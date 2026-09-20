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Pražská secesní Villa Voyta spojená i s podnikem Zdeňka Pohlreicha se dočká obnovy

Pražská secesní Villa Voyta získá nový život za 70 milionů. Kupuje ji investor Martin Ladyr
Fingood
Dušan Kütner
duk
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Investor Martin Ladyr kupuje secesní Villu Voyta v pražské Krči. Obnovu vily bude spolufinancovat přes crowdfundingovou platformu Fingood, investorům nabízí osmiprocentní zhodnocení. Po dokončení rekonstrukce vznikne ve vile devět nových bytů.

Secesní vila pochází z roku 1912. Původně v ní byl hostinec Daliborka, v 90. letech tam fungoval vyhlášený boutique hotel s tehdejším šéfkuchařem Zdenkem Pohlreichem. Hotel byl ale uzavřen v roce 2020 a od té doby nemá vila využití. Nyní ji čeká přestavba na bytový dům.

Za projektem stojí developerská společnost Půl Prahy a s ní investor Martin Ladyr, který vlastní realitní portfolio v hodnotě přes 2,5 miliardy korun, spolu s Michaelou Ondráčkovou Procházkovou.

Další projekt spojený s crowdfundingem

Na záchraně vily a její rekonstrukci se přitom mohou podílet i drobní investoři. Investorská dvojice nyní prostřednictvím crowdfundingové platformy Fingood vybírá 70 milionů korun pro dvouletou investici s ročním výnosem osm procent.

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„S Martinem Ladyrem jsme už spolupracovali na naší historicky nejvyšší investiční pobídce – stomilionové rekonstrukci bytového domu v Podolí. Moc nás proto těší, že naše spolupráce bude pokračovat a společně pomůžeme zachránit jednu z ozdob secesní Prahy,“ uvedl generální ředitel Fingoodu Ondřej Kozel.

Stomilionovou investici před dvěma lety Fingood dokázal vybrat během dvou dnů. Celý projekt už byl splacen v plné výši a podle harmonogramu.

Secesní prvky zůstanou zachovány

Po rekonstrukci Villy Voyta v ní vznikne devět bytových jednotek včetně podzemních parkovacích míst, uzavřené komunitní zahrady či privátní sauny. V historické budově nicméně zůstanou zachovány původní interiéry restaurace, lobby a recepce se secesními prvky. Atraktivitu lokality klidné vilové čtvrti v blízkosti Krčského lesa v budoucnosti ještě zvýší plánovaná výstavba metra D.

Vizualizace obnovy pražské secesní Villy Voyta zdroj: Fingood

Investice je zajištěna nemovitostmi a nabízí osmiprocentní čistý výnos osvobozený od poplatků. „Průměrný výnos zajištěných produktů, jako jsou spořicí účty, se přitom pohybuje kolem tří procent. Atraktivita crowdfundingu přitom není jen v zajímavém zhodnocení. Rekonstrukce historické vily je přesně ten typ investice, kvůli které investoři do Fingoodu přicházejí. Kromě výnosu se totiž podílejí na investici se smysluplným přesahem,“ uzavírá Ondřej Kozel.

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Fingood nabízí investice především do menších a středně velkých českých firem, podporuje tradiční české značky či projekty podporující rozvoj ekonomiky i zaměstnanosti v konkrétním regionu. Může tak pomoct menším firmám, které potřebují úvěry na provoz i rozvoj a nehledají přitom miliardové úvěry.

Průměrná výše jedné tranše přesahuje podle Kozla čtyři miliony korun, na kterých se podílejí stovky investorů. Ti dosud přes Fingood podpořili přes 800 firem, celkový objem investic se blíží čtyřem miliardám korun.

Fingood je jednou z pěti českých platforem, které od České národní banky získaly evropskou crowdfundingovou licenci. Fingood má na platformě více než 25 tisíc investorských účtů.

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Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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