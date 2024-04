Budvar má za sebou rekordní rok. Místo Ruska se nově prosazuje v Africe

Budějovickému Budvaru loni vzrostly tržby meziročně o 11 procent na rekordních 3,37 miliardy korun. Posílil jak domácí prodej piva, tak export, který tvoří 72 procent z celkové produkce.

Zvýšením vývozu dokázal národní podnik nahradit ruský trh, o který přišel v roce 2022 po zahájení války Ruska s Ukrajinou. Loni se pivovar prosadil nově v Kongu a Jihoafrické republice. Uvedl to ředitel národního podniku Petr Dvořák.

Výsledek hospodaření zveřejní společnost na přelomu května a června. Pivovar v lednu informoval, že loni uvařil rekordních 1,865 milionu hektolitrů piva.

Budvaru na domácím trhu stoupl prodej piv meziročně o 3,8 procenta. Vývoz piva do zahraničí loni vzrostl o 4,62 procenta. Mezi nejvýznamnější trhy patřilo Německo následované Polskem, Slovenskem, Británií a Rakouskem, ale třeba i Kanada.

„Rok 2023 určitě můžeme považovat za úspěšný. Po v mnoha ohledech krizovém roce 2022 se nám podařilo rychle vrátit na růstovou trajektorii. Poděkování patří především našim zákazníkům, spotřebitelům, ale určitě také našim zaměstnancům,“ uvedl Dvořák. Budvar zaměstnává kolem 600 lidí, loni se jejich počet významně neměnil. V péči o zaměstnance podnik loni podle ředitele dostal několik ocenění, včetně titulu Zaměstnavatel roku 2023 Jihočeského kraje.

Zelené investice

Budějovický Budvar by letos měl dokončit modernizaci varny. V další plánech je hledat úspory energií v provozu. Chce zavést detailní elektronický monitoring spotřeby energie. „Loni jsme různými dílčími kroky uspořili dvě až tři procenta, ale spíše hledáme cesty, jak si energii sami vyrábět. Proto chystáme projekt na stavební povolení pro solární panely, které by nám mohly pokrýt až 20 procent energie. Máme připravenou studii proveditelnosti bioplynové stanice, ta by mohla pokrýt další dvě desítky procent energie,“ uvedl Dvořák.

To souvisí s projektem Pivovar otevřený a zelený, který společnost představila začátkem roku. Jeho součástí je i rekonstrukce celého areálu včetně návštěvnického centra. V budoucnu by mohlo pojmout až 200 tisíc návštěvníků ročně. Podnik si nechal vypracovat studii, vypsal architektonickou soutěž a její výsledky budou letos v červenci. Přestavění areálu na ekologičtější a úspornější provoz Budvar plánuje mít hotové v roce 2028.

Pivo zdražil Budvar loni dvakrát. Nejdřív na začátku roku, pak znovu na konci, kdy čepované podražilo o korunu, balené pivo o korunu až dvě. Ředitel v lednu ČTK řekl, že Budvar zdražil méně, než o kolik mu vzrostly náklady. Za poslední dva roky stouply o 22 procent, za stejnou dobu zdražil o 16 procent.

V roce 2022 měl Budvar tržby z prodeje výrobků a služeb 3,03 miliardy korun a zisk po zdanění 200,8 milionu. Vyplývá to z výroční zprávy. Loni odvedl Budvar do státního rozpočtu 250 milionů korun, letos s tímto odvodem vláda nepočítá, vyplývá ze státního rozpočtu.

