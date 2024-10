Kampaň nabírá na obrátkách. Trump žaluje CBS News o deset miliard dolarů

Republikánský prezidentský kandidát Donald Trump žaluje CBS News v souvislosti s rozhovorem, který této televizní stanici začátkem října poskytla jeho demokratická soupeřka Kamala Harrisová.

Exprezident tvrdí, že stanice rozhovor sestříhala „klamavým“ způsobem ve snaze ovlivnit prezidentské volby, a požaduje odškodné ve výši deseti miliard dolarů (232,6 miliardy korun). Informoval o tom zpravodajský web stanice Fox News a vzápětí také agentura Reuters. Mluvčí CBS na žádost agentury o komentář zatím neodpověděl.

Žaloba, která přichází necelý týden před prezidentskými volbami, u nichž průzkumy naznačují velmi těsný souboj, byla podána u okresního soudu v Texasu.

Sestříhaný rozhovor, tvrdí právníci

Trumpovi právníci podle Fox News uvedli, že rozhodnutí ji podat je výsledkem „stranického a nezákonného jednání CBS, které spočívá v ovlivňování voleb a voličů prostřednictvím zlomyslného, klamavého a podstatného zkreslování zpráv, jehož cílem je zmást, oklamat a uvést veřejnost v omyl“. Zároveň uvedli, že televize rozhovor sestříhala ve snaze ovlivnit volby ve prospěch Demokratické strany.

Žaloba byla podle Fox News podána poté, co Trumpovi právníci vyzvali CBS News, aby jim poskytla kompletní přepis rozhovoru Harrisové v pořadu 60 Minutes s tím, že stanice zveřejnila dvě různé odpovědi na stejnou otázku týkající se izraelské ofenzivy v Pásmu Gazy. CBS News plný přepis podle Fox News nevydala a odmítla nařčení, že rozhovor jakkoliv zmanipulovala.

Verze rozhovoru odvysílaná 6. října v pořadu 60 Minutes podle Reuters neobsahovala pasáž, kterou žaloba označuje za „slovní salát“ Harrisové v odpovědi na otázku týkající se vlivu Bidenovy administrativy na to, jak Izrael vede válku.

Trump podle agentury Reuters kromě odškodného ve výši nejméně deseti miliard dolarů také požaduje, aby o věci rozhodovala soudní porota.

Republikánský exprezident opakovaně napadl CBS News ve své předvolební kampani a pohrozil, že v případě svého zvolení odebere stanici vysílací licenci. CBS News naopak uvedla, že Trump odstoupil od svého vlastního plánovaného rozhovoru v pořadu 60 Minutes.

