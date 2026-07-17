Češi prostě chtějí bydlet ve vlastním. Drahotě navzdory

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Předražené byty, dražší hypotéky i vyšší splátky. Ani to Čechy od úvěrů na bydlení neodradí. Banky a stavební spořitelny v červnu poskytly úvěry za skoro 49 miliardy korun, meziročně skoro o třetinu více. Vyplývá to z Hypomonitoru ČBA.
Banky a stavební spořitelny poskytly v červnu hypoteční úvěry za 48,9 miliardy korun. Ve srovnání s loňským červnem to znamená nárůst o 32 procent, proti květnu se objem hypoték snížil o sedm procent. Nové úvěry bez refinancování meziměsíčně klesly o čtyři procenta na 36,5 miliardy korun.
Úrokové sazby v průměru stouply na 4,79 procenta z květnových 4,67 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a spořitelny poskytující hypotéky na trhu.
Celkový objem hypoték v letošním roce dosáhl 294 miliard korun, což představuje nárůst oproti prvnímu pololetí loňského roku o 59 procent. Počet nových hypoték v červnu meziměsíčně klesl o jedno procento na 7793 kusů, což je stále o 12 procent více než před rokem.
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Trh se po silných měsících zklidnil
„Přísnější pravidla centrální banky, posun hypotečních sazeb kvůli vyšším tržním úrokům a stále dražší nemovitosti přinesly na červnový hypoteční trh zklidnění, včetně průměrné hypotéky. A to po velmi silné aktivitě v předchozích měsících. Hypoteční trh nicméně zůstal stále na silných číslech, která jsme pozorovali ve druhém loňském pololetí,“ uvedl analytik asociace Jaromír Šindel.
Refinancování zůstává výrazně nad loňskem
Objem refinancovaných a navýšených úvěrů, ať už interně, nebo z jiné instituce, v červnu klesl na 12,4 miliardy korun. To je nicméně o 75 procent více než průměrných 7,1 miliardy korun refinancovaných úvěrů loni a trojnásobek objemů refinancování z roku 2024.
Podíl refinancovaných úvěrů na celkovém objemu poskytnutých hypoték klesl na 25,4 procenta, ale zůstává výrazně nad loňským průměrem 21 procent.
V červnu 2026 domácnosti refinancovaly se sazbou 4,63 procenta, což je o 0,12 procentního bodu více než 4,51 procenta před rokem. Sazba na refinancování se však v červnu nacházela téměř o dvě desetiny procentního bodu pod úrokovou sazbou pro nové hypotéky.
Červnová hypoteční sazba u nových úvěrů ve výši 4,79 procenta byla 0,57 procentního bodu nad průměrnými tržními swapovými sazbami.
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Splátky jsou proti loňsku vyšší o tisíce
Kombinace nárůstu úrokové sazby a vyšší průměrné hypotéky v červnu 2026 ve srovnání s průměrnými hodnotami z roku 2025 zvýšila průměrnou měsíční splátku nově poskytnuté hypotéky o 3100 korun.
Nárůst hypotečních sazeb o více než 0,2 procentního bodu proti jejich průměrné výši 4,58 procenta v roce 2025 přinesl pro průměrnou velikost hypotéky při obvyklém přibližně 26,9letém splácení zvýšení měsíční splátky o téměř 600 korun na 25 800 korun. To odpovídá 0,6 procenta čistého příjmu žadatele v porovnání s průměrnou splátkou v minulém roce.
Průměrná hypotéka se blíží pěti milionům
Průměrná velikost nově poskytnuté hypotéky v červnu klesla meziměsíčně o tři procenta na 4,68 milionu korun. Byla ale o 11 procent vyšší než 4,21 milionu korun před rokem.
Vyšší průměrná velikost hypotéky na počátku letošního roku podle Šindela pravděpodobně odráží doznívající efekt předzásobení u takzvaných investičních hypoték, u nichž od dubna Česká národní banka zpřísnila požadavky.
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Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.