větší význam přikládají tomu, aby si stávající klienty udržely.
„Příjemně mě překvapilo, že se hypoteční turistika nerozjela. Proaktivně odvádět klienty k jiné bance bude složité, protože nebude kam. Retenční služby bank se zlepšily, i když sazby tomu, aby klient zůstal, občas nenahrávají,“ uvádí Rusňák.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Byznys bude v péči o klienta
Banky vidí další prostor především v péči o stávající portfolio a v prodeji dalších finančních produktů. Jde například o pojištění nemovitosti k hypotéce, revize starších smluv nebo úvěry na rekonstrukce. V debatě zazněl také příklad bezúročného úvěru na renovace až do výše dvou milionů korun dostupného do roku 2029.
Trh má podle účastníků zůstat v příštím roce silný a jeho objem je nyní zhruba dvojnásobný proti období před pandemií. Banky ale počítají i s možností poklesu. V takovém případě podle nich budou více ohroženy firmy a poradci bez dostatečných odborných znalostí.
Digitalizace zároveň zrychlí rutinní část hypotečního procesu. Větší význam proto mají získat služby, které technologie nenahradí – znalost trhu, vyjednávání a dlouhodobý vztah s klientem.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.