Kauza J.O. Investment. Strůjci miliardového podvodu jsou vinni, rozhodl soud

- V kauze kolem společnosti J.O. Investment dnes Městský soud v Praze potrestal majitele firmy Jakuba Ortinského trestem vězení v délce devíti let a jednoho měsíce. Uložil mu navíc peněžitý trest 7,5 milionu korun. Dalším dvěma obžalovaným soud uložil pětileté vězení a peněžitý trest 4,5 milionu korun. Muži podle nepravomocného rozsudku podvedli více než 3700 klientů a 160 firem, způsobili škodu téměř 2,4 miliardy korun. Ortinský se dnešního jednání nezúčastnil, na počátku hlavního líčení uvedl, že s obžalobou nesouhlasí. Z vyhlášení rozhodnutí se omluvili i zbylí obžalovaní. Ortinský se dnešního jednání nezúčastnil, na počátku hlavního líčení uvedl, že s obžalobou nesouhlasí. Z vyhlášení rozhodnutí se omluvili i zbylí obžalovaní.

Reklama

Všem třem mužům soud navíc uložil desetileté zákazy činnosti.

Státní zástupce tvrdí, že Ortinský, faktický obchodní ředitel firmy Petr Šorfa a Martin Hromada, který Ortinského podle obžaloby zastupoval při jeho nepřítomnosti, zneužili registraci, kterou firma měla u České národní banky. Sice jí dovolovala nabízet investiční služby, ale pouze úzkému okruhu příbuzných a známých.

Trestnou činnost podle žalobce muži páchali od března 2016 do února 2020 a od začátku společně schválně uváděli klienty firmy v omyl. Peníze podle obžaloby používali pro vlastní potřebu, část peněz podle státního zástupce využili také k výplatě některých klientů.

Čtvrtou obžalovanou v kauze je matka Ortinského, která na svém účtu podle státního zástupce postupně přijala nejméně 3,5 milionu korun z účtu synovy firmy, ačkoliv nebyla její investorkou. Soud ji potrestal dvoumilionovým peněžitým trestem.

Reklama

Ortinský loni u soudu obžalobu odmítl. Připustil, že společnost neměla odpovídající licenci, nesouhlasil ale s obviněním, že klienty podváděl. Uvedl, že neplánoval, aby firma prováděla velké obchody, rozšíření licence začal řešit až ve chvíli, kdy se obchodování rozrostlo. Lidem podle svých slov doporučoval produkt, který využíval sám.

Dům z karet. Šéf kryptoburzy FTX okradl investory o dvě miliardy dolarů, tvrdí úřady Money Za dlouholetý „domeček z karet“ označila způsob fungování kryptoměnové zkrachovalé burzy americká Komise pro cenné papíry (SEC). Zakladatel a šéf burzy Sam Bankman-Fried byl v pondělí zatčen na Bahamách a americkou komisí obviněn z podvodu. Podle komise nekalým způsobem vybral od investorů více než 1,8 miliardy dolarů (asi 41,4 miliardy korun). Spojené státy podle všeho požádají o jeho vydání. duk Přečíst článek

Antonio Koláček exkluzivně pro Newstream: Odvolal jsem se. Příběh MUS musí ještě pokračovat Leaders Soud uznal Antonia Koláčka a Oldřicha Klimeckého vinnými v kauze ovládnutí a privatizace Mostecké uhelné společnosti (MUS). Bývalému manažerovi těžební firmy Antoniu Koláčkovi soud uložil 7,5 roku vězení a propadnutí několika set milionů korun z bankovních účtů. Ten se okamžitě odvolal s tím, že příběh Mostecké uhelné bude pokračovat a "odhalí dosud skryté skutečnosti". nst Přečíst článek