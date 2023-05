Fenomén „Zero waste“ má smysl

Jistě jste už slyšeli o módní vlně „zero waste – v doslovném překladu „nulový odpad“. Jedná se o snahu minimalizovat odpad a v souvislosti s tím se snažit co nejvíce využívat obnovitelné zdroje. Tento trend se snaží prosazovat napříč různými obory a týká se především obalů.

Bez obalů se neobejdeme, a tak se snažíme najít způsoby, jak je co nejefektivněji využívat a zpracovávat, aniž bychom co nejméně zatěžovali životní prostředí. Zamysleli jste se někdy, kolik obalového materiálu spotřebujeme každý den? Od jednorázových plastových tašek po obaly od potravin a kosmetiky.

Přes pět set kilo odpadu na obyvatele

Jak už bylo řečeno, není to jen o spotřebě materiálu, ale také o jeho zpracování a nakládání s ním. Podle dat ministerstva životního prostředí vyprodukuje každý Čech průměrně 536 kilogramů odpadu ročně, z něhož převážnou část tvoří právě obalový materiál, dále pak bioodpad, výrobky z kovu a elektroodpad.

Zaznamenáváme snahu na vládní úrovni jednotlivých států trh s obaly různě regulovat. Od omezení výroby plastových tašek přes zákaz plastových brček po snahu regulovat složení vstupní materiál pro výrobu obalů co se týče podílu recyklovaných složek.

Nicméně spoustu lidí na žádné vyhlášky a nařízení nečeká. Sami si moc dobře uvědomují, že čím méně odpadů, tím lépe. A když nic jiného, alespoň vědí, kam který odpad vyhodit. V tom jsme jako Češi opravdu dobří, byť to tak někdy s ohledem na volně pohozené odpadky v ulicích a přírodě nemusí vypadat.

Zapojit se může každý

Co udělat pro to, aby byl podíl vyprodukovaných odpadů menší, než je nutné? Abychom zbytečně nezatěžovali životní prostředí, stačí zdánlivé drobnosti.

Například zvažme, zda je nutné používat jednorázové plastové výrobky, jako jsou kelímky, příbory nebo tašky. Existují ekologičtější varianty vyrobené ze dřeva nebo z bambusu. Nezapomínejme, že plastové tašky můžeme používat opakovaně.

Bezobalové prodejny

Už jste vyzkoušeli nakupovat v bezobalové prodejně? Jedná se o prodej potravin, drogistického a spotřebního zboží výhradně do vlastních opakovatelně použitelných obalů jako jsou například sklenice, plátěné sáčky nebo i obyčejné kartonové krabice.

Tyto produkty jsou pak většinou z udržitelných materiálů bez využití chemických látek. Spoustu lidí si tento způsob nakupování velmi oblíbilo.

TIP: Jednodruhový obal = ekologický obal

Pokud se obal a jeho výplň skládá z jednoho druhu materiálu, má jeho spotřebitel usnadněné vytřídění.

Příkladem může být krabice z vlnité lepenky, ve které je jako výplň použitá papírová výplň (běžný balicí papír, papírová fixační tělíska nebo zmuchlané noviny) a pro její zalepení se použila papírová lepicí páska.

Přírodě hodně pomáhá recyklování. Sběrné nádoby na tříděný odpad jsou v ČR takřka na každém kroku. Pokud si nevíte rady, kam který materiál patří, mrkněte přímo na kontejner. Mělo by na něm být zřetelné označení materiálu, který se do něho vkládá.

Snižování množství obalů je v zájmu každého z nás. Jde o to zkrátka zbytečně neplýtvat a chovat se zodpovědně vůči životnímu prostředí. Má to smysl.

