Podporujeme Harrisovou, napsal vlivný ekonomický magazín

The Economist by volil Kamalu Harrisovou, kdyby měl magazín volební hlas. Donald Trump představuje neakceptovatelné riziko, napsal vlivný časopis v doporučení.

Aktuální americké volby vyvolávají velké emoce - nejen mezi voliči, také v médiích i mezi jejich vlastníky. Nedávno si trochu naběhl Jeff Bezos, jehož Washington Post musel stáhnout volební doporučení pro Kamalu Harrisovou. Vlivný ekonomický týdeník Economist nyní pár dní před volbami doporučil volit Harrisovou.

„Amerika může klidně přežít další čtyři roky Trumpovy vlády, stejně jako prezidentství jiných chybujících lidí z obou stran. Země může dokonce vzkvétat. Ale zaťatí podporovatelé přehlížejí riziko Trumpova prezidentství. Tím, že by se Trump stal vůdcem svobodného světa, by Američané hazardovali s ekonomikou, právním státem a mezinárodním mírem. Šanci, že se něco zásadně pokazí, nemůžeme vyčíslit: to nedokáže nikdo. Domníváme se však, že voliči, kteří hrozbu minimalizují, žijí v iluzi,“ uvedl The Economist v úvodníku.

Žádné idealizování

Magazín, založený v roce 1843 a hlásící se ke klasickému liberalismu, si přitom Harrisovou nijak neidealizuje. „Kamala Harrisová je vedle Trumpa symbolem stability. Je pravda, že to není příliš přesvědčivá politička. Má problémy voličům vysvětlilt, co chce s mocí dělat. Působí nerozhodně a nejistě. Opustila však nejlevicovější myšlenky demokratů a vede kampaň blízko středu, po boku Liz Cheneyové a dalších republikánských exulantů. Má běžné nedostatky, ale žádný z nich ji nediskvalifikuje. Některé její politické kroky jsou horší než u jejího protikandidáta, například záliba v regulacích a v dalším zdanění tvorby bohatství. Některé jsou jen o něco méně špatné, například v oblasti obchodu a deficitu. Ale některé, například v oblasti klimatu a potratů, jsou jednoznačně lepší. Je těžké si představit, že by Harrisová byla hvězdnou prezidentkou, i když lidé mohou překvapit. Nelze si však představit, že by způsobila katastrofu," vysvětlil svůj postoj vlivný týdeník.

Economist v minulosti podpořil demokratické i republikánské kandidáty, včetně Ronalda Reagana. Proti Trumpovi ale podpořil Joe Bidena i Hillary Clintonovou. Týdeník připomněl, že Washington Post a Los Angeles Times oznámily, že jejich redakce nepodpoří žádného z kandidátů na amerického prezidenta. Argumentovaly tím, že to bude méně rozdělovat a podpoří to jejich nezávislost.

„Máme dlouhou tradici doporučování kandidátů, v Británii, Americe a po celém světě - a ne jako rozchod s nezávislostí, ale jako její příklad. Náš přístup je jednoduchý. The Economist nabízí nezávislou žurnalistiku o silách, které mění svět. Proto vysíláme korespondenty od Chicaga až po Šanghaj, aby poskytovali důkladné, fakty ověřené zpravodajství a analýzy. Vyjadřovat se k police, ale ne k politikům, by bylo zvláštní. Proto již desítky let píšeme tato stanoviska,“ vysvětlil magazín s tím, že tato stanoviska neschvaluje žádný board nebo majitel listu.

Trump je horší než býval

Redakce připouští, že Trump nebyl tak špatný prezident, jak si před osmi lety představovala. Ocenila deregulaci ekonomiky, která Ameriku nakopla, konfrontační politiku vůči Číně i tzv. Abrahamovskou dohodu, která usmířila Izrael s některými arabskými zeměmi. Proč ho nyní zatracuje? „Odpověď zní, že dnes jsou rizika větší. Politika Trumpa je horší, svět je nebezpečnější a mnoho pragmatických a odpovědných lidí, kteří během jeho prvního funkčního období krotili jeho nejhorší instinkty, nahradili zaslepenci, patolízalové a vykukové.“

Magazínu se nelíbí, že Trump prosazuje 20procentní clo na všechny dovozy, mluvil dokonce o uvalení více než 200 nebo dokonce 500 procentní cla na auta z Mexika. Navrhuje deportovat miliony přistěhovalců, z nichž mnozí mají práci a americké děti. Plánuje také rozšířit daňové škrty, přestože rozpočtový deficit je na úrovni obvyklé jen během války nebo recese, což naznačuje rezignaci na zodpovědné fiskální řízení.

Taková politika by vedly k inflaci a mohla by způsobit konflikt s Fed. Hrozilo by také riziko vyvolání obchodní války, která by nakonec ochudila Ameriku. Kombinace inflace, nekontrolovatelných deficitů a institucionálního úpadku by uspíšila okamžik, kdy by si zahraniční věřitelé začali dělat starosti s poskytováním neomezených půjček americkému ministerstvu financí.

