Pražský průmyslový areál čeká proměna za téměř miliardu. Začíná parkovacím domem pro 206 aut
Na místě štěrkového parkoviště, zarostlé plochy a zbytků bývalého sběrného dvora v Praze začala výstavba parkovacího domu pro 206 vozů a nové skladovací haly. Samotný parkovací dům má stát přibližně 300 milionů korun, později na něj má navázat administrativní budova za více než 600 milionů. Celková investice společnosti ANVI do proměny areálu Průmyslová 7 Business Park se tak přiblíží jedné miliardě korun.
Rohová parcela u pražských ulic Průmyslová a Rabakovská začíná měnit podobu. Společnost ANVI zde v červenci zahájila první etapu přestavby svého business parku, která zahrnuje čtyřpodlažní parkovací dům a skladovací halu. Dokončení obou objektů je plánováno na rok 2028. V současnosti na místě probíhají zemní a přípravné práce, především výstavba opěrné stěny a přeložky inženýrských sítí.
Projekt dle návrhu pražského studia mar.s architects má vedle provozních potřeb firmy kultivovat exponované nároží Malešicko-hostivařské průmyslové oblasti. První etapa nabídne celkovou hrubou podlažní plochu 10 098 metrů čtverečních. Na parkovací dům připadne 6 648 metrů čtverečních, skladovací hala bude mít zhruba 3 450 metrů čtverečních.
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Z garáže se má stát nová fasáda areálu
Parkovací dům nabídne 206 stání ve čtyřech nadzemních podlažích a na provozně využité střeše. Jeho výška dosáhne přibližně 15,65 metru a bude sladěna se stávající administrativní budovou. Objekt má soustředit parkování, které je dnes rozptýlené po povrchových plochách, a uvolnit pozemky pro další fázi developmentu.
„Parkovací domy bývají často vnímány jako čistě technické stavby. Naším záměrem ale bylo, aby nový objekt sehrál mnohem výraznější roli než jen navýšení parkovací kapacity. V Průmyslové 7 s ním pracujeme jako s první fází širší kultivace v Malešicko-hostivařském průmyslovém území,“ vysvětluje architekt Martin Šenberger z mar.s architects.
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Jsem pod minulým územním plánem podepsaný, pomohl jsem ho prosadit, ale mentálně jsem s ním nikdy nesouzněl, říká Jan Kasl, bývalý primátor Prahy, za jehož působení byl předchozí územní plán schválen. Aktuálně je Kasl předsedou České komory architektů, která má ke vzniku nových norem co říci. „Nový územní plán je jistě cestou dopředu, je však jasné, že se bude měnit,“ říká Kasl.
Tvář domu vytvoří bělený železobetonový rastr, červeně probarvená schodišťová jádra a rampa. Betonové parapety budou současně sloužit jako zábrany proti projetí vozidel fasádou. Architektonické řešení se přitom nemá omezit pouze na strany obrácené do ulic.
„Pravidelný betonový rastr se propisuje do všech hlavních pohledů, červeně probarvené části zvýrazňují provozní prvky domu a popínavá zeleň má postupně změkčit jeho technický charakter. Objekt tak nebude působit jako uzavřená garáž, ale jako proměnlivá součást uličního a areálového prostředí,“ říká Šenberger.
Zeleň, fotovoltaika a nabíjení elektromobilů
Výrazným prvkem parkovacího domu bude střešní ocelová pergola s nerezovými sítěmi. Popínavé rostliny na ní mají během léta vytvořit vegetační kryt nad zaparkovanými automobily. Další popínavá zeleň poroste v přízemí mezi betonovým skeletem a na fasádách skladovací haly. Projekt počítá také s trvalkovými a keřovými záhony, kvetoucí loukou a výsadbou přibližně 33 stromů.
Dešťová voda bude svedena do retenční a akumulační nádrže a následně využita k zavlažování. Na jižně orientované části shedového světlíku skladovací haly vznikne fotovoltaická elektrárna o výkonu 40 kWp, jejíž výrobu spotřebují objekty v areálu. Parkovací dům dostane také vyhrazenou dobíjecí zónu pro elektromobily.
Vegetace podle autorů není pouhou dekorací. „V přízemí parkovacího domu bude růst popínavá zeleň po tyčových výplních mezi betonovým skeletem, kde bude plnit estetickou i bezpečnostní funkci, a fasády skladovací haly doplní lankové systémy pro popínavé rostliny,“ doplňuje Šenberger.
IPR vidí možný vzor pro proměnu průmyslové oblasti
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy vstupoval do řízení jménem města jako vlastníka sousedního pozemku. Ve stanovisku ocenil architektonickou úroveň návrhu, množství vegetace i soustředění parkovacích kapacit do jednoho objektu. „Takový přístup by mohl být vzorový pro postupnou transformaci Malešicko-hostivařské průmyslové oblasti na moderní a udržitelnou vědecko-technologickou oblast,“ uvedl institut.
IPR pozitivně hodnotil také přípravu na propojení se sousední budovou, která má zabránit zdvojení vjezdů z Průmyslové ulice. Koncentrace automobilů v parkovacím domě může podle institutu v budoucnu umožnit nahrazení části povrchových parkovišť zelení nebo propustnějšími povrchy.
Nová hala rozšíří skladovací kapacitu ANVI
Rovnocennou součástí první etapy bude skladovací hala, která s parkovacím domem získala společné pravomocné stavební povolení. Trojlodní prefabrikovaný železobetonový skelet nabídne přibližně 2 362 metrů čtverečních skladové plochy. Dvě hlavní lodě se světlou výškou kolem deseti metrů budou určeny pro regálové sklady a přirozené světlo do nich přivedou shedové světlíky.
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„Jižní servisní loď pojme příjmový i výdejový provoz, administrativní zázemí a přesunutou areálovou trafostanici,“ popisuje Šenberger. Fasádu haly vytvoří sendvičové panely s trapézovou profilací, servisní část orientovanou do zásobovacího dvora zvýrazní červenorůžový panel. Severní a západní fasádu doplní treláže pro popínavou zeleň.
Kanceláře za více než 600 milionů korun
Parkovací dům a hala připraví prostor pro druhou část developmentu – nové administrativní sídlo ANVI. Budova je zatím ve fázi studie a rozpracované dokumentace pro stavební povolení. Vzniknout má na pozemku, který nyní slouží jako parkoviště pro zaměstnance stávajících objektů.
„Samotný přesun parkování do nového parkovacího domu je proto podmínkou pro další transformaci areálu,“ říká spolumajitel skupiny ANVI Josef Vintr. Nová kancelářská budova má doplnit stávající administrativu a vytvořit reprezentativnější část areálu s centrálním parkem, vegetačními střechami a pobytovými terasami.
Odhadované náklady na parkovací dům dosáhnou přibližně 300 milionů korun, navazující administrativní budova si má vyžádat více než 600 milionů. Celková investice do proměny areálu se tak přiblíží jedné miliardě korun.
Skupina ANVI působí ve velkoobchodu s podlahovými krytinami a pronajímá skladovací prostory. Areál Průmyslová 7 rozvíjí především kvůli rozšíření skladových kapacit a modernizaci svého zázemí. Parkovací dům proto nebude veřejný; primárně poslouží zaměstnancům, nájemcům a návštěvám areálu.
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