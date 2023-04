Lidí v exekuci ubylo. Pozitivní trend kazí předpověď expertů

V Česku loni oproti předloňsku ubylo lidí v exekuci i exekučních řízení. Exekuci mělo minulý rok 666 420 lidí, tedy o 31 608 méně než v roce 2021. Exekucí bylo zhruba 4,1 milionu, což představuje meziročně pokles o přibližně 324 tisíc řízení. K příznivému vývoji podle vedení Exekutorské komory ČR přispěla zejména legislativní změna, která umožnila zastavování tzv. bagatelních exekucí, tedy vymáhání menších dlužných částek.

Exekutoři loni ukončili zhruba 960 tisíc exekucí, což je proti roku 2021 více než dvojnásobek.

Takzvané bagatelní exekuce, u kterých samotný dluh bez penále a úroků nepřesahuje 1500 korun a za poslední tři roky se nic nevymohlo, je možné zastavovat od loňského ledna. Věřitel získá 30 procent ze své pohledávky, a to ve slevě na dani. „V praxi probíhalo zastavování bagatelních exekucí bez větších problémů. Podle kvalifikovaného odhadu komory soudní exekutoři takto zastavili na 450 tisíc exekucí,“ řekl prezident Exekutorské komory ČR Jan Mlynarčík.

Po několika letech se snížil i počet exekucí vedených na jednoho dlužníka - loni to bylo v průměru 6,16 exekucí, předloni 6,37. Průměrný český dlužník také o něco „zestárl“ - loni mu bylo 46,4 let.

Pozitivní trend ubývajícího počtu exekucí ale může překazit současná krize. Odborníci upozorňují, že dopad nynějšího zdražování se ve statistikách exekucí může projevit až zhruba za dva roku. „Do počtu exekucí se současná ekonomická situace promítne podle našich zkušeností s časovou prodlevou,“ řekla již dříve mluvčí Exekutorské komory Eva Rajlichová. Komora to odhaduje zhruba na dva roky.

Ze statistik komory dále vyplývá, že nadále ubývá také nezletilých dlužníků: ke konci loňského roku jich zůstávalo 910.

Mírně vzrostl počet exekucí vedených v souvislosti s vymáháním výživného - loni jich bylo 4750. Za nárůstem stojí podle komory zákon o náhradním výživném. Podmínkou pro výplatu této dávky je totiž právě vedení exekuce. Efektivním nástrojem je i možnost „zabavení“ řidičského průkazu. „Jen v loňském roce exekutoři vydali 1200 takových exekučních příkazů,“ zmínila členka prezidia komory Vendula Flajšhansová. „Většinou pak dlužník najde poměrně rychle nové zdroje na uhrazení výživného,“ poznamenala.

