Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Money Faktury po splatnosti dusí české firmy. Každá čtvrtá platba nepřijde včas

Faktury po splatnosti dusí české firmy. Každá čtvrtá platba nepřijde včas

Většina Čechů nerozumí fakturám za energie
iStock
nst
nst

České firmy si v platební morálce vedou o něco lépe než evropský průměr. Přesto se potýkají s problémem, který jim komplikuje cash flow, zvyšuje náklady a brzdí rozvoj. Podle analýzy inkasní společnosti EOS KSI ČR je pětina firemních faktur v Česku uhrazena pozdě a další čtyři procenta se firmám nepodaří vymoci vůbec.

Na první pohled nevypadají česká čísla špatně. V obchodních vztazích mezi firmami je v Česku včas zaplaceno 76 procent faktur, zatímco průměr Evropské unie činí 75 procent. Jenže i tak to znamená, že každá čtvrtá firemní platba dorazí pozdě, nebo vůbec.

Pro firmy to není jen administrativní nepříjemnost. S penězi z vystavených faktur počítají při plánování provozu, výplat, úhrad dodavatelům, energií i investic. Když platba nepřijde včas, může se problém rychle přelít do celého podnikání.

Lukáš Kovanda
video

Kovanda vysvětluje investice: Čísla nestačí. Jak opravdu poznat dobrou akcii

Newstream TV

P/E, EBITDA, cash flow nebo provozní marže. Finanční výkazy mohou začínajícím investorům připadat jako nepřehledná změť zkratek a čísel. Čtvrtý díl seriálu Kovanda vysvětluje investice s ekonomem Lukášem Kovandou ukazuje, že klíčem k úspěchu není znát nazpaměť každý ukazatel. Důležitější je pochopit, co se za čísly skutečně skrývá.

Natálie Mužíková

Přečíst článek

České firmy jsou na tom v platební morálce o něco lépe, než je evropský průměr. To ale neznamená, že se jich problém opožděných nebo neuhrazených plateb netýká,“ upozorňuje jednatel EOS KSI ČR Vladimír Vachel.

Nejde vždy o nepoctivost. Firmy často čekají na peníze od jiných

Analýza ukazuje, že pozdní platby nebývají nejčastěji důsledkem úmyslného neplacení. Hlavním problémem je druhotná platební neschopnost, tedy situace, kdy firma nezaplatí, protože sama nedostala zaplaceno od svých odběratelů.

Tento důvod uvádí sedm z deseti českých firem. Pro srovnání, v Německu stojí druhotná platební neschopnost za zpožděním plateb ve 47 procentech případů. Český byznys tak výrazně doplácí na řetězení problémů v obchodních vztazích.

Zpožděné platby berou zisk a zdražují financování

Dopady opožděných nebo neuhrazených faktur jsou pro firmy velmi konkrétní. Zhruba tři z pěti českých podniků kvůli nim zaznamenaly ztrátu zisku. Polovina firem se navíc musela vyrovnat s vyššími úrokovými náklady.

To znamená, že firmy častěji sahají po provozním financování, úvěrech nebo kontokorentech. Peníze, které měly přijít od obchodních partnerů, si tak musejí dočasně půjčit. A v prostředí dražšího financování se takové zpoždění rychle prodražuje.

Zlepšení? Firmy mu příliš nevěří

Výhled do dalších měsíců není příliš optimistický. Zlepšení platební morálky obchodních partnerů očekává jen 11 procent českých firem. Naopak 17 procent se obává zhoršení.

Většina podniků tedy počítá spíše se stagnací. Pozdní faktury se tak mohou stát dlouhodobou součástí firemní reality. A pro mnoho podniků i jedním z hlavních rizik pro jejich finanční stabilitu.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Nostalgie, chamtivost a Pikachu. Pokémon karty zažívají šílenou rally

Nostalgie, chamtivost a Pikachu. Pokémon karty zažívají šílenou rally
iStock
nst
nst

Pokémon karty se z dětského koníčku proměnily v trh, kde se míchá nostalgie, spekulace, kryptopeníze i překupnictví. Nové balíčky vyprodávají během minut, sběratelé čekají ve frontách a nejvzácnější karty se prodávají za miliony dolarů.

