Orientace ve finančních produktech snadno a rychle

Hledáte ideální půjčku pro rozvoj vašeho podnikání? Finančních produktů, které vám naslibují ty nejlepší podmínky je téměř nepočítaně, od faktoringu po klasickou půjčku. Jak získat finance na podnikání s minimálním rizikem? Především je nutná orientace ve finančních produktech.

První, co musíte udělat než se na trh půjček vrhnete s cílem zajistit si finance na rozvoj podnikání, je získat přehled o tom, co trh vůbec nabízí. Možná už vyplňujete žádost o půjčku na podnikání a přitom by vašim potřebám mnohem více odpovídal faktoring nebo kontokorent.

V čem se finanční produkty liší a v jaké situaci jsou nejvhodnější?

Faktoring

O faktoringu je na začátek dobré vědět, že to vlastně není půjčka. Jak tedy faktoring funguje? Poměrně jednoduše. Tzv. faktorovi, což je bankovní nebo nebankovní instituce, pošlete fakturu, kterou jste vystavili svému klientovi a ten vám peníze z faktury obratem proplatí. Samozřejmě za určitý poplatek. Výhodou jsou peníze ihned na účtě i to, že už se o fakturu nemusíte starat. Riziko, že klient nezaplatí, spočívá právě na faktorovi.

Faktura může mít splatnost např. 60 dní, ale vy potřebujete peníze ihned ať už na pokrytí nečekaného výdaje nebo na zajímavou investici. Právě tuto situaci můžete vyřešit mimo jiné prostřednictvím faktoringu, který má ale několik nevýhod:

Zpravidla se jedná o poměrně drahý produkt s možností skrytých poplatků.

Administrativa kolem vyřízení může být pro vaše potřeby příliš dlouhá.

Malí a střední podnikatelé mohou mít smůlu, protože nejsou pro faktora zajímaví.

Faktor může vašeho odběratele o odkoupení faktury informovat, což může způsobit nepříjemné situace.

Faktoring je jeden ze zajímavých produktů, které vám pomohou financovat podnikání, aniž byste si peníze půjčovali. Pro svá omezení a rizika však zdaleka není vhodný pro každého.

Vydaná faktura

Zaujal vás faktoring, ale nelíbí se vám kontakování vašich klientů nebo příliš dlouhý schvalovací proces? Další možností je produkt vydaná faktura od společnosti Cashbot.

Tento finanční produkt funguje podobně: Fakturu pomocí jednoduchého formuláře odešlete s několika údaji ke schválení a pokud vše klapne, peníze na účet dostanete obratem. Oproti faktoringu má tato finanční služba několik rozdílů:

Cashbot nekontaktuje vaše klienty.

Můžete si nechat proplatit fakturu od 3000 korun – jedná se tak o produkt vhodný i pro malé a střední podnikatele.

Nenajdete tu žádné skryté poplatky.

Cashbot není faktorem – fakturu klient musí stále proplatit vám.

Splatnost si můžete nastavit, jak vám vyhovuje.

S produktem vydaná faktura vás čeká naprosté minimum papírování a čekání.

Kontokorent

Jedním z tradičních bankovních produktů je kontokorent, díky kterému můžete čerpat peníze z účtu i nad rámec svých prostředků. Kontokorent je pohodlným nástrojem pro vyrovnání cash flow, ale pokud se s dorovnáním prostředků zpozdíte, čekají vás velmi vysoké úroky.

Toto řešení je tak vhodné především pro lidi, kteří mají opravdu dobrý přehled ve svých financích a naprostou jistotu, že se s platbou nezpozdí.

Podnikatelská půjčka

Klasická půjčka na podnikání je vhodná především pro zavedené podnikatele s propracovaným byznys plánem. Půjčka se hodí na investice do vybavení nebo expanze společnosti, které v budoucnou povedou k vyšším ziskům.

Pokud si však chcete půjčit např. na rozjezd společnosti nebo na překlenutí náročného období, je lepší sáhnout po jiných možnostech. Pravděpodobně žádostí strávíte dlouhé hodiny nebo dokonce dny s velmi nejistým (v těchto případech spíše negativním) výsledkem.

Vyberte si finanční produkt na základě svých potřeb

Všechny zmíněné finanční produkty mají svá rizika i velké výhody. Nejdůležitější však je, že se každý z nich hodí v naprosto jiné situaci. Možná přemýšlíte o podnikatelském úvěru, když by vám stačilo proplacení vydané faktury. Nebo naopak chcete využít kontokorent v situaci, kdy by byl mnohem výhodnější klasický podnikatelský úvěr.

Udělejte si ve svých financích i potřebách přehled a zorientujte se ve svém cash flow. Jen tak může vaše firma úspěšně růst s externími financemi a často i bez nich.