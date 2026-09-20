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Prodeje starších bytů dále rostou, ceny jsou na historickém maximu

Prodeje starších bytů dále rostou, ceny jsou na historickém maximu
ČTK
ČTK
ČTK
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Za prvních sedm měsíců letošního roku se v České republice prodalo 28 571 starších bytů. To bylo meziročně o tři procenta a oproti stejnému období v roce 2024 o pětinu více. Nejvíce prodejů se letos uskutečnilo v červnu a červenci. Mediánová cena v červenci činila 4,3 milionu korun, což je dosavadní historické maximum. Vyplývá to z analýzy realitní kanceláře Maxima Reality využívající data z katastru nemovitostí.

 

Praha 20. září (ČTK) -

V letošním roce zatím výrazněji rostl prodej starších bytů v regionech než v metropolích. V Praze se za prvních sedm měsíců roku uzavřel prodej podobného počtu bytů jako loni a v Brně to bylo o zhruba 11 procent méně. Ve zbytku ČR objem prodejů meziročně vzrostl o pět procent a oproti roku 2024 o téměř čtvrtinu.

"Poslední dva roky byla poptávka po starších bytech ze strany zájemců o bydlení i investorů velmi silná a dosavadní data z katastru potvrzují, že tento trend pokračoval i v první polovině roku," řekl obchodní ředitel Maxima Reality Jakub Šolar.

V Praze se v červenci metr čtvereční prodával v průměru za 152.430 korun, tedy o zhruba 13.000 korun dráž než před rokem. V Brně to bylo 119.794 korun za metr čtvereční, o zhruba 10.000 Kč více. Ve zbytku republiky se starší byty prodávaly za 62.467 Kč za část plochy, cena se tam ale nezvyšovala tak výrazně jako v Praze a Brně. Meziročně byla vyšší o jednotky tisíc korun.

Podle Šolara při aktuálních cenách narážejí velké byty v Praze na strop kupní síly. Oblíbené jsou ale garsonky. Jedná se totiž z hlediska ceny o nejdostupnější bydlení a zároveň je často kupují investoři, kteří je následně pronajímají. Silnou poptávku po menších pražských bytech pak podle analýzy potvrzuje také vyšší zvyšování průměrných cen v Praze oproti zbytku republiky.

Na zcela opačný vývoj ale upozorňuje analýza realitní platformy Century 21. Ta do budoucna předpokládá slabší poptávku zejména po investorských bytech 1+kk, které mohou být stále dražší a bude je složitější financovat. Neznamená to, že by lidé přestali do nemovitostí investovat. Místo nákupu malého bytu k pronájmu se ale někteří poohlížejí například po větších nemovitostech s příznivější cenou za metr čtvereční. U těch je možné následně změnit dispozice, nebo se dají rozdělit. "Z mainstreamu, kdy investor jednoduše koupí byt a pronajme ho, se část lidí posouvá k jiným alternativám," uvedl Radek Šimek ze Century 21.

Poptávka po bytech v Praze ale i podle Century 21 zůstává silná. Jejich cena by tak měla zůstat dále minimálně stejná. Opačný vývoj by ale mohl nastat v regionech. Tam podle Šimka již nyní dochází k případům, že prodávající musí na bytě slevit o 200.000 až 300.000 Kč. Také Šolar uvedl, že roste rozdíl mezi nabídkovou a prodejní cenou bytů, což ve finále může vést k většímu prostoru pro vyjednávání.

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