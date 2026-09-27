Garáže a stání v Česku zdražují, Praha je výjimkou. Přehled, kde jsou nejdražší a kde nejlevnější
Garáže a garážová stání zdražují téměř ve všech velkých městech v České republice. V některých případech jejich ceny v září meziročně vzrostly o více než 60 procent. Nejdražší jsou v Brně, kde se garáže i místa k parkování pohybují okolo 900 tisíc korun. Nejlevnější garáže jsou v Ostravě, kde stojí zhruba 300 tisíc korun, a stání jsou nejdražší v Olomouci s cenou asi 490 tisíc korun. Vyplývá to z analýzy realitní platformy Valuo.cz.
Mediánová cena garáží se v září zvýšila ve 13 ze 14 velkých měst. Výjimkou byla Praha, kde ceny klesly z 700 tisíc korun na 625 tisíc korun, tedy o necelých 11 procent. Nejvýrazněji procentuálně rostly ceny v Plzni, a to o 60 procent. O zhruba třetinu ale zdražily také v Olomouci, Českých Budějovicích, Kladnu a Ústí nad Labem.
I garáž začíná být investice
Garáže již podle jednatele Valua Radka Šitery nejsou doplňkovou nemovitostí k bydlení, ale stávají se samostatnou kategorií, která láka i investory. „Ve městech, kde je parkování dlouhodobě problém, je poptávka stabilní a nabídka velmi omezená. To tlačí ceny nahoru i v lokalitách, kde by takový růst ještě před pár lety působil překvapivě,“ řekl Šitera.
Na českém realitním trhu je dnes mnohem více nemovitostí než před pěti lety. Garáží přibylo 236 procent, pozemků pro bydlení dokonce 267 procent. Přesto jejich ceny výrazně vzrostly – a podobný vývoj je vidět také u bytů a rodinných domů.
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Na českém realitním trhu je dnes mnohem více nemovitostí než před pěti lety. Garáží přibylo 236 procent, pozemků pro bydlení dokonce 267 procent. Přesto jejich ceny výrazně vzrostly – a podobný vývoj je vidět také u bytů a rodinných domů.
V Brně garáže stojí asi 890 tisíc korun, druhé nejdražší jsou v Českých Budějovicích s mediánem 755 tisíc korun. Relativně cenově dostupné garáže je možné koupit kromě Ostravy také v Karlových Varech, kde medián činí 420 tisíc korun a v Ústí nad Labem, kde jsou garáže o zhruba 10 tisíc korun dražší.
Meziroční vývoj mediánových cen garáží k 15. září:
|město
|medián (v tis. Kč)
|změna (v pct)
|Brno
|890
|+18,7
|Č. Budějovice
|755
|+34,8
|Olomouc
|750
|+36,4
|Zlín
|700
|+16,7
|Kladno
|690
|+32,7
|Praha
|625
|-10,7
|Jihlava
|590
|+26,3
|Hr. Králové
|550
|+14,0
|Plzeň
|550
|+59,7
|Liberec
|530
|+6,0
|Pardubice
|515
|+9,6
|Ústí n. Labem
|430
|+30,3
|Karlovy Vary
|420
|+16,7
|Ostrava
|300
|+17,6
zdroj: Valuo.cz
Garážová stání: růst až o desítky procent
Garážová stání v září meziročně zdražily v 11 ze 13 měst. Pokles o pětinu zaznamenali v Hradci Králové a o necelá dvě procenta v Liberci. Naopak v Karlových Varech ceny garážových stání za rok vzrostly o 65 procent na 560 tisíc korun.
Na místě štěrkového parkoviště, zarostlé plochy a zbytků bývalého sběrného dvora v Praze začala výstavba parkovacího domu pro 206 vozů a nové skladovací haly. Samotný parkovací dům má stát přibližně 300 milionů korun, později na něj má navázat administrativní budova za více než 600 milionů. Celková investice společnosti ANVI do proměny areálu Průmyslová 7 Business Park se tak přiblíží jedné miliardě korun.
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I v Ostravě a Českých Budějovicích se ale zvýšily o více než třetinu a v Praze, kde sice zlevňovaly garáže, parkovací stání zdražila o 15 procent na 690 tisíc korun. Stále však zůstala levnější než v Brně, kde stojí 900 tisíc korun.
„Stání v novějších bytových domech může být pro obyvatele praktičtější a likvidnější, zatímco samostatné garáže závisí mnohem více na konkrétní lokalitě, technickém stavu a možnostech využití,“ dodal Šitera.
Meziroční vývoj mediánových cen garážových stání k 15. září:
|město
|medián (v tis. Kč)
|změna (v pct)
|Brno
|900
|+12,5
|Č. Budějovice
|790
|+37,4
|Zlín
|709
|+3,5
|Plzeň
|700
|+22,8
|Praha
|690
|+15,0
|Ostrava
|625
|+35,9
|Jihlava
|600
|+4,3
|Kladno
|600
|+22,4
|Liberec
|591
|-1,5
|Pardubice
|575
|+15,0
|Karlovy Vary
|560
|+64,7
|Hr. Králové
|520
|-20,0
|Olomouc
|490
|+8,9
zdroj: Valuo.cz
Poptávku po garážích a garážových stáních bude podle analýzy v dalších letech dál podporovat i rozvoj elektromobility.
S rostoucím počtem elektromobilů poroste význam vlastního parkovacího místa s možností dobíjení, což může zvýhodnit zejména garáže a stání v objektech, kde bude technicky možné instalovat nabíjecí infrastrukturu. Rozdíly v cenách mezi garážemi vybavenými elektřinou a běžnými parkovacími místy by se tak mohly prohlubovat.
Podle dat ministerstva dopravy bylo v zemi loni registrováno 9,5 milionu vozidel všech kategorií včetně návěsů a přívěsů. O dvě procenta se loni zvýšil počet registrovaných osobních automobilů na 6,8 milionu. Počet motocyklů vzrostl o 30 223 na 1,37 milionu.
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VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
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