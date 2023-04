Do důchodu až o pět let dříve by mohli lidé v náročných profesích, připustil Jurečka

Lidé v náročných profesích by mohli odcházet do důchodu až o pět let dříve a bez krácení penzí, řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) v rozhovoru pro Blesk.cz. Pro ostatní počítá návrh zveřejněný v polovině dubna se zpřísněním, odcházet do předčasného důchodu by v budoucnu měli lidé mít možnost tři, nikoli pět let před řádným termínem, a penze by se jim krátily víc než dosud.

Reklama

Ministerstvo práce podle Jurečky chystá opatření zacílené na fyzicky náročné profese. „Kdy by tito lidé mohli odcházet do důchodu, aniž by jim důchod byl krácen, až o pět let dříve,“ řekl Jurečka serveru. Je to podle něj princip zavedený od letošního roku pro hasiče nebo zdravotnické záchranáře, provázaný s tím, že u fyzicky náročných profesí zaměstnavatel odvádí vyšší pojistné.

Dřívější penze pro náročné profese mají být součástí chystaných reformních změn. Ty chce vláda představit zhruba v polovině května. O přesném nastavení předčasných penzí pro namáhavá povolání bude ale ještě jednat.

Na výčtu náročných profesí se ještě pracuje

Kdo bude mezi pracovníky s vyšší mírou zátěže patřit, zatím není jasné. Obecně jde podle Jurečky o pracoviště, kde náročné prostředí nelze zlepšit kompenzačními pomůckami, třeba místa se zvýšenou teplotou nebo s velkou fyzickou námahou. „Na přesném výčtu těchto profesí pracujeme s ministerstvem zdravotnictví,“ řekl ministr.

Dřívější penze pro náročné profese mají být součástí chystaných reformních změn. Ty chce vláda představit zhruba v polovině května. Podle Jurečky se o přesném nastavení předčasných penzí pro namáhavá povolání bude ale ještě jednat.

Jurečka v polovině dubna představil návrhy změn ve valorizacích důchodů a také plán zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného důchodu. Vedle zkrácení lhůty pro dřívější odchod do penze a snížení předčasných důchodů proti současnosti plánuje vicepremiér po jednání v koalici návrh doplnit o povinnost 40 let zapojení žadatele o předčasnou penzi do systému pojištění. Kroky jsou podle Jurečky potřebné pro dlouhodobost a udržitelnost důchodového systému.

Hanebný podfuk, cupuje opozice Jurečkův plán na úpravu penzí Politika Opoziční strany kritizují návrhy změn ve valorizacích penzí, které představil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Nahrazení mimořádné valorizace důchodů dočasnými příspěvky znamená její faktické zrušení, sdělila předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová. Podle hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) se vláda rozhodla řešit schodek veřejných rozpočtů jen na úkor důchodců. SPD podle předsedy Tomia Okamury odmítá snižování řádných i mimořádných valorizací důchodů. ČTK Přečíst článek

Důchodový věk nyní postupně roste a s ním se prodlužuje i doba, o kterou je možné jít do důchodu předčasně. Ve 30. letech by se mělo do důchodu odcházet v 65 letech a dřívější penze by měla být možná až pět let před termínem.

Jurečkův nový plán: Předčasné penze se komplikují, sociální pojištění se musí platit 40 let Politika Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) představuje podobu částečné důchodové reformy. První informace naznačují, že například odchod do předčasné penze se výrazně zkomplikuje. Sociální pojištění bude nutné odvádět 40 let namísto dosavadních 35 let. sta Přečíst článek