„Dexit“. Odchod z EU by Německo zruinoval, varuje vlivný politik

Hlavně z pravicově-populistického tábora se i v Německu ozývají návrhy na to, aby největší evropská ekonomika opustila evropský blok.

Německo se od pandemie potýká s různými problémy, něco je důsledkem energetické krize, která nastala s ruskou agresí na Ukrajině a také koncem plánu na dovoz levné ruské ropy do Evropy. Německá energeticky náročná ekonomika dostala velkou ránu. Ekonomické oslabení dopadlo i na realitní trh, který skomírá - a to jak rezidenční, tak komerční.

Kvůli ekonomickým problémům, které provázejí třeba časté stávky, sílí hlas pravicově populistické Alternativy pro Německo (AfD). Nehledě na nepovedný odchod Británie z Evropské unie, strana volá po takzvaném „Dexitu“, tedy odchodu Německa z EU.

Důrazně před tím varoval ministr financí Christian Lindner (na snímku). Podle něj by německé hospodářství zkrachovalo, kdyby následovalo Británii a vystoupilo z Evropské unie, jak navrhuje krajně pravicová strana Alternativa pro Německo.

Jednotný trh EU je pro největší evropskou ekonomiku „nesmírně důležitý“ a takzvaný „Dexit“ by byl pro Německo závislé na exportu tím nejhorším možným scénářem, řekl Lindner v pondělí v rozhovoru pro londýnskou televizi Bloomberg.

„Proto musíme lidem říct: Dobře, možná nejste v souladu s vládní politikou, ale to není důvod pro změnu celého systému a pro změnu toho, na čem je založeno naše bohatství,“ dodal. Přední němečtí politici a lídři podniků opakovaně varovali, že nápad AfD na německou verzi brexitu by byl pro hospodářskou aktivitu katastrofální. Například šéf Kolínského institutu pro ekonomický výzkum (IW) Michael Hüther řekl Süddeutsche Zeitung, že odchod Německa z Evropské unie, který AfD požaduje, by vedl k obrovské ztrátě prosperity. „Žádný jiný národ nezískal na exportu z jednotného trhu EU tolik jako Německo,“ řekl s tím, že export by okamžitě propadl zhruba o šest procent ročně. Za deset až patnáct let by ztráta činila dokonce 10 procent. „Mluvíme o ztrátě 400 až 500 miliard eur,“ řekl Hüther. „To by byly tisíce eur na obyvatele v podobě ztracené prosperity.“

Německo by se tedy v případě odchodu z EU muselo vyrovnat s výrazně horšími obchodními podmínkami než dosud. Měnová unie také odstranila dřívější kurzové riziko, které bylo velmi zatěžující. „Pokud bychom předpokládali ztrátu 5 procent růstu v Německu, znamenalo by to snížení počtu pracovních míst o 2,2 milionu,“ uvedl Hüther.

To my ne, to referendum

Lídryně AfD Alice Weidelová minulý měsíc v rozhovoru pro Financial Times označila brexit za „vzor pro Německo“ a navrhla uspořádání referendum, aby „lidé rozhodli stejně jako v Británii“.

Protiimigrační strana využívá rozladění voličů a v průzkumech veřejného mínění se v posledních měsících vyšvihla na druhé místo za hlavní opoziční konzervativce. Alianci tří stran kancléře Olafa Scholze, kterou tvoří jeho sociální demokraté, Zelení a Svobodní demokraté, postihl propad podpory.

