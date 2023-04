Důchod poštou? Ne, raději posílat na účet, radí sociálka kvůli zvýšení cen doručování penzí

Lidé, kteří dostávají penzi poštou, si od září za tuto službu o šest korun připlatí. Místo dosavadních 29 korun se jim z důchodu strhne 35 korun. Informovala o tom Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Zdražení se netýká těch, kteří důchod začali pobírat před rokem 2010. Za ně poplatek hradí ČSSZ. Úřad doporučuje nechat si peníze posílat na bankovní účet.

Reklama

Poštou loni správa zasílala 674 100 důchodů. Na bankovní konto jich poskytovala 2,13 milionu. Celkem 25 300 penzí pak vyplácela do seniorských domovů a jiných zařízení. Počet výplat na účet roste. Naopak každoročně ubývá zasílání poštou. Loni to bylo o 70 700 důchodů méně než předloni.

Do důchodu až o pět let dříve by mohli lidé v náročných profesích, připustil Jurečka Politika Lidé v náročných profesích by mohli odcházet do důchodu až o pět let dříve a bez krácení penzí, řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) v rozhovoru pro Blesk.cz. Pro ostatní počítá návrh zveřejněný v polovině dubna se zpřísněním, odcházet do předčasného důchodu by v budoucnu měli lidé mít možnost tři, nikoli pět let před řádným termínem, a penze by se jim krátily víc než dosud. ČTK Přečíst článek

"Výplata důchodu v hotovosti prostřednictvím České pošty je zpoplatněna a za každou splátku důchodu zaplatí klient od 1. září 2023 částku 35 korun místo původních 29 korun. Jedná se o zvlášť stanovenou cenu mimo standardní sazebník České pošty. O tento poplatek je pak ponížena vyplácená částka důchodu," uvedla mluvčí úřadu Jitka Drmolová.

Neplatí pro důchody přiznané před rokem 2010

Úřad hradí poplatek za lidi, kterým přiznal penzi před rokem 2010 a kteří mají od konce roku 2009 nárok aspoň na jeden důchod, tedy například na pozůstalostní. Těm, kteří mají důchod od roku 2010, se poplatek strhává každý měsíc z penze. Případné nesrovnalosti ve vyplácené částce je nutné řešit přímo na pobočce pošty, upozornila mluvčí.

Dalibor Martínek: Jurečkovo laškování s důchody. Opravdová reforma nebude, všechny by bolela Názory Je celkem jisté, že Marian Jurečka, zemědělec z Přerovska, není ten pravý, který by měl v Česku udělat reformu důchodů. Nicméně to na něj tak nějak zbylo, když si vládní pětikoalice dělila židle. Logicky nemá ponětí, jak si s rostoucími výdaji na důchody poradit, tak vymýšlí všelijaké kličky a doufá, že za pár let celá agenda spadne na nějakého jiného nebožáka. Dalibor Martínek Přečíst článek

ČSSZ doporučuje důchodcům a důchodkyním nechat si posílat peníze na účet, nebo na účet manžela či manželky. O změnu výplaty je možné úřad požádat. Oba tiskopisy jsou ke stažení na portálu úřadu. Vyplněné žádosti s vlastním podpisem, případně s podpisem manžela či manželky a potvrzením od banky se podávají v okresních sociálních správách.

Na konto registrovaných partnerů a partnerek, druhů a družek, dětí či vnoučat je možné částku zasílat, pokud jsou důchodcovým opatrovníkem. Při zakládání nového účtu by se lidé měli v bance zeptat, jestli má s ČSSZ uzavřená "pravidla pro poukaz výplat důchodů na účty", dodala mluvčí.

"U každé změny způsobu výplaty platí, že je provedena co nejdříve po doručení žádosti, zpravidla od druhého výplatního měsíce po datu doručení žádosti," uvedla mluvčí. Podle zákona by peníze na účet měly začít chodit nejpozději od třetího výplatního měsíce po doručení žádosti.

AKTUALIZOVÁNO: Pošta může začít s rušením stovek poboček, má razítko od vlády Politika Vláda dnes schválila nařízení, jímž se snižuje minimální počet poboček, které musí provozovat Česká pošta, z 3200 na 2900. Návrh nařízení jí předložil Český telekomunikační úřad, který poštovní trh reguluje. Po zasedání vlády to oznámil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). ČTK Přečíst článek

Prodej „černé díry” v Jindřišské by byl správným krokem. Trápící se České poště může vynést miliardy Názory Prodej budovy v pražské Jindřišské ulici může České poště vynést miliardy korun. V současnosti mizí v této „černé díře“ desítky milionů korun daňových poplatníků ročně, upozorňuje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek