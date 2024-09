Čína zvýší věk odchodu do důchodu. Podle českých měřítek jdou komunisté do penze „mladí“

Číně docházejí peníze v důchodovém fondu. Poprvé od 50. let 20. století tak bude „postupně zvyšovat“ věk odchodu do penze. Zákonodárci schválili návrhy na zvýšení zákonem stanoveného věku odchodu do důchodu z 50 na 55 let pro ženy dělnických profesí a z 55 na 58 let pro ženy z nedělnických profesí, tzv. bílé límečky. Muži se dočkají zvýšení věkové hranice odchodu do důchodu bez rozdílu profesí z 60 na 63 let. Současný věk odchodu do důchodu v Číně patří k nejnižším na světě, informuje BBC.

Podle v pátek schváleného plánu se změna zavede od 1. ledna 2025 a v následujících 15 letech se bude věk odchodu do důchodu zvyšovat každých několik měsíců, uvedla čínská státní média.

Odchod do důchodu před dosažením zákonem stanoveného věku nebude povolen, uvedla státní tisková agentura Nová Čína, lidé však mohou odchod do důchodu odložit maximálně o tři roky.

Od roku 2030 budou muset zaměstnanci také více přispívat do systému sociálního zabezpečení, aby mohli pobírat důchody. Do roku 2039 budou muset odvádět příspěvky 20 let, aby měli na důchod vůbec nárok.

Státní Čínská akademie sociálních věd v roce 2019 uvedla, že hlavnímu státnímu penzijnímu fondu v zemi dojdou peníze do roku 2035 - a to byl odhad před pandemií covid-19, která těžce zasáhla čínskou ekonomiku.

Plán na zvýšení věku odchodu do důchodu a úpravu důchodové politiky vychází z „komplexního posouzení průměrné délky života, zdravotních podmínek, struktury obyvatelstva, úrovně vzdělání a nabídky pracovních sil v Číně“, cituje server BBC agenturu Nová Čína.

Důchodová politika Číny se přiblíží Západu

Oznámení však vyvolalo na čínském internetu vlnu skepse a nespokojenosti. „V příštích 10 letech bude další zákon, který nám odloží odchod do důchodu až do 80 let,“ napsal píše jeden z uživatelů čínské sociální sítě Weibo.

„To je ale mizerný rok! Pracovníci středního věku čelí snižování platů a zvyšování věku odchodu do důchodu. Ti, kteří jsou nezaměstnaní, stále obtížněji shánějí práci,“ přidal se další. Jiní zase uvedli, že toto oznámení očekávali.

„Muži ve většině evropských zemí odcházejí do důchodu v 65 nebo 67 letech, zatímco ženy v 60 letech. To bude trend i u nás,“ uvedl další z uživatelů Weibo.

Rozvíjející se demografická krize

Populace Číny se v roce 2023 snížila již druhý rok po sobě, problém je stále klesající porodnost. Mezitím se průměrná délka dožití zvýšila na 78,2 roku, vyplývá z oficiálních statistik Číny.

Zpomalující se ekonomika, snižující se státní dávky a po desetiletí uplatňovaná politika jednoho dítěte způsobily v Číně plíživou demografickou krizi, napsala na začátku roku čínská zpravodajka BBC Laura Bickerová.

Čínský důchodový fond vysychá a zemi vypršel čas na odkládání řešení jeho budoucích příjmů. V příštím desetiletí opustí čínský trh práce 300 milionů lidí, kterým je v současnosti 50 až 60 let. Jedná se o nejpočetnější věkovou skupinu v zemi, která se téměř rovná počtu obyvatel USA. Kdo se o ně tedy postará? Otázka zůstává bez jasné odovědi.

