Spadne tento týden základní sazba ČNB na čtyři procenta? Analytici se většinově shodují, že ano

Bankovní rada České národní banky (ČNB) se ve čtvrtek bude rozhodovat mezi snížením základní úrokové sazby o čtvrt procentního bodu a jejím ponecháním na současné úrovni 4,25 procenta. Předpokládají to v anketě oslovení analytici. Větší část z nich se ale kloní k dalšímu uvolňování měnové politiky. O čtvrt procentního bodu snížila bankovní rada úrokovou sazbu i na předchozích dvou jednáních. Bankovní rada bude mít při nadcházejícím rozhodování o sazbách k dispozici novou prognózu hospodářského vývoje.

„Nová prognóza pravděpodobně přinese zhoršený výhled na výkon tuzemské ekonomiky, mírně slabší kurz koruny a přibližně nezměněnou inflaci. Rizika se přitom kupí spíše na straně slabšího hospodářského výkonu, hlavně pak s ohledem na nepříznivý zahraniční vývoj. Naproti tomu inflační rizika se zatím spíše nenaplňují. Očekávám tedy, že bankovní rada využije prostor, který jí stávající výše sazeb ještě nabízí, a sáhne k jejich snížení o 0,25 procentního bodu,“ uvedl hlavní ekonom Cyrrusu Vít Hradil.

„ČNB má prostor pro další pokles minimálně o čtvrt bodu. Dosavadní snižování sazeb má navíc jen pozvolný dopad do ekonomiky, protože banky snížení sazeb plně nepromítají do zlevňování úvěrů,“ míní provozní ředitel společnosti Fingood Ondřej Kozel. „K nastartování rychlejšího ekonomického růstu je zapotřebí, aby se změna sazeb ČNB propsala i v sazbách komerčních úvěrů, to se ale nejspíš minimálně do konce roku nestane, pro banky je současná vysoká úroková marže jednoduchou cestou k navyšování zisku,“ doplnil.

Podle analytiků Raiffeisenbank by bankovní radu mohlo vést k větší opatrnosti zvýšení inflace, která v září vzrostla na 2,6 procenta ze srpnových 2,2 procenta. „Z vyjádření některých členů bankovní rady však vyplývá, že nastavení měnové politiky zůstává nadále přísné a že ČNB může v uvolňování měnové politiky opatrně pokračovat i na pozadí slabé spotřebitelské poptávky, pomalého ekonomického růstu a horší kondice zahraničí,“ uvedli. Předpokládají proto snížení základní úrokové sazby na čtyři procenta.

Stejné očekávání má od nejbližšího jednání ČNB i hypoteční specialistka FinGO Jana Vaisová. „Otázkou bude prosincové nastavení sazby ČNB,“ uvedla. Poslední letošní rozhodování o sazbách totiž podle ní kromě ekonomických faktorů může ovlivnit i výsledek amerických prezidentských voleb.

Naproti tomu zakladatel poradenské společnosti Orbi Jakub Škrabánek míní, že v listopadu ČNB úrokové sazby nezmění. „Snižování sazeb v téhle situaci přináší zbytečné riziko pro měnovou stabilitu. Opatrný přístup dává větší smysl, protože pozdější snížení sazeb představuje menší riziko než další krocení inflačních tlaků. Navíc, politická situace a potenciální eskalace na Blízkém východě může kdykoliv vyhnat ceny ropy i lodní dopravy výš,“ upozornil.

„Dle mého názoru se sazby už snižovat nebudou. Aktuální situace tomu absolutně nenahrává. Inflace se opět zvedá od cíle, který si ČNB stanovila. Navíc cena zdrojů na mezibankovním trhu již třetí týden v řadě stoupá, výhled není úplně optimistický. Sazby zůstanou na neměnné úrovni a inflační tlaky tu s námi budou ještě nějakou dobu,“ uzavřel hypoteční specialista Bidli Daniel Horňák.

