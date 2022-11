Týden tradera: Bufett vyrazil na nákupy. Trhy vystrašil výbuch rakety v Polsku

Americké a evropské akcie si procházejí lepším obdobím, kdy příchozí makro data potvrzují „story“ o zpomalení ekonomiky a růstu cen. Také výhled pro růst sazeb pouze o 50 bazických bodů na dalším zasedání Fedu v prosinci již vypadá, jako jistota. V tomto směru se jedná o vítanou změnu, kdy klesá významně volatilita měřena indexem VIX (tzv. index strachu) na nejnižší hodnoty za několik měsíců a investoři se více vracejí do dlouhých pozic. Jedná se o léčku v podobě medvědí „rallye“ nebo jsme svědkem delšího růstového trendu? A jaké další události byly k vidění v uplynulém týdnu?

Reklama

Index cen průmyslových výrobců (PPI) v říjnu zpomalil na 8 procent z 8,4, zatímco analytici očekávali 8,3 procenta. Jedná se o další indikátor, který nám dává signál, že inflační očekávaní pomalu v největší světové ekonomice klesají. Americká centrální banka Fed, tak získává půdu pod nohama pro méně agresivní měnovou politiku, než jsme byli svědky v minulých měsících. Vzhledem k tomu, že závěr roku bývá pro riziková aktiva pozitivní může růstové momentum na akciích přetrvat. Přesto bych nabádal k opatrnosti, po silných růstech může přijít snadno výběr zisků. VIX se navíc pohybuje kolem 24 bodů na spodku svého růstového kanálu.

Burzovní trhy a riziková aktiva se dost vystrašily, když byla zveřejněna zpráva o tom, že do Polska dopadla útočná raketa. Ta mohla pocházet z Ruské federace. V případě unáhlené reakce mohla vést až k aktivaci článku 5 v rámci paktu NATO. Raketu, která v úterý zasáhla Polsko, vypálily podle předběžných zjištění zřejmě ukrajinské ozbrojené síly, které mířily na přilétající ruskou střelu. Doporučil bych investorům ukrajinský konflikt nadále pečlivě sledovat, potencionální rozbuška dalšího výprodeje na trzích by mohla přijít stále odtud. K deeskalaci konfliktu na Ukrajině je stále hodně daleko, možná někdy v roce 2023.

Týden tradera: Akcie skokově posílily, investoři sázejí proti dalšímu růstu sazeb Trhy Americké akcie si prošly dalším turbulentním týdnem, kdy denní pohyby byly často až na úrovni stovky bodů. Na trhu se setkává realita vyšších sazeb a poklesu ekonomiky s přáním, že Fed zpomalí svoji agresivní měnovou politiku růstu sazeb. Podstatná část trhu má pořád tendenci sázet na takzvaný pivot neboli přestávku ve zvyšování sazeb. To může vyvolat paradoxně další výprodej. Kryštof Míšek Přečíst článek

Bývalý prezident Donald Trump, v úterý večer oznámil, že se bude ucházet o republikánskou prezidentskou nominaci v roce 2024. „Abych učinil Ameriku opět velkou a slavnou, oznamuji dnes večer svou kandidaturu na prezidenta Spojených států,“ řekl Trump davu shromážděnému v Mar-a-Lago, svém sídle u vody na Floridě, kde bude sídlit jeho kampaň. Z hlediska vývoje na finančních trzích byla zpráva přijata vlažně, přece jen nelze očekávat, že by bývalý prezident po svém případném znovuzvolení provedl podobnou výraznou daňovou reformu, jako v minulosti. Ta znamenala ve výsledku růst zisků bank a korporací, obyčejným Američanům příliš život neulehčila. Negativně bych taky vnímal to, že tehdejší reforma ještě rozšířila už tak vysoký strukturální rozdíl mezi příjmy a výdaji amerického rozpočtu. Nepřipomíná vám to něco? Mě určitě českou úpravu daní v roce 2020, která zrušila superhrubou mzdu bez adekvátního snížení výdajů rozpočtu. Výsledky tohoto ukvapeného kroku několika politických stran nás stále provázejí.

Warren Bufett vyrazil na nákupy. Slevy na akciích z polovodičového sektoru ho přivedly k tomu, že vybudoval v poslední době dlouhou pozici na výrobci čipů Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC). Americká investiční společnost Berkshire Hathaway koupila podíl ve společnosti za více než 4,1 miliardy dolarů. Berkshire v pondělí uvedla, že vlastní asi 60,1 milionu amerických depozitních akcií (ADS) společnosti TSMC. Vzhledem k tomu, že se jedná o klíčového hráče v daném sektoru a poptávka po produktech této společnosti zůstává vysoká jedná se o logickou sázku, která zapadá do strategie Berkshire Hathaway.

Výrobní ceny v ČR zpomalily svůj růst. Meziměsíčně vzrostly o 0,6 procenta a meziroční dynamika tak zpomalila na 24,1 procenta (v září 25,8 procenta). Produkty, jako jsou potraviny rostly o 2,2 procenta. Potvrzuje se trend, že by výrobní inflace mohla být za svým vrcholem. Nemalý podíl na tomto poklesu mělo odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje, což bylo typické plošné opatření. To nakonec bude něco stát a úroky na desetiletém vládním dluhopisu jsou nyní okolo 5 procent. To rozhodně nezní, jako „odpuštění“ zadarmo.