Kdysi to byla dětská radost za pár korun: koupit balíček, doufat v holografickou kartu a pak měnit s kamarády, dokud člověk neměl vysněnou sbírku. Dnes se kolem Pokémon karet tvoří fronty před obchody, lidé koordinují nákupy na sociálních sítích a část kupujících už se netváří jako fanoušci, ale jako investoři.

Pokémon mánie je zpět. Tentokrát v ní jde hlavně o peníze

Trh s Pokémon kartami novou mánii, píše web CNBC. Pohání ji nostalgie, velké aukční prodeje, spekulace i lidé, kteří doufají, že běžný balíček rychle otočí se ziskem.

Nové edice se v některých obchodech vyprodávají během minut. Fanoušci sledují dostupnost přes platformy X a Discord a vyrážejí za novými zásobami hned, jak se objeví. V Británii i ve Spojených státech se kolem karet opakují scény známé spíš z výprodejů tenisek nebo elektroniky: dlouhé fronty, nápor na e-shopy, zahlcené pokladny i lidé, kteří skupují celé zásoby, všímá si server.

A právě to je jeden z důvodů, proč se trh přehřívá. Když běžný zákazník kartu nesežene v obchodě, často mu zbývá už jen sekundární trh. A tam je cena násobně vyšší.

SpaceX

PŘEHLEDNĚ: Co nabízí prospekt SpaceX Elona Muska, který chce od investorů miliardy

Trhy

Prošli jsme mnohasetstránkový prospekt společnosti SpaceX, který podala americké Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC). Co společnost Elona Muska představuje potenciálním investorům, od kterých chce desítky miliard dolarů? Jaké jsou vize jejího vedení? Jaké jsou potenciální výhody a hrozby pro investice? A proč má mít Elon Musk tak neochvějnou pozici, kterou pro sebe chystá i po vstupu na burzu? Zde je 11 otázek a odpovědí, které přibližují prospekt SpaceX.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Z dětské nostalgie investiční aktivum

Pokémon začal v roce 1996 jako hra pro Nintendo Game Boy. Krátce poté přišly sběratelské karty a z franšízy se stal globální fenomén.

V nultých letech zájem slábl, ale návrat nastartovala kombinace nostalgie a nových her. Velký impulz přinesl mobilní hit Pokémon Go v roce 2016 a později také Nintendo Switch s novými Pokémon tituly. Do světa Pokémonů se vrátili mileniálové, kteří na něm vyrůstali, a přidali se noví hráči.

Stephanie Farnsworthová z University of Sunderland to pro CNBC popsala jako „pokémonovou renesanci“. 

Logan Paul přilil olej do ohně

Hype kolem trhu posilují i rekordní prodeje nejvzácnějších karet. V únoru prodal influencer a wrestler Logan Paul kartu Pikachu Illustrator za více než 16 milionů dolarů. Původně ji koupil v roce 2021 za něco přes pět milionů dolarů.

Podobné obchody mají vedle sběratelského i psychologický efekt. Když se jedna karta prodá za cenu luxusní vily, část lidí začne věřit, že i běžnější produkt z obchodu může být vstupenkou k rychlému výdělku.

Roy Raftery, expert na sběratelské karty z londýnské aukční síně Stanley Gibbons Baldwin’s, řekl CNBC, že část trhu dnes táhnou lidé, kteří vydělali na kryptoměnách a hledají další místo, kam peníze přesunout.

Anthropic má valuaci 900 miliard dolarů

Anthropic předběhl OpenAI a je nejdražším AI startupem světa. Brzy vstoupí na burzu

Trhy

AI společnost, která letos způsobila šok svým novým modelem Mythos, finišuje nejnovější kolo financování. Účastní se jej tradiční investorské těžké váhy jako Dragoneer, Greenoaks, Sequoia Capital či Altimeter Capital a Anthropic by mohl získat až 30 miliard dolarů nového kapitálu. Tím by se podle Financial Times hodnota společnosti vyšplhala na 900 miliard dolarů a přeskočila by v hodnotě konkurenční OpenAI.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Překupníci změnili pravidla hry

Fanoušci mají pro lidi, kteří karty nakupují hlavně kvůli rychlému přeprodeji, příznačné označení: scalpeři, tedy překupníci.

