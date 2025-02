Diplomaté zemí EU se shodli na šestnáctém balíku sankcí proti Rusku

Zástupci členských států EU se ve středu shodli na šestnáctém balíku sankcí proti Rusku. Agentuře ČTK to potvrdily diplomatické zdroje. Sankce se zaměří mimo jiné na lodě z ruské stínové flotily i na omezení vývozu hliníku z Ruska. Balíček obsahuje rovněž další omezení pro osoby a společnosti, které se podílejí na ruské agresi vůči Ukrajině.

Členské země ještě musí po dohodě svých diplomatů nové sankce potvrdit formálně, očekává se, že se tak stane v pondělí v rámci jednání unijních ministrů zahraničí. Právě v pondělí uplynou tři roky od ruské invaze na Ukrajině.

Nová opatření by měla podobně jako v patnáctém balíčku sankcí, který byl schválen loni v prosinci, cílit proti takzvané stínové flotile zahraničních plavidel, která přepravují ruské ropné produkty. Na seznamu je 73 nových plavidel. Balík rovněž obsahuje pozastavení vysílacích licencí v EU pro osm ruských médií.

Omezen bude také vývoz hliníku z Ruska. Evropská unie stále spoléhá na Rusko, pokud jde asi o šest procent dovozu hliníku. Nové sankce také míří na ruské finanční instituce a banky.

