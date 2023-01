Hospodští v Sasku brečí kvůli povinným obalům. Po kovidu a inflaci další rána

Německo je známo tím, že má důkladná pravidla skoro na všechno. Vláda od ledna omezuje jednorázové obaly a hospodští musejí nabízet opakovaně použitelné.

Restauratéři v Německu musejí opakované potravinové a nápojové obaly nabízet od letošního ledna. Pravidlo platí, tam pracuje více než pět zaměstnanců nebo když se vaří a stoluje na ploše větší než 80 metrů čtverečních. Touto změnou zákona chce federální vláda vyhlásit válku jednorázovému odpadu. Hospodští mohou nadále používat jednorázové obaly, ale musejí mít k dispozici povinně i opakované. Zákazníci pak mohou sami rozhodnout, které z nich chtějí.

Nové, určitě dobře myšlené pravidlo, ovšem způsobilo konflikt a mediální přestřelku - nezavděčilo se zatím totiž skoro nikomu. Asociace restaurací DEHOGA v něm po lockdownech a inflaci vidí jen další zátěž pro sektor a ekologové zase kritizují, že zákon nezachází dostatečně daleko.

Komu ovšem nové pravidlo nahrává, jsou výrobci a provozovatelé systému obalů na více použití. Takové nabází například Vytal, jak pro Sächsische Zeitung popsala restauratérka Simone Schülerová. "Systém je velmi snadný. S přidruženou aplikací zákazník naskenuje kód na obalu a zaplatí pouze za jídlo, nikoli za krabičku. Po konzumaci je pak možné krabičku odevzdat do některého z 5 000 zapojených stravovacích zařízení po celém Německu. Kdo si ho nechá příliš dlouho, musí zaplatit pokutu,“ říká Schüler. Ta je 10 eur. Výrobce Vytal vyrábí opakovaně použitelné plastové boxy v Německu, Holandsku a České republice. Od novely zákona těží ze stále více zapojených restaurací.

Systém je podobný jako česká Re - Krabička, která získala na popularitě během pandemie. V Česku je ovšem zapojení restaurací jen dobrovolné.

Kolu do plastu, prosím

Nový zákon neplatí jen pro normální restaurace, ale i řetězce. I v McDonaldu si člověk bude moci vyžádal plastový kelímek místo papírového. Šéfkuchař Moyd Karrum ze známého drážďanského podniku Caraloschlösschen popsal zákon pro saský deník jako „pracovní terapii pro nás restauratéry“. Ti toho mají dost kvůli důsledkům pandemie, nedostatku kvalifikovaných pracovníků, inflaci a energetické krizi.

Konkurence Vytalu, firma Rebowl z Mnichova, měla na konci roku v programu jen 3 tisíce restaurací, během měsíce se jejich počet zvýšil na více než 19 tisíc. Narozdíl od Vytalu zde nemusí zákazník používat aplikaci, ale zaplatit zálohu za nádobí. Jenže, vracejí zákazníci obaly? Podle Rebowlu to je různé. Kolem 80 procent obalů obvykle skončí zpět v restauraci a zbylých dvacet procent na jiných distribučních místech nebo v kuchyňské skříni.

Mastná pokuta

Vytal, Rebowl, Relocal nebo Mealgood – všechny tyto znovupoužitelné obaly by měly zbavit svět trochu smetí. "Ale nakonec se musí rozhodnout spotřebitel, který to musí chtít," vysvětluje Axel Klein z Německé asociace hotelů a restaurací DEHOGA v Sasku. Zatím si podle hospodských zákazníci říkají spíše o jednorázové obaly, protože to je jednodušší.

„Vidíme další obrovskou zátěž,“ říká Gereon Haumann, prezident DEHOGA v Porýní-Falcku. "Šetřit obaly, abychom snížili množství odpadu, je jistě v zásadě správné. Ale není ten správný čas. Kvůli pandemii korony, povodních, explozi nákladů v minulém roce jsou ekonomické podmínky společností každopádně obtížné. Nyní musí mnozí nejprve investovat do znovupoužitelného nádobí. Předpokládáme, že leckdo bude muset nyní zvýšit ceny. Je také povinností restauratérů hosty aktivně upozorňovat na možnost opětovného použití, například v prodejní místnosti nebo na letácích – také další výdaj. Pro mě je to úplně špatná doba pro jinak rozumnou sadu nástrojů,“ říká Haumann webu SWR. Každému zařízení, které nová nařízení poruší, hrozí pokuta až 10 000 eur.

Sasko určitě není poslední zemí, která se snaží s jednorázovými obaly vypořádat. Podle směrnice EU budou muset členské země do roku 2026 používat měřitelně méně plastových jednorázových kelímků a misek.