Jejich taktika je známá i z jiných sběratelských trhů. Vykoupit zásoby, vytvořit nedostatek a prodávat dál s přirážkou. CNBC popisuje, že některé produkty se na oficiálních stránkách prodávají za desítky liber, ale na eBay se objevují za dvojnásobek, trojnásobek nebo i víc.

Například boxy Elite Trainer Box, které mají v oficiálním prodeji stát zhruba 55 liber, se na přeprodejních platformách objevovaly za více než 100 liber a v některých případech i přes 300 liber. U populárnějších sad šly ceny ještě výš.

Vejce s rybím salátem

Sekaná z králíka, vajíčko s rybím salátem a single dinners. Nový podnik Biskup od Ambiente je domácký a nečekaně návykový

Enjoy

Když jsem byla malá, můj děda - gurmán a požitkář - mě naučil, že nejlepší část kuřete je biskup. Lapidárně řečeno zadek. Taková ta křupavá, šťavnatá část, na kterou se většina lidí dívá skrz prsty, ale znalci ji milují. Od té doby mám biskupa spojeného s něčím dost neobvyklým, ale hodně dobrým. Když před pár dny na rohu ulic Dlouhá a Hradební otevřela skupina Ambiente svůj nový podnik Biskup, nemohla jsem odolat. Jejich Biskup je přesně takový, jako ona výše zmíněná část kuřete - dost neobvyklý a hodně dobrý.

Petra Martínková

Přečíst článek

Trh má nádech bubliny

Analytici upozorňují, že trh s kartami se změnil velmi rychle. David Bellinger z Mizuho podle CNBC uvedl, že tempo vývoje je mimořádně prudké a trh má částečně „napěněný“ charakter.

Data, která CNBC cituje z indexu společnosti Collectors, ukazují, jak výrazný byl růst cen. Od roku 2004 do roku 2020 měly ceny Pokémon karet stoupnout o 282 procent. Od roku 2020 pak podle stejného indexu vyskočily o 1350 procent.

To je také důvod, proč se o karty začali zajímat i lidé, kteří by dříve podobný trh ignorovali. Pro jedny jde o nostalgii, pro druhé o alternativní aktivum.

Sběratelé pořád existují

V celé mánii se ale neztratili ani skuteční fanoušci. Ti dál nakupují proto, aby dokončili sadu, našli oblíbeného Pokémona nebo si znovu koupili kus dětství. Dětská hra se ale změnila v trh s emocemi. Pokémon karty dnes nejsou jen o tom, co je uvnitř balíčku. Jsou o vzácnosti, příběhu, stavu, certifikaci, aukční historii i strachu, že člověk něco propásne.

A právě proto se z kdysi jednoduché dětské hry stal trh, který chvílemi připomíná burzu. S jedním rozdílem: místo akciových tickerů se tu řeší Pikachu, Charizard a jestli je další pokles cen jen korekce, nebo začátek konce celé mánie.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Labubu mánie. Novodobý mončičák je miliardovým byznysem a magnetem pro spekulace

Trhy

Petra Hrdličková

Přečíst článek

Sekaná z králíka, vajíčko s rybím salátem a single dinners. Nový podnik Biskup od Ambiente je domácký a nečekaně návykový

Vejce s rybím salátem
Petra Martínková, Newstream
Petra Martínková
Petra Martínková

Když jsem byla malá, můj děda - gurmán a požitkář - mě naučil, že nejlepší část kuřete je biskup. Lapidárně řečeno zadek. Taková ta křupavá, šťavnatá část, na kterou se většina lidí dívá skrz prsty, ale znalci ji milují. Od té doby mám biskupa spojeného s něčím dost neobvyklým, ale hodně dobrým. Když před pár dny na rohu ulic Dlouhá a Hradební otevřela skupina Ambiente svůj nový podnik Biskup, nemohla jsem odolat. Jejich Biskup je přesně takový, jako ona výše zmíněná část kuřete - dost neobvyklý a hodně dobrý.

