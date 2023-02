Daňové přiznání 2023. Co bude letos jinak, shrnuje daňová expertka

Začátek nového roku s sebou obvykle přináší v oblasti daní změny, které se pak promítají do každoroční povinnosti řady lidí vyplnit a podat daňové přiznání. Kromě povinnosti posílat daňové přiznání přes datovou schránku, nebo zvýšení odvodů a případných slev na dani, ale na podnikatele čekají podobné nástrahy jako loni. O jaké změny jde a na co by si lidé měli dát pozor, přibližuje Monika Lodrová, daňová poradkyně společnosti BDO.

Elektronické podání

Stát začal v lednu všem podnikatelům (OSVČ) ze zákona zřizovat datové schránky. Jedním z důležitých důsledků tohoto kroku je povinnost komunikovat s úřady výhradně elektronicky. To znamená také podávat elektronicky daňové přiznání. Nejčastěji právě přes datovou schránku, případně přes jiné způsoby autorizované komunikace na dálku, typicky přes portál MOJE Daně. Podat daňové přiznání v papírové podobě tak letos mohou pouze ti podnikatelé, kterým datová schránka před podáním přiznání ještě nebyla zřízena a zpřístupněna. Na druhou stranu, na elektronické podání mají podnikatelé o měsíc déle. Na rozdíl od podání v papírové podobě, které je nutné podat do pondělí 3. dubna 2023, je online podání možné až do úterý 2. května 2023.

Zvýšení slevy na poplatníka

Pozitivní změnou je zvýšení slevy na poplatníka o 3 000 na 30 840 korun. Na slevu dani mají nárok všichni daňoví poplatníci vč. zaměstnanců a OSVČ. Zaměstnanci si slevu uplatňují vždy pouze u jednoho zaměstnavatele (pokud by měli více zaměstnání) podepsáním Prohlášení poplatníka (tzv. růžového prohlášení). OSVČ pak slevu na poplatníka uplatňuje ve svém daňovém přiznání po skončení roku. Sleva náleží OSVČ v plném rozsahu, a to bez ohledu na počet měsíců výkonu samostatné výdělečné činnosti nebo rozsahu výkonu činnosti.

Dary na Ukrajinu si lze odečíst z daní

Od vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině uběhl již téměř rok. V souvislosti s tím poskytlo mnoho Čechů finanční i nefinanční dary. Ty si teď mohou podnikatelé odečíst z daní. Pokud dar putuje české nebo ukrajinské neziskové organizaci, je možné jej odečíst od základu daně, a to i v případě, že nejde o peníze. Položkou odčitatelnou od základu daně jsou totiž také dary na vojenskou pomoc Ukrajině. Aby se dary daly zahrnout do ročního zúčtování, musí mít podle stávajícího zákona hodnotu alespoň 1 000 korun nebo přesáhnout dvě procenta základu daně z příjmu dané osoby. Horní hranice je aktuálně 30 procent základu daně, dříve to bylo 15 procent.

Na co si dát pozor

Při vyplňování daňového přiznání mnoho lidí chybuje a tyto omyly je poté mohou přijít draho. Mezi nejčastější chyby patří například chybně vyplněná adresa, přičemž lidé často vyplní do kolonky „adresa místa pobytu“ svou stávající adresu, na které se momentálně zdržují, a nikoliv adresu svého trvalého pobytu. Chybně vyplněná adresa pak může vést k tomu, že osoba podá své daňové přiznání na jiný finanční úřad, než pod který spadá, a podání se přeposílá na jiný finanční úřad, což může ve výsledku znamenat sankce a pokutu za opožděné podání. Pozor by si lidé měli dát také na vyplnění podpisu a kontaktních údajů, které poté slouží správci daně v případě, že se potřebuje s podavatelem spojit a vyřešit případné drobné nesrovnalosti.

V případě, že se poplatník snaží získat snížení daňové povinnosti formou daňových slev a bonusů, potřebuje předložit množství podkladů. Lidé tak poměrně často zapomínají na přílohy, které pro uplatnění daňových výhod potřebují. Vodítkem pro ně může být podpisová strana formuláře daňového přiznání, kde jsou v horní části uvedeny „Přílohy DAP“. Z naší zkušenosti osoby často nepřikládají k daňovému přiznání přílohy, které v seznamu výslovně uvedeny nejsou (zejména proto, že jsou třeba doložit pouze první rok uplatnění), avšak bez nich obvykle správce daně neuplatní například odpočet ve formě uhrazených úroků na bytové potřeby či u příspěvků na penzijní či životní pojištění.

Časté chyby se objevují také u evidence pořizovacích cen u prodávaného majetku. Doporučujeme pečlivě evidovat veškeré pořizovací ceny či výdaje započítávané proti příjmům u různých typů příjmů, správce daně si totiž může tyto podklady vyžádat obvykle až 3 roky po podání daňového přiznání. Pokud tedy osoba uspokojivě nedoloží tvrzené údaje (zde výdaje), může správce daně v následných řízeních doměřit daň z příjmů spolu s penále (20 procent výsledné daně) a úrok z prodlení (cca 15 procent za rok).

Daňové přiznání k dani z příjmu je vhodné vyplňovat na portálu EPO či přes MOJE daně, který poplatníky upozorní na značné množství chyb („Protokol chyb“).

