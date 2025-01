Generali umožní lidem spořit na důchod s bitcoinem

Generali penzijní společnost jako první na českém trhu nabídla alternativní účastnický fond Future, který spojuje investice do akcií světových firem s alternativními aktivy, jako jsou nemovitosti, komodity nebo kryptoměny. Většina ostatních penzijních společností svoje alternativní fondy připravuje.

„Legislativní změny v roce 2024 přispěly k výraznému přesunu klientů ze starých transformovaných fondů do nových fondů doplňkového penzijního spoření. To potvrzuje rostoucí zájem o vyšší zhodnocení úspor. Fond Future umožňuje využít dlouhodobý potenciál zhodnocení při zachování přiměřené míry rizika,“ uvedla generální ředitelka Generali penzijní společnosti Jana Zelinková.

Fond kombinuje investice do akcií a alternativních aktiv. Téměř polovinu tvoří akcie stovky nejhodnotnějších globálních značek, jako jsou Apple, McDonald’s, Amazon či Microsoft. Druhá část fondu se zaměřuje na alternativní investice, například private equity, nemovitosti, komodity a kryptoměny. Fond je možné sjednat v rámci nové smlouvy nebo do něj investovat formou změny strategie na stávající smlouvě penzijního spoření. Lze do něj vstoupit i převodem od jiné penzijní společnosti. Klienti si mohou zvolit investiční strategii s kombinací všech nabízených účastnických fondů.

Penzijní společnost České spořitelny alternativní účastnický fond plánuje podle mluvčího Filipa Hrubého spustit během ledna. „Alternativní fond již máme připravený a čekáme na jeho schválení regulátorem, abychom jej mohli v průběhu letošního roku nabídnout účastníkům penzijního spoření,“ uvedl portfolio manažer Conseq Investment Management Jan Macek. Fond bude podle něj mít charakter nemovitostního fondu.

Ani ostatní penzijní společnosti nechtějí být pozadu

Také penzijní společnost Rentea zřízení alternativního penzijního fondu plánuje. „Aktuálně čekáme na vyjádření České národní banky, pokud bude příznivé, chtěli bychom alternativní fond spustit co nejdříve v první čtvrtletí 2025," řekl ředitel finanční skupiny Partners Petr Borkovec.

KB penzijní společnost bude během roku 2025 hledat vhodnou konstrukci nového fondu alternativních investic, uvedla členka představenstva společnosti Jana Petrovská. Penzijní společnost Allianz je podle mluvčí Marie Petrovové aktuálně ve fázi přípravy fondu. ČSOB podle mluvčího Petra Milaty zřízení alternativního penzijního fondu neplánuje.

Účastnické a transformované fondy má v ČR téměř polovina občanů. Na konci třetího čtvrtletí 2024 byly v platnosti přes čtyři miliony smluv, a to 2,07 milionu v transformovaných fondech a téměř dva miliony v účastnických fondech. Dosud mohli klienti investovat do fondů dynamických, vyvážených a konzervativních.

Generali penzijní společnost má téměř milion klientů. Objem spravovaných peněz klientů ke konci roku 2024 činil 135,9 miliardy korun. Generali penzijní společnost je součástí skupiny Generali, která je jedním z největších světových poskytovatelů pojištění a správy aktiv.

