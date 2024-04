Jak poznat nebankovní půjčky, kde opravdu půjčí? To nechte na nás

Svět půjček, natož těch nebankovních, je pestrý víc než dost. Stačí si otevřít internet: spousta nabídek, výsledků vyhledávání, ale i reklam na úvěry. Jenže: ne všechny jsou bezpečné a ne všichni poskytovatelé dodržují legislativu. Jak poznat ty správné? Jak si vybrat nebankovní půjčku bez podvodu, kde vám opravdu půjčí? Tuto starost nechte tzv. půjčkovým agregátorům od prověřených a licencovaných společností.

Reklama

Proč přídomek „kde opravdu půjčí“?

Nebankovní půjčky za sebou mají bohatou historii 90. let a přelomu tisíciletí. Zatímco banky náš stát reguluje od prvního dne vzniku samostatné ČR (a ještě dřív), u nebankovních společností s regulací dlouho váhal. A jak tomu bývá snad všude, i u půjček se brzy našli podvodníci, kteří jen využívali důvěřivosti a neinformovanosti, ale často i zoufalství obyčejných lidí. Čím je podváděli?

Jednak neúměrně vysokými poplatky a později sankcemi i jen za drobné prodlení se splátkou půjček. Přitom je nazývali „bezúročnými“, a tím v lidech budili dojem půjčky zdarma. Jenže si do smlouvy o půjčce zanesli nejen vysoké poplatky (což není úrok), ale i rozhodčí doložky, a hned při prvním zaváhání s (vysokou) splátkou přikročili k exekuci a k zabavení majetku. V neúměrně vyšší hodnotě, než byl původní dluh.

Někteří na to šli ještě s menší námahou: Od zájemců o půjčku si nechali zaslat zálohu, prý jako potvrzení, že mají peníze na pozdější splátky. Jenže samotnou půjčky už nikdy neposkytli, inkasovanou zálohu si samozřejmě nechali. I proto se mnoho lidí ještě dnes ptá, která nebankovka opravdu půjčí (bez zálohy a bez podvodu).

Americké banky obsazují trh s půjčkami, který kvůli zeleným regulacím vyklízejí bankéři z EU Money Americké banky převážně středního, regionálního rozsahu profitují nejvíce ze zelených regulací EU. Zabírají totiž trh, kteří jejich evropští rivalové vyklízejí, aby dostáli závazkům v oblasti klimatických cílů. Tyto cíle stanovuje EU nejambiciózněji ze všech ekonomických celků světa. Evropa se tak „střílí do nohy“, stejně jako v autoprůmyslu. Lukáš Kovanda Přečíst článek

S licencí, a bez licence: v tom je ten rozdíl

Pamatujte, že malé (nebankovní) půjčky, velké (nebankovní) půjčky, půjčky bez registru, půjčky ihned na účet, či třeba půjčka 50 tisíc korun, ty všechny mohou být lichvářskou pastí, ale i bezpečným spotřebitelským úvěrem. Jasnou dělicí čárou je zde licence ČNB k poskytování spotřebitelského úvěru.

Podvody bez licence

Všechny podvodné půjčky, o kterých jste jistě již mnohokrát slyšeli, mají jedno společné: jejich poskytovatelé nejsou prověření Českou národní bankou, nepodléhají jejímu dohledu a nejde o regulovanou část finančního trhu. Peníze půjčují jakožto soukromé osoby (investoři, formou peněžité zápůjčky), či jako úvěrová společnost bez licence (formou podnikatelského úvěru na IČO). Ale hlavně: bez státem daných a vynucovaných pravidel.

Jak se v nejisté době starat o své finanční a duševní zdraví? Zprávy z firem Živnostníci, finanční a duševní zdraví, to byly tematické bloky odborné debaty, kterou uspořádala ve čtvrtek 18. dubna BNP Paribas Cardif Pojišťovna. Přítomní se shodli, že lidé by neměli situaci podceňovat a měli by se pojistit proti případné neschopnosti splácet své závazky. Igor Záruba Přečíst článek

Kde je licence, tam nechybí přísný dohled

Naproti podvodným půjčkám, spotřebitelské úvěry od licencovaných společností musejí respektovat celou řadu pravidel a principů ochrany klienta. Co znamená „od licencovaných společností“? Jde o banky a prověřené nebankovní společnosti, které prověřila ČNB. Je pro ně závazný především zákon o spotřebitelském úvěru a zákon o ochraně spotřebitele. Dohlíží na ně centrální banka, která je může za porušení pravidel nejen pokutovat, ale rovnou i „zavřít“.

Jenže kde takové úvěry hledat? Nejsnáze v online půjčkových agregátorech

Půjčkové agregátory přinesly spotřebitelům svým vznikem značnou úlevu při hledání půjčky. Na jednom místě totiž nabízí úvěry pouze od licencovaných poskytovatelů: takzvané spotřebitelské úvěry. Systém po zadání žádosti sám vyhodnotí parametry a vybere žadateli nejvhodnější úvěr, aniž by člověk musel přeskakovat mezi stránkami jednotlivých poskytovatelů. Na stránkách Univerzální-Půjčka.cz, které se věnují otázkám bezpečného půjčování, se můžete o půjčkových agregátorech dozvědět více.