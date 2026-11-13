Hypoteční drahota nekončí. Ba naopak
Úroky rostou, splátky bobtnají, ale hypoteční byznys dál jen kvete. Banky v říjnu poskytly hypotéky za 37,2 miliardy korun, o pět procent více než v září. Průměrná sazba nových úvěrů přitom vzrostla na 5,24 procenta a modelová měsíční splátka se vyšplhala k 27 tisícům korun.
Český hypoteční trh navzdory rostoucím úrokovým sazbám dál vykazuje vysoké objemy poskytnutých úvěrů. Banky a stavební spořitelny poskytly v říjnu hypotéky za 37,2 miliardy korun, což představuje meziměsíční růst o pět procent. Ve srovnání s loňským říjnem však objem klesl o čtyři procenta. Nové hypotéky bez refinancování dosáhly 28,6 miliardy korun, meziměsíčně o dvě procenta více. Vyplývá to z aktuálních statistik ČBA Hypomonitoru, do kterých přispívají všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.
Zároveň pokračuje zdražování úvěrů. Průměrná skutečně sjednaná úroková sazba nových hypoték vzrostla ze zářijových 5,1 procenta na říjnových 5,24 procenta. Před rokem přitom činila 4,48 procenta. Meziroční nárůst sazby o zhruba 0,8 procentního bodu podle České bankovní asociace zvyšuje modelovou měsíční splátku nové hypotéky přibližně o 2000 korun.
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Vláda chce pomoci státní kase sektorovou daní, přičemž na tapetě jsou i banky, a zároveň kritizuje peněžní instituce i ČNB za výši sazeb. Sektorová daň by ale hypotéky naopak zdražila. A k ziskům bank přispívají rozpočtové schodky.
Hypotéky zdražují se zpožděním. Nejhorší může teprve přijít
Podle odborníků se růst nákladů na financování promítá do hypotečních sazeb postupně. Banky totiž klientům často garantují úrokovou sazbu ještě několik týdnů po podání žádosti. Skutečně uzavírané hypotéky tak zatím mohou těžit z dřívějších, výhodnějších podmínek.
„Hypoteční trh v posledních měsících ovlivňuje růst nákladů na financování, který se promítá i do nabídkových sazeb hypoték. Zajímavé je rozevírání nůžek mezi aktuálně nabízenými sazbami a sazbami, za které se hypotéky skutečně uzavírají. Banky totiž u již přijatých žádostí obvykle garantují sazbu po dobu jednoho až dvou měsíců. Klienti tak ještě uzavírají hypotéky za dřívějších, nižších sazeb a zdražování se do skutečně sjednaných sazeb promítá se zpožděním,“ uvedl šéf hypoték v Air Bank Marek Richter.
Říjnová průměrná sazba nových hypoték se zároveň pohybovala přibližně 0,4 procentního bodu nad průměrem odpovídajících tržních swapových sazeb. Ty patří mezi důležité ukazatele nákladů, podle kterých banky nastavují ceny dlouhodobých úvěrů.
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Hypotéky zdražují, ceny nemovitostí dál rostou, a přesto Češi nepřestávají nakupovat bydlení. Jenže silná čísla hypotečního trhu neznamenají, že je vlastní byt dostupnější. „Každý další milion korun úvěru znamená při pětiprocentní sazbě přibližně 5400 korun měsíčně navíc,“ upozorňuje Tomáš Rusňák z Gepard Finance. V rozhovoru pro Newstream vysvětluje, proč se nevyplatí čekat na vysněné úroky. Co očekává od roku 2027 a kdy může být lepší zůstat u stávající banky?
Splátka už atakuje 27 tisíc. Oproti loňsku je o tisíce vyšší
Výrazně se prodražuje také samotná měsíční splátka nově sjednané hypotéky. Její průměrná modelová výše v říjnu dosáhla 26 900 korun. Ve srovnání s průměrnými hodnotami roku 2025 jde o nárůst o 4200 korun měsíčně. Za rok tak rozdíl představuje více než 50 tisíc korun.
Za vyššími splátkami stojí nejen růst úrokových sazeb, ale také větší objem půjčovaných peněz. Průměrná nově poskytnutá hypotéka v říjnu činila 4,66 milionu korun. Přestože meziměsíčně nepatrně klesla, proti loňským 4,33 milionu je stále o osm procent vyšší.
Na začátku letošního roku byly průměrné hypotéky ještě vyšší. Od března do května dosahovaly v průměru 4,85 milionu korun. Podle České bankovní asociace za tím pravděpodobně stálo předzásobení klientů u takzvaných investičních hypoték.
Banky půjčily přes 37 miliard. Roste i refinancování
Počet nových hypotečních úvěrů v říjnu meziměsíčně vzrostl o 2,7 procenta na 6154. Ve srovnání se stejným měsícem minulého roku však banky sjednaly o devět procent méně nových hypoték.
Výraznější růst zaznamenalo refinancování a navyšování stávajících úvěrů. Jejich celkový objem dosáhl 8,5 miliardy korun, zatímco loňský měsíční průměr činil 7,1 miliardy korun. Podíl refinancovaných úvěrů na celkovém objemu hypoték tak vzrostl na téměř 23 procent, tedy nad loňský průměr 21 procent.
Hypotéky v Česku zdražují už osmý měsíc v řadě. Průměrná nabídková sazba v listopadu vystoupala na 5,96 procenta a od březnového minima vzrostla o více než jeden procentní bod. U modelového úvěru na 3,5 milionu korun to znamená měsíční splátku vyšší o více než 2200 korun. Přesto se podle analytiků Swiss Life Select může blížit obrat. První zlevňování hypoték by mohlo přijít už začátkem příštího roku.
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Hypotéky v Česku zdražují už osmý měsíc v řadě. Průměrná nabídková sazba v listopadu vystoupala na 5,96 procenta a od březnového minima vzrostla o více než jeden procentní bod. U modelového úvěru na 3,5 milionu korun to znamená měsíční splátku vyšší o více než 2200 korun. Přesto se podle analytiků Swiss Life Select může blížit obrat. První zlevňování hypoték by mohlo přijít už začátkem příštího roku.
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Zvýšení úrokových sazeb se očekávalo. O růstu inflace v příštím roce nad tři procenta se mluví dlouhé týdny. Čeká se zdražení energií, ceny služeb rostou přes čtyři procenta, meziroční růst platů v Česku je přes šest procent. Proinflačních tlaků víc než dost, nebyl jediný důvod sazby nezvednout.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
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V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
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Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.