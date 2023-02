Každý sní o dlouhém, zdravém důchodu. Největší šance je ve Francii. Jak je na tom Česko?

Téměř každý sní o dlouhém období důchodu s co nejdelším obdobím bez zdravotních potíží. Šance na jeho dosažení se však ve světě dramaticky liší – a budou i nadále s tím, jak se objevují plány na prodloužení věku pro odchod do důchodu včetně České republiky, uvedla agentura Bloomberg s odkazem na průzkum mezi čtyřmi desítkami zemí OECD.

V roce 2019 – posledním období, za které jsou k dispozici srovnatelné údaje – byla průměrná délka života u mužů v zemích OECD 82 let. Průměrný věk odchodu do důchodu – čímž je míněno, když někdo definitivně opustí zaměstnání, na rozdíl od oficiálního státního důchodového věku – byl 64 let.

Jak dlouhou dobu lidé skutečně stráví v důchodu, se v jednotlivých zemích dramaticky liší, podotkl Bloomberg. Skutečná doba důchodu se u mužů pohybuje od 12,9 roku v Mexiku po 23,3 roku ve Francii. Dalším důležitým srovnáním je průměrná délka života v důchodu bez zdravotních potíží. Tato doba se pohybuje od 7,7 do 18,5 roku. V Česku je to zhruba 11 let, což jej řadí na 25. místo z 38 zkoumaných zemí (viz graf).

Doba strávená v důchodu a ve zdraví u mužů v zemích OECD v roce 2019 zdroj: Bloomberg

U žen je situace o něco lepší, protože obecně žijí déle. V průměru stráví ženy v zemích OECD v důchodu přibližně 22,8 roku, i když třetinu této doby mohou strávit ve špatném zdravotním stavu. České ženy jsou na tom lépe než muži, v žebříčku zaujaly 14. místo.

Doba strávená v důchodu a ve zdraví u žen v zemích OECD v roce 2019 zdroj: Bloomberg

V některých zemích, zejména na americkém kontinentu, jako je Mexiko, Kolumbie a Spojené státy, mohou muži v průměru očekávat v důchodu pouze zdravé desetiletí nebo méně. Zatímco ve Francii a Lucembursku mohou muži podle výpočtů Bloomberg News očekávat více než 18 let ve zdraví v důchodu.

Země všude však řeší stejné dilema. Jak se prodlužuje délka života, vlády začaly spřádat plány na to, aby lidé zůstali v produktivním věku déle. Aktuálně se tím zabývá i česká koaliční vláda, neboť ministerstvo práce a sociálních věcí navrhlo prodloužit věk odchodu do důchodu až na 68 let.

Očekávaná délka života ve zdraví – tedy průměrný počet let, který člověk může očekávat, že bude žít v dobrém zdraví bez větších nemocí nebo zranění – se však nezvyšuje stejným tempem. V některých zemích se doba strávená v důchodu začala dokonce snižovat, stejně jako doba strávená v důchodu bez zdravotních potíží.

Délka důchodového věku ve zdraví a se zdravotními potížemi v zemích OECD zdroj: Bloomberg

A to jsou data za rok 2019, tedy před začátkem pandemie koronaviru ve světě, která snížila očekávanou délku života v řadě zemí. Například v USA přispěla k největšímu poklesu této hranice od první světové války.

Jsou to samozřejmě všechno průměry – ve skutečnosti se budou zkušenosti jednotlivců dramaticky lišit, přičemž ti nejbohatší v každé zemi se obvykle později v životě těší lepšímu zdraví, upozornil Bloomberg.