Biskup od Ambiente je zvláštní už tím, že zdaleka nepřipomíná klasickou restauraci. Za prvé, rezervaci si tu neuděláte. Prostě to nejde. Hned ve dveřích vás sice uvítá obsluha, která vás zároveň i usadí, ale tím restaurace tak, jak ji známe, končí. Číšníci tu nejsou, všechno obstarají sami kuchaři, kterým se v otevřené kuchyni můžete dívat přímo pod ruce.

26 fotografií v galerii

Jako když vám maminka podá talíř s polívkou

Objednávku si naklikáte sami, případně za drobné dopomoci personálu, na velké tabuli. Poté vás obsluha usadí k dlouhému stolu, který ve velkorysém obdélníku lemuje samotnou kuchyň a je rozdělený na jednotlivé malé stolečky - akorát pro jednoho. Kuchyň je otevřená, kuchaři vaří doslova pár centimetrů od vás. Vy tak jako koncert můžete pozorovat každý jejich pohyb. Jídla vám pak servírují pěkně po jednom přes pult. Jako když vám maminka z kuchyně podává talíř s polívkou…

V korejském bistru BBread dostanete k toastu rukavice. A hned pochopíte proč

Enjoy

Kousek od pražského náměstí Jiřího z Poděbrad servírují korejské toasty tak plné náplní, že k nim ne náhodou dostanete i rukavice. Tenhle zážitek je totiž příjemně „messy“. Křupavé pečivo, vrstvy chutí a šťavnatá sousta dělají z BBread místo, kam se budete chtít vracet, píše v novém díle seriálu Foodstream Petra Martínková.

Petra Martínková

Přečíst článek

Místa k sezení jsou jedno vedle druhého, přesto tu má každý svůj prostor. Sezení vedle sebe, v relativně těsné blízkosti s neznámými lidmi, přitom vytváří zvláštní typ atmosféry - trošku soukromé, a zároveň pospolité, sdílené. I proto je Biskup velmi příjemným místem pro tzv. single dinners, tedy pro ty, kteří jdou na oběd či večeři sami.

Na oběd Biskup nabízí jen jedno menu o čtyřech chodech - v době naší návštěvy to byla bílá kuřecí polévka, krkovice s bílým zelím a bramborovými noky, řepný salát a meruňkový kompot. Prostě oběd jako u babičky na Moravě.

Večer si hosté mohou vybrat z à la carte, a ani tady duch domácí kuchyně nechybí. Dát si můžete třeba kolínka s omáčkou na paprice, sekanou z králíka s hořčicí, kysaným zelím a jablkem, tatarák se špekem, žloutkem a topinkou nebo třeba vařený bůček, zkrátka ovárek, s medem a cibulí.

Signature dish bistra Kubistro

Jediná kubánská restaurace v Praze láká na exotiku i šéfkuchaře, který vařil pro Rolling Stones

Enjoy

V Kubistru nečekejte mexickou pálivost ani turistickou karikaturu Kuby. Tohle vršovické bistro sází na tropické suroviny typické pro kubánskou a karibskou kuchyni, poctivě připravené maso a rum. Na talíři tu najdete „staré hadry“, „smaženou krávu“ i mořské plody s chorizem. A celé to chutná neskutečně, píše v novém díle seriálu Foodstream Petra Martínková.

Petra Martínková

Přečíst článek

Nevíte, co si vybrat? Nechte se překvapit kuchařem

Kdo má jen malý hlad, může zkusit vajíčko s rybím salátem a toastem, mrkvový salát s jablkem a zázvorem nebo třeba chřestový salát se zakysanou smetanou. A kdo se nemůže rozhodnout, má možnost svěřit svůj jídelní osud do rukou šéfkuchaře, který výběr udělá za něj. Generální manažer Biskupa Jirka Horák se prý v téhle praxi inspiroval na svých cestách a stážích v Japonsku.

Na večerním menu pak po zkušebním provozu najdete také Výběr šéfkuchaře - degustační menu, které zájemce nejen provede aktuální nabídkou Biskupa, ale nabídne i podpultové suroviny a chody, které na menu à la carte vůbec nebudou.

