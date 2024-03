Dálniční známka. Kolik stojí a kde ji koupit

Ceny dálničních známek se v ČR mění po 12 letech. Od prvního března cena ročního kupónu zdražuje o více než polovinu, z 1500 korun na 2300 korun.

Reklama

Stát od 1. března 2024 zvýšil cenu roční dálniční známky z aktuálních 1500 korun na 2300 korun. Přibyla jednodenní známka za 200 korun. Měsíční známka zlevnila o deset korun na 430 korun, desetidenní o 40 korun na 270 korun.

Nové známky mohou řidiči koupit přes oficiální webové stránky, na pobočkách České pošty nebo u čerpacích stanic EuroOil. Od 1. ledna se také zkrátila možnost odložení platnosti elektronické dálniční známky při nákupu z 90 dnů na 30 dnů.

Hybridy už nejezdí zadarmo

Od placení dálničního poplatku nově nejsou automaticky osvobozena vozidla se speciální SPZ začínající písmeny EL. Osvobozena budou jen auta bez spalovacího motoru s nulovými emisemi. Hybridní auta s kombinovaným množstvím emisí do 50 gramů oxidu uhličitého na kilometr budou platit 25 procent z ceny zvolené elektronické známky. Cena pro vozy na zemní plyn a biometan zůstane na 50 procentech z ceny známky.

Za jízdu bez dálniční známky na zpoplatněném úseku dálnice hrozí řidičům pokuta až 5 tisíc korun na místě a až 20 tisíc korun ve správním řízení. Lidé si její platnost mohou ověřit na webu edalnice.cz, stačí uvést SPZ vozidla a stát registrace. Systém následně ukáže, do kdy je dálniční známka platná.

Ceny dálničních známek se v ČR mění po 12 letech, kdy se nezvyšovaly o inflaci. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) zdražení roční známky o více než polovinu označil za nevyhnutelné. Dalším z důvodů je podle něj kromě inflace rozrůstající se dálniční síť, ministerstvo dopravy letos plánuje otevřít téměř 118 kilometrů nových úseků dálnic. V budoucnu by se cena dálničních známek měla zvyšovat v závislosti na inflaci, uvedl Kupka začátkem minulého týdne.

Češi staví rekordní množství dálnic. Dokončí je? Zprávy z firem Koncem letošního roku bude v Česku rozestavěných rekordních víc než 210 kilometrů dálnic, ze základní dálniční sítě chybí dobudovat zhruba 650 kilometrů, řekl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl. Věří, že hotovo by mohlo být do deseti let, dodal. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) uvedl, že příští rok se otevře 118 kilometrů nových dálničních úseků a spustí se výstavba 93 kilometrů dálnic. ČTK Přečíst článek

Výstavba dálnice formou PPP nemusí být výhrou. Kontroloři mají pochybnosti Reality Výstavba dálnice D4 formou partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) možná pro stát nebude tak výhodná, jak se předpokládá. Uvedl to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) s tím, že ministerstvo dopravy nedodalo dostatečné podklady o výdajích na provoz, obnovu a údržbu českých dálnic a výhodnost byla nakonec stanovena na základě převážně zahraničních zkušeností. Podle ministerstva ale výhodnost modelu financování formou PPP při výstavbě D4 nelze v žádném případě zpochybnit. ČTK Přečíst článek