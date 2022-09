ECB čeká historické rozhodnutí. Jak moc zvýší sazby?

0,5, nebo 0,75 procentního bodu? Čtvrt procentního bodu dělí dva klíčové scénáře Evropské centrální banky, která již za pár dní bude rozhodovat o zvýšení úrokových sazeb pro eurozónu. Že sazby porostou, je téměř jisté. Inflace v zemích platících eurech vystoupala na další rekord.

Nechat bujet inflaci do skutečně nebezpečných výšin, nebo nechat zkrachovat Itálii a další výrazně zadlužené země? To jsou dva extrémní scénáře, které ve své měnové politice musí zvažovat šéfka Evropské centrální banky Christine Lagardeová a tým centrálních bankéřů.

I proto je ECB nejopatrnější ze všech top centrálních bank, co se zvyšování sazeb týče. Ostatně zvedla je teprve na svém minulém zasedání, a to na 0,5 procenta. Přitom například Fed v současnosti drží sazby v pásmu 2,25 až 2,5 procenta a stále častěji se ozývají hlasy, že může jít až ke čtyřem procentům. I proto dolar v posledních měsících výrazně posiluje vůči euru.

ECB tak již v nadcházejícím týdnu musí přijít s dalším zvýšením. Podle agentury Bloomberg nad růstem sazeb panuje shoda mezi ekonomy. Ale razance, s níž bude ECB sazby zvyšovat, je již předmětem dohadů.

0,5 nebo 0,75?

Čtvrt procentního bodu. To je rozdíl dvou scénářů, které ECB podle insiderů v současnosti zvažuje. Ačkoli při současné globální úrovni sazeb výrazně nad dvěma procenty to působí jako neznatelný rozdíl, ve skutečnosti to je pro ECB zásadní dilema.

Růst sazeb o 0,75 procenta by byl pro ECB zcela bezprecedentní. Naopak růst o půl procentního bodu si vyzkoušela již minule.

Problém zůstane

Co však je téměř jisté, ani případný růst sazeb o 0,75 procenta nepovede k urychlenému zabrždění inflace, která v srpnu v eurozóně dosáhla rekordní míry 9,1 procenta.

Pro srovnání: v USA je inflace 8,5 procenta a úrokové sazby jsou nad dvěma procenty.

Proti razantnějšímu zvyšování sazeb v eurozóně však hovoří právě vysoké zadlužení některých států v čele s Itálií. Těm se totiž každým zvýšením sazeb výrazně prodražuje obsluha dluhu.