K jídlu nečekejte žádné fine dining vinné párování. Na pití si můžete dát třeba Něco jako H2O - hlubinnou minerální vodu v plechu, ochucenou perlivou DASH vodu, Plzeň, Birell, Kombuchu a české nízkoalkoholické zázvorové pivo Filuta Ginger Beer, na které jen tak někde nenarazíte, ale je vynikající. Kdo má chuť, může si dát sklenku vína nebo po bůčku třeba panáka meruňkovice.

Sober Bar

Sober Bar bude český unikát. Praha už brzy otevře první čistě nealkoholický bar

Enjoy

V Italské ulici, pár kroků od pražského náměstí Míru, už za pár týdnů otevře český unikát – první čistě nealkoholický bar Sober Bar. Nabídne špičkové nealkoholické spirity, čepovaná piva a pivní speciály, vína z Itálie a Španělska i nejoblíbenější koktejly. Všechno kompletně bez alkoholu.

Petra Martínková

Přečíst článek

Moderní a svěží Dobromila Rettigová

Menu Biskupa není opulentní, nechce šokovat ani se předvádět netradičními ingrediencemi či kombinacemi. Je postavené na jídlech, která člověk vlastně dobře zná. Jenže v rukou místních kuchařů ožívají v trošku  jiném duchu - jsou zajímavější, svěží, zábavnější. Chutnají skoro stejně jako v dětství, ale přesto jinak - moderně, lehce, ale stále přívětivě domácky. A právě v tom je největší síla Biskupa.

 „S kolegy probíráme, jak se vařilo u nás v rodině a jak jídla doma připravujeme my sami. Ale také vytahujeme staré kuchařky, například od M. D. Rettigové nebo Karla Šroubka, a Jirka nedávno přinesl nádhernou publikaci Kuchařka naší vesnice. Našli jsme v ní perfektní recepty, které ale nikdo z nás už nepamatuje,“ říká o přípravách konceptu šéfkuchařka Alžběta Zemanová.

Biskup od Ambiente se ale nespokojí s tím být „jen pouhou“ restaurací. Jeho druhá půlka je totiž obchod. Ne takový ten „gastro corner“, který restaurace k provozu občas přidávají, snad trochu z povinnosti. Tohle je plnohodnotný obchod s farmářskými surovinami, kde si cestou domů nakoupíte bez problémů na celý týden.

V regálech najdete čerstvou zeleninu, bylinky, vejce, mléčné výrobky, ovoce z Česka i ze zahraničí (včetně chemicky neošetřeného exotického ovoce, jako jsou citrusy, ananas nebo mango). A samozřejmě kuřata. Kuře si tu můžete koupit celé, nebo si vybrat některou z jeho částí - stehna, prsa, či skelet na vývar. Biskup si přitom zakládá na tom, aby kuřata od farmářů byla vykrmována přesně tak, jak je chce restaurace servírovat.

20 deka ochoty

Kromě klasických surovin v podniku koupíte třeba i směs na játrové knedlíčky, králičí roládu nebo jemnou paštiku. A ti, kdo nestíhají, si mohou s sebou odnést i čerstvé saláty se zálivkou nebo sendviče inspirované japonským tamago sando. A k tomu všemu dostanete zadarmo něco, co se v tomhle kousku Prahy těžko hledá - milou ochotu, starostlivost a péči personálu. A zase ten zvláštní, nečekaný, závan něčeho povědomého…

Biskup není čistá restaurace, obchod nebo bar, i když se tu můžete stavit na skleničku, na nákup, na rychlé malé jídlo nebo velkou večeři. Biskup je místo, které jako byste znali odjakživa. Je v něm něco rodinného, trochu neformálního, zdánlivě přehlédnutelného, ale taky něco naprosto neodolatelného. To něco je láska - k řemeslu, k práci a hlavně k dobrému jídlu.

Sledujte FoodStream Petry Martínkové

Související

Signature dish bistra Kubistro

Jediná kubánská restaurace v Praze láká na exotiku i šéfkuchaře, který vařil pro Rolling Stones

Enjoy

Petra Martínková

Přečíst článek
Doporučujeme