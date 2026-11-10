Hypotéky útočí na šest procent. Zlevnění může přijít už na jaře, tvrdí analytici
Hypotéky v Česku zdražují už osmý měsíc v řadě. Průměrná nabídková sazba v listopadu vystoupala na 5,96 procenta a od březnového minima vzrostla o více než jeden procentní bod. U modelového úvěru na 3,5 milionu korun to znamená měsíční splátku vyšší o více než 2200 korun. Přesto se podle analytiků Swiss Life Select může blížit obrat. První zlevňování hypoték by mohlo přijít už začátkem příštího roku.
České hypotéky dál zdražují a šestiprocentní hranice je na dohled. Průměrná nabídková sazba podle listopadového Swiss Life Hypoindexu vzrostla meziměsíčně o 0,17 procentního bodu na 5,96 procenta. Od letošního března, kdy se nacházela na minimu 4,89 procenta, tak stoupla o 1,07 procentního bodu. Sazby rostou nepřetržitě už osm měsíců, přesto analytici začínají vyhlížet možný obrat.
„Listopadový Swiss Life Hypoindex přináší další nepříjemnou zprávu pro zájemce o vlastní bydlení. Hypoteční sazby pokračují v růstu,“ uvedl Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select. Vyšší náklady na financování podle něj mohou domácnosti přimět k přehodnocení plánů na pořízení vlastního bydlení.
Splátka hypotéky vzrostla o více než dva tisíce
Dopad zdražování ukazuje modelová hypotéka ve výši 3,5 milionu korun se splatností 25 let. Zatímco v březnu při sazbě 4,89 procenta činila měsíční splátka přibližně 20 240 korun, v listopadu už při sazbě 5,96 procenta dosahuje 22 464 korun. Rozdíl představuje 2224 korun měsíčně, tedy téměř 26 700 korun ročně.
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Hypotéky zdražují, ceny nemovitostí dál rostou, a přesto Češi nepřestávají nakupovat bydlení. Jenže silná čísla hypotečního trhu neznamenají, že je vlastní byt dostupnější. „Každý další milion korun úvěru znamená při pětiprocentní sazbě přibližně 5400 korun měsíčně navíc,“ upozorňuje Tomáš Rusňák z Gepard Finance. V rozhovoru pro Newstream vysvětluje, proč se nevyplatí čekat na vysněné úroky. Co očekává od roku 2027 a kdy může být lepší zůstat u stávající banky?
Do dalšího vývoje hypotečního trhu promluvilo také listopadové rozhodnutí České národní banky. Bankovní rada 5. listopadu zvýšila základní dvoutýdenní repo sazbu o čtvrt procentního bodu na čtyři procenta. Podle Swiss Life Select však listopadové zdražení hypoték nelze tomuto kroku přímo přičítat, protože nabídky bank zahrnuté do indexu vznikaly ještě před rozhodnutím centrální banky.
Blíží se zlom? Hypotéky by mohly začít zlevňovat
Přestože hypotéky dál zdražují, podle Toma Kadeřábka, vedoucího produktového oddělení Swiss Life Select, už současný růst nemusí trvat dlouho. Důvodem k opatrnému optimismu je vývoj úrokových swapů, které v posledních dnech klesaly navzdory zvýšení základní úrokové sazby ČNB.
„Hypoteční sazby mohou v nejbližších týdnech ještě mírně růst, stále více se ale domnívám, že se blížíme k jejich vrcholu. Pozitivním signálem je především vývoj úrokových swapů, které v posledních dnech klesaly, a to navzdory zvýšení základní úrokové sazby ČNB,“ uvedl Kadeřábek.
Podle něj už finanční trhy se zvýšením sazeb do značné míry počítaly. Další vývoj může ovlivnit také geopolitická situace, především případné uklidnění konfliktu s Íránem. Obavy z vysokých cen energií a následného růstu inflace totiž patřily mezi faktory, které v posledních měsících tlačily tržní úrokové sazby vzhůru.
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„Osobně proto věřím, že se hypoteční sazby dostávají do bodu kulminace. Přestože banky mohou ještě nějakou dobu promítat předchozí zdražení peněz do svých sazeb, v prvním čtvrtletí příštího roku už vidím prostor pro jejich postupné zlevňování,“ uvedl Kadeřábek. Zároveň upozornil, že případný pokles tržních sazeb se do nabídek bank promítne se zpožděním.
Dražší hypotéky nemusí znamenat levnější byty
Vysoké hypoteční sazby mohou postupně ochladit poptávku po nemovitostech, výrazný pokles jejich cen však není samozřejmostí. Zejména v atraktivních lokalitách zůstává nabídka bydlení omezená a prodávající nemusejí být ochotni výrazně slevovat. Vyšší náklady na financování se tak mohou nejprve projevit nižším počtem uskutečněných obchodů.
Podle Sýkory by se proto zájemci o vlastní bydlení neměli soustředit pouze na hledání nejvýhodnější hypoteční sazby. Důležitější může být schopnost vyjednat lepší kupní cenu nemovitosti.
„Sleva z ceny nemovitosti může mít pro kupujícího dlouhodobě větší hodnotu než drobné zvýhodnění hypoteční sazby. Zatímco úrokové podmínky lze po skončení fixace změnit, kupní cena určuje výši počátečního zadlužení a ovlivňuje financování po celou dobu splácení,“ upozornil analytik.
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Konec roku ukáže, zda banky přestanou zdražovat
Závěr letošního roku bude podle Swiss Life Select testem odolnosti hypotečního trhu. Banky se budou muset vyrovnat s vyššími náklady na financování a současně hledat způsob, jak udržet zájem domácností o nové úvěry. Výraznější plošné zlevňování zatím analytici nepovažují za pravděpodobné, další prudké zdražování však rovněž není jisté.
„Nelze automaticky předpokládat, že listopadové zvýšení sazeb ČNB povede k dalšímu stejně výraznému zdražení hypoték,“ uvedl Sýkora. O dalším vývoji trhu bude podle něj rozhodovat především kombinace úrokových sazeb, příjmů domácností a cen nemovitostí.
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