Kdo nahradí Powella? Trump vybírá ze čtyř jmen, Bessent to nebude

Americký prezident Donald Trump vybírá ze čtyř kandidátů na příštího šéfa centrální banky. Aktuální předseda Fedu Jerome Powell podle něj selhává a měl by odstoupit. Trump dává jasně najevo, že nový guvernér musí podporovat razantní snižování úrokových sazeb.

Americký prezident Donald Trump se v tuto chvíli rozhoduje mezi čtyřmi kandidáty na šéfa centrální banky (Fed). Řekl to v rozhovoru v televizi CNBC. Konkrétní jména nesdělil, nicméně uvedl, že ministr financí Scott Bessent, o němž se v tomto kontextu spekulovalo, o pozici nestojí a dává přednost možnosti zůstat na ministerstvu.

„Mám Scotta (Bessenta) rád, ale on chce zůstat tam, kde je,“ uvedl Trump s tím, že se ministra přímo zeptal a on mu odpověděl, že je pro něj čest pracovat s prezidentem a že je spokojený ve funkci šéfa státní kasy.

K 8. srpnu se minulý týden v pátek rozhodla rezignovat členka Rady guvernérů Fedu Adriana Kuglerová, ačkoliv jí mandát končí až v lednu příštího roku. Trump dodal, že náhradu za Kuglerovou chce oznámit brzy, stejně jako budoucího šéfa Fedu.

Už dříve se spekulovalo, že by místo Kuglerové Trump mohl do Rady guvernérů jmenovat svého favorita na nového šéfa Fedu. Nynějšího šéfa Fedu Jeroma Powella Trump dlouhodobě kritizuje. Prezident také dříve avizoval, že do čela Fedu nehodlá jmenovat nikoho, kdo nebude podporovat razantní snižování úrokových sazeb.

„Pokud si budu myslet, že někdo chce sazby ponechat, nebudu ho jmenovat. Dosadím někoho, kdo je chce snížit. Takových je spousta,“ řekl Trump v červnu. Zároveň znovu kritizoval Powella, kterého označil za hloupého a dodal, že by si přál, aby odstoupil.

Trump Powella znovu kritizoval na začátku července. Na zasedání vlády tehdy odpovídal na otázku novináře, zda by měl být šéf centrální banky vyšetřován kvůli možnému lhaní zákonodárcům. „Myslím, že je hrozný,“ zopakoval prezident svůj dlouhodobě známý názor a dodal, že by měl Powell okamžitě rezignovat.

