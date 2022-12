I přes mrazy má Česko druhé největší zásoby plynu za devět let, tvrdí Síkela

Navzdory ochlazení v minulém týdnu jsou zásoby plynu v Česku k dnešnímu dni druhé nejvyšší od roku 2014. Na Twitteru to uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Stát se snaží snížit spotřebu plynu kvůli problémům v dodávkách, které souvisejí s ruskou vojenskou invazí na Ukrajinu. Vláda má za cíl během této zimy uspořit 15 procent plynu, což je 800 milionů metrů krychlových. Zatím se povedlo uspořit více než 180 milionů metrů krychlových.

K dnešnímu ránu bylo v tuzemských zásobnících 2,889 miliardy metrů krychlových plynu. Je to 84 procent celkové kapacity. Za týden zásoby klesly o 210,5 milionu metrů krychlových. „Minulý týden byl podle našich dat druhý nejchladnější za poslední čtyři roky," uvedl ministr. Spotřeba plynu tak byla asi o sedm procent vyšší než v předešlých letech. „Odpovídala však týdnům, kdy je průměrná teplota přibližně o pět stupňů vyšší," podotkl Síkela.

Česko v uplynulém týdnu pokryl sníh, teploty zejména v jeho druhé polovině klesaly hluboko pod nulu. „Že jsme v první těžké zkoušce obstáli, se odráží také na ceně plynu, která klesla pod 110 eur za megawatthodinu (MWh)," dodal ministr.

„Koukám, že Gazprom a s ním místní propagandisté Kremlu šíří, že máme mít strach z nedostatku plynu. Je to lež jako věž. Ve skutečnosti jsme minulý týden úspěšně prošli první opravdu těžkou zkoušku chladným počasím a nadále se ukazuje ochota k individuální úsporám. Děkuji za to,“ uvedl Síkela.

zdroj: MPO

Mrazivé počasí podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) navíc v těchto dnech končí. Teploty se dostávají nad nulu, o Štědrém dni má být až 11 stupňů Celsia. Na toto roční období vysoké denní teploty by měly vydržet i na začátku příštího týdne. Mrznout by nemělo ani v noci.

Celková kapacita tuzemských zásobníků je 3,5 miliardy metrů krychlových plynu. Skladují ho v nich soukromé společnosti, které surovinu dodávají svým zákazníkům. Mezi hlavní hráče na patří RWE Gas Storage a MND.

