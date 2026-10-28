Designová kabelka ne, designové dítě ano
Kupovat si luxusní zboží přestává být trendy. Bohatí lidé chtějí spíše luxusně trávit svůj čas a optimalizovat tělo. V krajních oblastech tohoto trendu se rodí divoké nápady, třeba na genetické editování lidských embryí.
Bernard Arnault, sedmasedmdesátiletý francouzský král luxusu, byl v letech 2022 až 2024 nejbohatším člověkem světa. Každá žena, co si koupí pravou vuittonku, muž, co pije koňak Hennessy či párty lidé s Moëtem, ti všichni mu sypou do kapsy. Největší poptávka přicházela z Asie, hlavně Číny. Tyhle zlaté časy jsou pro evropský luxus pryč. Do čela nejbohatších lidí světa se dostal asi už natrvalo Elon Musk a Arnault se propadl tak, že opustil první desítku největších magnátů. Spolu s tím klesla i poptávka po luxusním zboží.
Podle Financial Times klesla hodnota luxusních firem o neskutečný čtvrt bilionu eur. Evidentně se časy mění. Proč Číňané už netouží po drahých kabelkách? Důvodů je víc. Jednak čínská střední třída zchudla, realitní crash postihl majetek hodně rodin. Pak také politika, vládnoucím komunistům se nelíbí ukazování luxusu na sociálních sítích ani na veřejnosti a ujal se protitah, luxury shaming, tedy vysmívání se lidem, kteří se luxusem chlubí.
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Názory
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Pak to jsou i globální vlivy: luxusní značky svou agresivní cenovou politikou vyhnaly ceny příliš vysoko, že si je „aspiranti“ ze střední třídy - tedy lidé, co chtějí vypadat, že „na to mají“ - nemohou dovolit. Ultrabohatých kupců je málo. Pak to jsou samozřejmě stále vychytanější fejky, vyráběné tak, že ty dražší pouhým okem nerozpozná ani znalec. A na závěr, nejdůležitější trend, spotřební luxus přestal být symbolem statusu.
A co jím je, když ne monogramové kabelky a drahý alkohol?
Trendologové tvrdí, že tělo, pod heslem The body is the new Birkin. Takže vše, co se týká tělesné sebeoptimalizace, gadgety jako Oura Ring, plastické operace, celá longevity kultura. Nízký biologický věk, protokoly proti stárnutí, kryoterapie, hyperbarické komory a preventivní medicína na míru. Ukazuje to, že máte nejen enormní peníze, ale především disciplínu a mentální kapacitu se o sebe systematicky starat.
Pak je to soukromí a čas, možnost odpojit se od hluku sociálních sítí i telefonu, dlouhé obědy uprostřed týdne a koníčky, co nenesou zisk. Také cestování na neturistická místa a jídlo. A dodat si pocit, že patříte mezi vyvolené: privátní kluby a věci „s příběhem“, které ukazují, že jste znalec, pod heslem If you know, you know.
Jméno EssilorLuxotica nezná každý, ale jejich vlajkovou loď, brýle RayBan, skoro ano. Jedenatřicetiletý syn zakladatele a dědic tohoto mnohamiliardového impéria si prý prošel těžkým životem, včetně náručí tisíců žen a drog. Protože nepoznal lásku otce. Jak si všímá dnešní Civilizační deník, rodinná pouta bolí i v nejvyšší lize.
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Jméno EssilorLuxotica nezná každý, ale jejich vlajkovou loď, brýle RayBan, skoro ano. Jedenatřicetiletý syn zakladatele a dědic tohoto mnohamiliardového impéria si prý prošel těžkým životem, včetně náručí tisíců žen a drog. Protože nepoznal lásku otce. Jak si všímá dnešní Civilizační deník, rodinná pouta bolí i v nejvyšší lize.
