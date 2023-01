Inflace v Británii v prosinci klesla na 10,5. Potraviny ale dál zdražují

Míra inflace v Británii v prosinci klesla o 0,2 procentního bodu na 10,5 procenta, zůstává ale v blízkosti nejvyšších hodnot zhruba za 40 let. V předběžné zprávě to uvedl britský statistický úřad. Nadále se zvyšují zejména ceny potravin, zatímco pohonné hmoty zlevnily.

Reklama

Zátěž pro domáctnosti trvá

Prosincový pokles je v souladu s očekáváním analytiků v anketě agentury Reuters. Je to zároveň dobrá zpráva pro britskou centrální banku, která proti vysoké inflaci bojuje zpřísňováním měnové politiky. V listopadu předpověděla, že z říjnových 11,1 procenta, což bylo maximum za 41 let, míra inflace do konce letošního roku díky stabilizaci cen energií klesne k pěti procentům.

Zátěž pro domácnosti ale trvá, protože ceny potravin a nealkoholických nápojů se v prosinci meziročně zvýšily o 16,8 procenta, nejvýrazněji od září 1977. Nejvíce se v této kategorii zvýšily ceny vajec, mléka a sýra.

Centrální banka už dříve upozornila, že na růst cen bude nadále tlačit napjatý trh práce a další faktory. Finanční trhy očekávají, že centrální banka na svém únorovém zasedání zvýší základní úrokovou sazbu z nynějších 3,50 na čtyři procenta.

Británie přitvrzuje, šéfům technologických firem hrozí vězením Politika Takzvaní rebelové v Konzervativní straně předložili pozměňovací návrh, který pro šéfy technologických firem jako je Facebook nebo Twitter navrhoval až dva roky vězení za neschopnost chránit děti před škodlivým obsahem. Vláda premiéra Rishiho Sunaka slíbila, že jim vyhoví. obi Přečíst článek

Jaká je inflace v Evropě či USA? Padají rekordy staré desítky let Money S rapidně rostoucí inflací nebojuje jen Česko, ale i desítky zemí ve světě a v řadě zemí hlásí v posledních měsících dvouciferné nárůsty a nejvyšší hodnoty za desítky let. Centrální banky proto zvedají základní úrokové sazby, což však často znamená snížení hospodářského růstu. Podívejte se na přehled míry inflace ve světě. Dušan Kütner, ČTK Přečíst článek

Fotbal přihrál britské ekonomice. Díky mistrovství překvapivě vzrostla Enjoy Hrubý domácí produkt (HDP) Británie se v listopadu proti předchozímu měsíci překvapivě zvýšil o 0,1 procenta, přispělo k tomu i mistrovství světa ve fotbale. Oznámil to britský statistický úřad. Snížila se tak pravděpodobnost, že britská ekonomika už loni vstoupila do recese. Vyhlídky na letošní rok však podle analytiků zůstávají nepříznivé. ČTK Přečíst článek