Faktury po splatnosti dusí české firmy. Každá čtvrtá platba nepřijde včas
České firmy si v platební morálce vedou o něco lépe než evropský průměr. Přesto se potýkají s problémem, který jim komplikuje cash flow, zvyšuje náklady a brzdí rozvoj. Podle analýzy inkasní společnosti EOS KSI ČR je pětina firemních faktur v Česku uhrazena pozdě a další čtyři procenta se firmám nepodaří vymoci vůbec.
Na první pohled nevypadají česká čísla špatně. V obchodních vztazích mezi firmami je v Česku včas zaplaceno 76 procent faktur, zatímco průměr Evropské unie činí 75 procent. Jenže i tak to znamená, že každá čtvrtá firemní platba dorazí pozdě, nebo vůbec.
Pro firmy to není jen administrativní nepříjemnost. S penězi z vystavených faktur počítají při plánování provozu, výplat, úhrad dodavatelům, energií i investic. Když platba nepřijde včas, může se problém rychle přelít do celého podnikání.
„České firmy jsou na tom v platební morálce o něco lépe, než je evropský průměr. To ale neznamená, že se jich problém opožděných nebo neuhrazených plateb netýká,“ upozorňuje jednatel EOS KSI ČR Vladimír Vachel.
Nejde vždy o nepoctivost. Firmy často čekají na peníze od jiných
Analýza ukazuje, že pozdní platby nebývají nejčastěji důsledkem úmyslného neplacení. Hlavním problémem je druhotná platební neschopnost, tedy situace, kdy firma nezaplatí, protože sama nedostala zaplaceno od svých odběratelů.
Tento důvod uvádí sedm z deseti českých firem. Pro srovnání, v Německu stojí druhotná platební neschopnost za zpožděním plateb ve 47 procentech případů. Český byznys tak výrazně doplácí na řetězení problémů v obchodních vztazích.
Zpožděné platby berou zisk a zdražují financování
Dopady opožděných nebo neuhrazených faktur jsou pro firmy velmi konkrétní. Zhruba tři z pěti českých podniků kvůli nim zaznamenaly ztrátu zisku. Polovina firem se navíc musela vyrovnat s vyššími úrokovými náklady.
To znamená, že firmy častěji sahají po provozním financování, úvěrech nebo kontokorentech. Peníze, které měly přijít od obchodních partnerů, si tak musejí dočasně půjčit. A v prostředí dražšího financování se takové zpoždění rychle prodražuje.
Zlepšení? Firmy mu příliš nevěří
Výhled do dalších měsíců není příliš optimistický. Zlepšení platební morálky obchodních partnerů očekává jen 11 procent českých firem. Naopak 17 procent se obává zhoršení.
Většina podniků tedy počítá spíše se stagnací. Pozdní faktury se tak mohou stát dlouhodobou součástí firemní reality. A pro mnoho podniků i jedním z hlavních rizik pro jejich finanční stabilitu.