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Ale že by z toho zmizel byznys, to ne. Statusový symbol se přece musí nějak ukázat. Třeba tím, že jezdíte do švýcarské Clinique La Prairie u Ženevského jezera nebo v Thajsku, kde týdenní program obnovy buněk a longevity stojí od 40 tisíc eur výše. Ani zmíněný Arnault nezůstává pozadu a jeho konglomerát nesází vše na jednu kartu, tedy luxusní oděvy a zboží.
Založil LVMH Hospitality Excellence a už v roce 2018 koupil za 3,2 miliardy dolarů skupinu Belmond, vlastnící legendární hotel Cipriani v Benátkách či vlak Venice Simplon-Orient-Express, a buduje síť ultraluxusních hotelů Cheval Blanc. LVMH také investuje do luxusních vlakových tras a jachet (orient expres na kolejích i na moři), protože marže a poptávka u zážitků pro nejbohatší jedno procento neklesají. Samozřejmě že vám tam naservírují i šampaňské.
Vrcholem statusového symbolu je ale i výstavní rodina. Vedle obligátní trophy wife také pohledné a nadané děti. Zvlášť, když pár má peníze, ale jeho genetická výbava není na jedničku. Třeba mají oba hnědé oči a chtěli by mít modrooké dítě. Tak přesně to nabízí start-up Nucleus Genomics, který financuje známý Founders Fund kontroverzního finančníka Petera Thiela. Věnuje se „editování”, tedy úpravám DNA ve vajíčkách, spermiích nebo embryích, a některé služby už nabízí i komerčně. S heslem Have your best baby kontroluje třicet markerů embrya, kromě předpokladů barvy očí, IQ i plešatosti - což brzy budou vyhozené peníze a úsilí, protože, jak Civilizační deník již dříve uvedl, společnost Novo Nordisk pracuje na „ozempicu“ proti plešatění.
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Proč se Istanbulu říká Hairstanbul, je vcelku jasné. Ale jak se říká, všeho do času. Proč si politici nechávají psát proslovy AI, je také jasné. Proč by to ale lidé měli poslouchat, to už méně.
Ale vážněji, tyhle start-upy zatím lidská embrya pro lepší IQ či barvu očí editovat nemohou, brání tomu technologická vyspělost i prozatímní zákonné bariéry. Na tu cestu ale firmy už vystoupily: inzerát Nucleusu nabízí genetickou selekci embryí vzniklých při umělém oplodnění (IVF) a výběr toho „nejlepšího“ podle pravděpodobnostních modelů.
Thiel není sám, výroba geneticky vylepšených dětí láká i jiné investory. Preventive, sanfranciský startup zaměřený na editaci lidských embryí, loni získal od investorů téměř 30 milionů dolarů. Mezi nimi byli například šéf OpenAI Sam Altman se svým manželem či generální ředitel kryptoměnové burzy Coinbase Brian Armstrong. Thiel i Altman mají coby homosexuálové děti z náhradních matek prostřednictvím IVF. Altman se netají tím, že v rodinném životě plánuje další děti a že jeho osobní zájem o reprodukční medicínu a genetiku úzce souvisí i s jeho vlastní cestou k rodičovství.
Jak se stát člověkem ve smyčce? Nemusíte se moc snažit, AI to udělá za vás - zaměstnání budoucnosti je být kontrolorem toho, co vyvádějí agenti, respektive superagenti. Dnešní díl Civilizačního deníku si všímá také toho, proč mladí Švédové vzhlíží k influencerovi, odsouzenému kriminálníkovi s hranatou imagí, ač vyrůstají v jedné z nejbohatších zemí světa.
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Jak se stát člověkem ve smyčce? Nemusíte se moc snažit, AI to udělá za vás - zaměstnání budoucnosti je být kontrolorem toho, co vyvádějí agenti, respektive superagenti. Dnešní díl Civilizačního deníku si všímá také toho, proč mladí Švédové vzhlíží k influencerovi, odsouzenému kriminálníkovi s hranatou imagí, ač vyrůstají v jedné z nejbohatších zemí světa.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.