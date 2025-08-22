Dovoz paliv z ruské ropy narůstá. Útoky na tamní zařízení mohou ovlivnit i zásobování Česka
K navyšování importu dochází i poté, co Česko letos v březnu ukončilo svůj vlastní dovoz ruské surové ropy ropovodem Družba.
Česká republika letos v prvním pololetí výrazně navýšila dovoz paliv vyrobených z ruské ropy. Dovoz těchto paliv, například nafty, ze Slovenska, kde se vyrábí z ruské surové ropy, narostl v prvních šesti měsících letošního roku o 18,3 procenta, když vykázal objem zhruba 410 tisíc tun. Vyplývá to z dat ČSÚ.
V letošním druhém čtvrtletí činí navýšení dokonce 19,9 procenta. K navyšování tedy dochází i poté, co Česko letos v březnu ukončilo svůj vlastní dovoz ruské surové ropy ropovodem Družba.
Česko od ledna do června dovezlo paliva z ruské ropy za skoro sedm miliard korun. Jedná se taktéž o nárůst oproti prvnímu pololetí loňska, kdy za ně zaplatilo 6,7 miliardy korun. Loni v prvním pololetí dovezlo paliva z ruské ropy vyrobená na Slovensku v objemu přibližně 346 tisíc tun. Letos v prvním pololetí tedy dovezlo meziročně o zhruba 64 tisíc tun více paliv z ruské ropy.
Ruská ropa ve slevě
Pokud by tedy probíhající útoky ukrajinských sil na ropovod Družba způsobily jeho trvalejší výpadek, výrazně by to ovlivnilo zásobování palivy i v České republice, zejména v její východní části. Česko by muselo také navýšit svůj dovoz například z Německa či Rakouska, což by se zřejmě neobešlo bez alespoň přechodného navýšení cen u českých čerpacích stanic.
Dovoz paliv z ruské ropy, která je kvůli západním sankcím ve slevě, přispívá k tomu, že Česko vykazuje zejména v případě nafty jednu z nejnižších cen v rámci EU. Slovensko paliva více daňově zatěžuje než Česko a Maďarsko zase zavedlo zvláštní daň ze slevy ruské ropy oproti světové ceně ropy, kterou pak prodejci přenášejí na konečné zákazníky.
V noci na dnešek zaútočily ukrajinské drony na ropovod Družba a jeho přečerpávající stanici Uneča na rusko-běloruské hranici, což způsobilo opětovné přerušení dodávek ruské surové ropy do Maďarska na Slovensko. Děje se tak jen dva dny poté, co byl tok ropy Družbou obnoven po předchozím útoku ukrajinských sil.
Výpadek po ukrajinských útocích na ropovod potrvá patrně nejméně pět dnů, uvedli ministři zahraničí Slovenska a Maďarska ve společném dopise Evropské komisi. Dodali, že ukrajinské útoky na Družbu ohrožují jejich energetickou bezpečnost.
Do Maďarska a na Slovensko přes ropovod Družba neproudí ruská ropa. Oznámil to maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó a také slovenský přepravce ropy Transpetrol. Ukrajinská armáda později potvrdila, že je to důsledek jejího útoku na transformátorovou stanici tohoto ropovodu.
